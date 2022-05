Ramban Tunnel Collapsed 3 workers died: जम्मू कश्मीर के रामबन जिले में जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक निर्माणाधीन सुरंग का हिस्सा ढहने के बाद शनिवार को मलबे से तीन और मजदूरों के शव बरामद किए गए. जिससे इस दुर्घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर चार हो गयी है.

अधिकारियों ने बताया कि मलबे में नौ मजदूरों के दबे होने की आशंका थी, जिन्हें सुरक्षित निकालने के लिए अभियान शनिवार सुबह शुरू किया गया था. क्षेत्र में भूस्खलन होने के बाद शुक्रवार शाम को तलाश एवं बचाव अभियान रोक दिया गया था.

Ramban (J&K) | We have resumed the debris clearing operation at the landslide site. The number of machinery and technical people has been increased in order to finish the work as soon as possible: Javed, Naib Tehsildar pic.twitter.com/u6fvnP5lGR

— ANI (@ANI) May 21, 2022