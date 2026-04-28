Gujarat Election: 28 साल बीजेपी दफ्तर में पिलाई चाय, टिकट मिला तो 4000 से ज्यादा वोटों से जीते, कौन हैं रमेश भील?

Gujarat Election Ramesh Bhil: शनिवार को 50 साल के रमेश भील ने नामांकन दाखिल किया था और एक आम कार्यकर्ता की तरह चुनावी मैदान में उतरे. 10वीं तक पढ़ाई करने वाले रमेश भील की इस जीत से स्थानीय स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि लंबे वक्त तक संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी अगले पड़ाव तक जाने का मौका दिया जाता है.
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Gujarat Municipal Election 2026: गुजरात म्युनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव में बीजेपी की आंधी में तमाम विपक्षी पार्टियों का सूपड़ा साफ हो गया है. सभी 15 निगम पर भगवा परचम लहराया है. अहमदाबाद में 192 सीटों में से बीजेपी ने 158 पर जीत हासिल की है. वहीं अन्य निकायों में भी उसकी जीत का डंका बजा है. लेकिन इन सबके बीच एक जीत ऐसी है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया है. यह जीत है बीजेपी के ऑफिस बॉय रमेश भील की, जिन्होंने 28 साल तक मेहसाणा जिला बीजेपी कार्यालय (कमलम) में चपरासी के तौर पर काम किया.
इस दौरान वह नेताओं और कार्यकर्ताओं को चाय पिलाने के साथ-साथ BJP दफ्तर में साफ-सफाई का काम करते थे. उनको बीजेपी ने मेहसाणा निकाय चुनाव में वॉर्ड नंबर 13 से टिकट देकर उम्मीदवार बाया और उन्होंने 4000 से ज्यादा वोटों के अंतर से जीत हासिल की.
शनिवार को 50 साल के रमेश भील ने नामांकन दाखिल किया था और एक आम कार्यकर्ता की तरह चुनावी मैदान में उतरे. 10वीं तक पढ़ाई करने वाले रमेश भील की इस जीत से स्थानीय स्तर पर यह संदेश देने की कोशिश की गई है कि लंबे वक्त तक संगठन में काम करने वाले कार्यकर्ताओं को भी अगले पड़ाव तक जाने का मौका दिया जाता है. साथ ही इसे कार्यकर्ता प्रथम वाली सोच का उदाहरण भी कहा जा रहा है. पू
'पूरी ईमानदारी से करूंगा लोगों की सेवा'
नामांकन के बाद रमेश भील ने कहा था कि उन्होंने सालों तक पूरे निष्ठा से पार्टी की सेवा की है और अब उनको जनता के लिए काम करने का मौका मिलेगा. इस मौके को वह पूरी जिम्मेदारी और ईमानदारी से निभाएंगे.
नतीजे आने से पहले नगरपालिका चुनाव की लड़ाई काफी जोरदार रही. भील की उम्मीदवारी ने निवासियों का काफी ध्यान खींचा. इनमें से कई लोग उन्हें एक ऐसे व्यक्ति के रूप में देखते हैं जिससे वे खुद को जोड़ पाते हैं और जो आम नागरिक के रोजमर्रा के संघर्षों को समझता है.
जब उनको टिकट दिया गया था, तब वह भावुक हो गए थे. उन्होंने इसको अपनी लाइफ का सबसे बड़ा मौका बताया था. उन्होंने आगे कहा कि वह पार्षद बने के बाद भी लोगों की सेवा करते रहेंगे.
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