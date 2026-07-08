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रामलला के दान में 70 बार सेंध! आखिर किसकी शह पर 45 दिन तक चलता रहा 'महापाप'? SIT की रिपोर्ट ने बढ़ाईं कईयों की मुश्किलें

SIT report Ram Mandir donation theft News: रामलला के दान में एक-दो बार नहीं बल्कि 70 बार सेंध लगाई गई! सवाल है कि आखिर किसकी शह पर 45 दिन तक यह 'महापाप' चलता? अब SIT की शुरुआती रिपोर्ट आ गई है, जिसने कईयों की मुश्किलें बढ़ा दी है.

Edited By:Devinder Kumar
Published: Jul 08, 2026, 04:16 AM IST|Updated: Jul 08, 2026, 04:16 AM IST
रामलला के दान में 70 बार सेंध! आखिर किसकी शह पर 45 दिन तक चलता रहा 'महापाप'? SIT की रिपोर्ट ने बढ़ाईं कईयों की मुश्किलें
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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