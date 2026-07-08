रामलला के दान में 70 बार सेंध! आखिर किसकी शह पर 45 दिन तक चलता रहा 'महापाप'? SIT की रिपोर्ट ने बढ़ाईं कईयों की मुश्किलें

एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में पता चला है कि जांच शुरू होने से पहले ही कुछ कर्मचारियों के पास से करीब 79 लाख रुपये बरामद हुए थे. इसके अलावा, 4 जून को गणना कक्ष से जुड़े बाथरूम से कथित तौर पर 2.25 लाख रुपये भी बरामद किए गए थे. यानी 7 जून को दान चोरी का खुलासा होने से पहले ही कुल सवा 81 लाख रुपये बरामद हो चुके थे. इसका मतलब यह था कि पता चल चुका था कि आस्था पर डाका डाला गया है. फिर उस समय जिम्मेदार अधिकारी क्या कर रहे थे? वे क्यों चोरों को बचाने का प्रयास कर रहे थे? यही सबसे बड़ा सवाल है.