रामलला के दान में 70 बार सेंध! आखिर किसकी शह पर 45 दिन तक चलता रहा 'महापाप'? SIT की रिपोर्ट ने बढ़ाईं कईयों की मुश्किलें

Ram Mandir donation theft SIT First Report News: महान दार्शनिक फ्रांसिस बेकन का मानना था कि 'सत्य कभी एक बार में सामने नहीं आता, वह जांच के हर बढ़ते कदम के साथ खुद को थोड़ा-थोड़ा उजागर करता है.' यही बात राम मंदिर में हुई दान चोरी के मामले में भी लागू होती दिख रही है. जैसे-जैसे एसआईटी की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे महापाप की परतें खुल रही हैं. रामलला के धन की चोरी करने वालों का सच सामने आ रहा है.
एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि चोरी बेहद व्यवस्थित तरीके से की गई. 27 अप्रैल से 5 जून के बीच, 45 दिनों के भीतर, पापियों ने 70 बार चढ़ावे की चोरी की. सवाल यह है कि हर दिन औसतन करीब दो बार चोरी करने वालों को इतनी हिम्मत कैसे मिली? उन्हें कहां से इतनी शक्ति मिल रही थी कि निगरानी के बावजूद उन्हें कोई डर नहीं था? उनके पीछे वे कौन लोग थे, जिनकी शह पर वे ऐसा कर रहे थे?
मंदिर में हुई दान चोरी के तीन आरोपियों को आज एक दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा गया है. लवकुश मिश्रा, अनुकल्प मिश्रा और करुणेश पांडे से पुलिस अगले 24 घंटे तक पूछताछ करेगी. इसका मकसद इस महापाप की जड़ तक पहुंचना है. जांच टीम यह पता लगाने का प्रयास करेगी कि इन्होंने कितना धन चुराया, इनके साथ और कौन-कौन शामिल थे और इनके पीछे कौन-कौन लोग हैं.
एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में पता चला है कि जांच शुरू होने से पहले ही कुछ कर्मचारियों के पास से करीब 79 लाख रुपये बरामद हुए थे. इसके अलावा, 4 जून को गणना कक्ष से जुड़े बाथरूम से कथित तौर पर 2.25 लाख रुपये भी बरामद किए गए थे. यानी 7 जून को दान चोरी का खुलासा होने से पहले ही कुल सवा 81 लाख रुपये बरामद हो चुके थे. इसका मतलब यह था कि पता चल चुका था कि आस्था पर डाका डाला गया है. फिर उस समय जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? वे क्यों चोरों को बचाने का प्रयास कर रहे थे? यही सबसे बड़ा सवाल है.
एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में इस चोरी की तीन मुख्य वजहें बताई गई हैं. पहली वजह यह है कि एंट्री और एग्जिट गेट पर तलाशी नहीं होती थी. दूसरी वजह यह है कि निजी सामान ले जाने पर कोई रोक नहीं थी. यानी कर्मचारी अपने साथ बैग, मोबाइल या ऐसी अन्य वस्तुएं आसानी से अंदर ले जा सकते थे, जिनमें पैसा छिपाया जा सके. तीसरी वजह यह बताई गई है कि कई दान पेटियों का पैसा एक ही जगह पर एक साथ मिलाकर गिना जाता था. इस कारण यह पता लगाना मुश्किल हो गया कि किस दान पेटी से कितनी रकम कम हुई है.
एसआईटी की रिपोर्ट में सबसे अहम और रेखांकित करने वाला तथ्य यह है कि 27 अप्रैल से पहले का सीसीटीवी फुटेज डिलीट हो चुका है. ऐसे में अब यह पता नहीं चल पाएगा कि उससे पहले किसने और कितने रुपये गायब किए. जबकि रिपोर्ट में उल्लेख है कि 27 अप्रैल से पहले भी ऐसी अनियमितताओं के संकेत मिले हैं. ये संकेत आरोपियों के बयान और उनके बैंक खातों में आय से अधिक मिली धनराशि के आधार पर मिले हैं. एसआईटी की रिपोर्ट में यह भी कहा गया है. अगर पैसे गिनने के दौरान सीसीटीवी कैमरों की प्रभावी निगरानी की जाती, तो इस चोरी को पहले ही रोका जा सकता था.
सीसीटीवी फुटेज को 180 दिन, यानी 6 महीने तक सुरक्षित रखने की सिफारिश की गई थी. इसके बावजूद केवल 45 दिनों का ही बैकअप रखा जा रहा था. आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा था? इसलिए कि इससे पुराने सबूत मिट जाएं?
सोचिए, यह सब किसकी शह पर हो रहा था? क्या ट्रस्ट के 15 सदस्यों में से किसी की भी जिम्मेदारी नहीं थी कि वह सीसीटीवी फुटेज की निगरानी करे? या फिर यह सुनिश्चित करे कि सीसीटीवी फुटेज को 6 महीने तक सुरक्षित रखने की जो सिफारिश की गई थी, उसका पालन हुआ या नहीं? ट्रस्ट ने पूरी व्यवस्था को भगवान भरोसे छोड़ दिया था. अब ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष कह रहे हैं ना उनकी गलती है और ना ही ट्रस्ट के सर्वेसर्वा रहे चंपत राय की.
गोविंद देव गिरी जैसे साथियों के समर्थन की वजह से ही, इतना कुछ होने के बावजूद, चंपत राय का आत्मविश्वास चरम पर दिखाई देता है. मंगलवार को उन्होंने भी रामभक्तों के नाम एक सार्वजनिक चिट्ठी लिखी है. इस चिट्ठी में उन्होंने कहा है कि उन पर अनर्गल आरोप लगाए जा रहे हैं. इतना ही नहीं, चंपत राय एसआईटी की रिपोर्ट के सार्वजनिक होने पर भी प्रश्नचिह्न लगा रहे हैं.
वे कह रहे हैं कि परम गोपनीय रिपोर्ट सार्वजनिक हो गई है. सोचिए, चंपत राय को एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होने की चिंता है, लेकिन उन्हें इस बात की चिंता नहीं थी कि मंदिर में चोरी कैसे हो रही है? कर्मचारियों की जांच-पड़ताल क्यों नहीं हो रही थी? बैंक की ओर से गणना कर्मियों को निर्धारित वेशभूषा क्यों उपलब्ध नहीं कराई गई?
बैंक के प्रतिनिधि गणना के दौरान मौजूद थे, लेकिन निगरानी के नाम पर शून्य था. अधिकारियों के मासिक रोटेशन का भी पालन नहीं किया गया. अगर चंपत राय इन बातों पर चिंतित होते, तो शायद रामभक्तों की आस्था पर इतना बड़ा डाका नहीं पड़ता. अगर चंपत राय अपने करीबी टिन्नू यादव पर थोड़ी नजर रखते, तो शायद रामभक्तों के साथ इतना बड़ा छल नहीं होता.
एसआईटी की रिपोर्ट में रामशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव का विशेष उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट के अनुसार, टिन्नू यादव के पास मंदिर की कई दान पेटियों की चाबियां थीं, जबकि उन्हें इसके लिए कोई लिखित या औपचारिक प्राधिकरण नहीं दिया गया था.
जांच टीम ने इसे प्रशासन की एक बहुत बड़ी लापरवाही माना है. रिपोर्ट के अनुसार, टिन्नू यादव ने अपने रिश्तेदार मनीष यादव को पैसे गिनने की ड्यूटी पर लगवाया, जिससे उसे कथित तौर पर पैसे चुराने का अवसर मिला. ट्रस्ट के सर्वेसर्वा होने के नाते, इस पर ध्यान रखने की जिम्मेदारी चंपत राय की थी.
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— Zee News (@ZeeNews) July 7, 2026
रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि ट्रस्ट के प्रतिनिधि के रूप में डॉ. अनिल मिश्रा ने बैंक के साथ मिलकर दिशा-निर्देश जारी किए थे. एसओपी लागू होने के बाद उसके अनुपालन की समीक्षा और निगरानी सुनिश्चित करना उनकी जिम्मेदारी थी. एसआईटी के अनुसार, दान पेटियों से पैसे निकालने से लेकर उन्हें सुरक्षित रखने तक की पूरी प्रक्रिया में घोर लापरवाही बरती गई. जो एसओपी बनाए गए थे, उसे बार बार बदला गया.
गणना कक्ष के प्रभारी सुभाषचंद्र श्रीवास्तव को सुरक्षा व्यवस्था लागू कराने के लिए प्रमुख रूप से जिम्मेदार माना गया है. रिपोर्ट में कहा गया है कि नियमित तलाशी नहीं होने के कारण चोरी की घटनाओं को रोका नहीं जा सका. सुभाषचंद्र श्रीवास्तव फिलहाल जेल में हैं. वहीं, डॉ. अनिल मिश्रा और चंपत राय की ट्रस्ट से छुट्टी हो चुकी है.
नैतिक जिम्मेदारी के आधार पर दोनों इस्तीफा दे चुके हैं. वैसे, नैतिकता के आधार पर तो पूरा ट्रस्ट सवालों के घेरे में है क्योंकि यह पूरा ट्रस्ट एक तरह से दुनियाभर के रामभक्तों का प्रतिनिधित्व कर रहा था. विशेषकर जब ट्रस्ट के धन में कथित गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे में कोषाध्यक्ष की भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है. वह कोषाध्यक्ष होने के साथ-साथ ट्रस्टी भी हैं.
गोविंद देव गिरी जी के जवाब में नैतिकता तलाशने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि वह इसमें नहीं मिलेगी. भले ही वह पुणे में बैठकर कोषाध्यक्ष का दायित्व निभा रहे हों, भले ही उनके पास अयोध्या में रहकर व्यवस्था की देखरेख करने का समय न हो, फिर भी वह कोषाध्यक्ष बने रहना चाहते हैं.
ऐसा क्यों, यह वही बेहतर जानते होंगे. लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट से यह स्पष्ट है कि आगे की जांच में अभी और भी परतें खुलनी बाकी हैं. क्योंकि एसआईटी ने साफ किया है कि यह केवल प्रारंभिक जांच रिपोर्ट है और विस्तृत जांच अभी जारी है.