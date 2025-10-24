कुरनूल बस हादसाः जिगरी दोस्त परिवार सहित हुआ हादसे का शिकार, आंखों देखी दास्तां सुन फट जाएगा कलेजा

आंध्र प्रदेश के कुरनूल जिले में शुक्रवार की सुबह एक बड़ा हादसा हुआ जिसमें एक प्राइवेट बस में आग लग जाने की वजह से मौके पर ही 20 लोगों की मौत हो गई. ये हादसा हैदराबाद-बेंगलुरु हाईवे पर हुआ. इस हादसे में एक ही नाम के दो दोस्त भी यात्रा कर रहे थे जिनका नाम रमेश था. रमेश ने एक अंग्रेजी दैनिक से बातचीत करते हुए बताया कि कैसे उनके बचपन के दोस्त ने पूरे परिवार सहित उसी हादसे में दम तोड़ दिया.

दोनों दोस्तों का एक ही नाम (रमेश) उनकी दोस्ती 20 साल पुरानी थी. इंडियन एक्स्प्रेस से बातचीत करते हुए रमेश ने बताया, 'वो दोनों आंध्र प्रदेश के एक ही जिले के रहने वाले थे. बीते 20 सालों से दोनों की दोस्ती थी. दोनों ने शादी की और दोनों को दो-दो बच्चे भी हुए थे. गुरुवार की रात को दोनों परिवार हैदराबाद से बेंगलुरु जाने के लिए वी-कावेरी ट्रेवल्स बस में सवार हुए. सुबह के लगभग 3 बजे होंगे जब इस त्रासदी ने दस्तक दी. कुरुनूल के बाहरी इलाके में एक मोटर साइकिल बस से टकराई और बस का फ्यूल टैंक फट गया जिसकी वजह से आग लग गई.'

एक ही परिवार के 4 सदस्यों की मौत, घर में पसरा सन्नाटा

इस हादसे में नेल्लोर जिले के एक ही परिवार के चार सदस्यों की मौत हो गई. मरने वालों में पति-पत्नी समेत दो मासूम बच्चे भी शामिल हैं. हादसे की खबर सुनते ही घर में कोहराम मचा हुआ है. 30 वर्षीय नेलाकुरथी रमेश और उनका परिवार तो इस हादसे में बिना चोट के बच निकले लेकिन उनके मित्र और उनका परिवार बस में आग लगने के बाद जीवित बाहर नहीं आ सके. 31 वर्षीय गोल्ला रमेश, उनकी पत्नी अनुषा (28 वर्ष), और उनके बच्चे 8 वर्षीय बेटा और 6 वर्षीय बेटी 20 मारे गए लोगों में शामिल थे.

रमेश ने रूंधे गले से सुनाई दोस्ती की दास्तां

आंखों में आंसू भरे हुए नेलाकुरथी रमेश ने बताया, 'हम 2005 से मित्र थे, हम बेंगलुरु में मिले थे. वह मुझसे एक साल बड़ा था. हम हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए सेल्सपर्सन के रूप में काम करते थे. पिछले सप्ताह, हम नेल्लोर में अपने रिश्तेदारों से मिलने गए और फिर हैदराबाद के एल बी नगर में मेरी बहन के घर गए. जहां हमने उनके घर में 2 दिन बिताए. उनका परिवार ऊपर की बर्थ पर था. मैं और मेरा परिवार नीचे सो रहे थे तभी अचानक मेरी नींद खुल गई और मैंने देखा कि बस के किनारों से आग की लपटें उठ रहीं हैं.'

रमेश ने बताया हादसे का आंखों देखा हाल

नेलाकुरथी रमेश ने आगे बताया, 'बस में आग देखकर मैंने अपनी पत्नी और बच्चों को जगाया और उन्हें खिड़की से बाहर की तरफ धकेल दिया. उसके बाद मैंने गोला रमेश को जगाने की कोशिश की लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और बस पूरी तरह से आग की लपटों में घिर चुकी थी. वो बर्थ से नीचे भी नहीं उतर पाए. मैंने भी बस से कूदकर खुद को बचाया. मैं और मेरा परिवार तो इस हादसे में बच गए लेकिन रमेश गोला और उनका परिवार नहीं बच पाया.मेरा सबसे अच्छा दोस्त और उसका परिवार नहीं बच पाया.' रमेश रोते हुए बोले,'अब मैं उनके परिवार के शवों का अंतिम संस्कार करने के लिए गांव लेकर जा रहा हूं.'

दोनों ने साथ मिलकर की थी पढ़ाई

नेलाकुरथी रमेश ने आगे बताया कि हम दोनों दोस्त नेल्लोर जिले के गरीब परिवारों से आते थे. हमने मिलकर पुरुषों ने माध्यमिक स्कूल में एडमिशन लिया. गरीबी और आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई अधूरी छोड़कर हमने काम की तलाश में बेंगलुरु की ओर पलायन किया था. नेलाकुरथी रमेश की पत्नी श्री लक्ष्मी और दो बच्चे जिनकी उम्र क्रमशः 8 और 2 साल हैं ये सब इस हादसे में सुरक्षित बच गए हैं. गोला रमेश नेल्लोर के गोल्लावरिपल्ली से थे. उदयगिरी से टीडीपी विधायक काकर्ला सुरेश ने उनके माता-पिता से मुलाकात की और कहा कि वे पूरी तरह टूट चुके हैं. सुरेश ने बताया, ' रमश के पिता मलकोंडैया का रो-रोकर बुरा हाल है. परिवार पिछले हफ्ते उनसे मिलने आया था तब वो हैदराबाद के लिए रवाना हुए.'

