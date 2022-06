Lok Sabha Bypolls: हां, मैं हूं सबसे बड़ा क्रिमिनल...रामपुर में वोटिंग के बीच आजम खान का बड़ा बयान

Lok Sabha Bypolls: उत्तर प्रदेश के रामपुर में आज (गुरुवार) लोकसभा उपचुनाव के लिए वोट डाले जा रहे हैं. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की जीत के बाद यहां की सीट रिक्त हुई थी. रामपुर लोकसभा उपचुनाव में सीधा मुकाबला सपा के आसिम राजा और बीजेपी के घनश्याम सिंह लोधी के बीच है. लोधी पूर्व में आजम खान के करीबी थे. उन्होंने हाल ही में बीजेपी का दामन थामा.

रामपुर में वोटिंग 7 बजे शुरू हुई, लेकिन उससे पहले आजम खान ने पुलिस पर बड़ा आरोप लगाया और तंज भी कसा. उन्होंने कहा कि मैं पूरी रात जगा रहा. हमारे लोकसभा उम्मीदवार गंज पुलिस स्टेशन (पीएस), कोतवाली पीएस, सिविल लाइंस पीएस (रामपुर में) गए थे.

आजम खान ने कहा कि सबसे अभद्र व्यवहार गंज थानाध्यक्ष का रहा, हिंसा भी की... मतदान प्रतिशत गिरा तो प्रशासन जिम्मेदार होगा. सरकार भी इसके लिए जिम्मेदारी होगी. सपा नेता ने आगे कहा कि शहर में हर ओर जीप और सायरन थे. वे लोगों को पुलिस स्टेशन में ले गए, उन्हें पीटा और मैंने कुछ मनी ट्रांसफर के बारे में भी सुना है. यह शर्मनाक है.

सपा नेता आजम खान ने इन आरोपों के बाद तंज कसते हुए कहा कि मैं अपराधी हूं, मानता हूं... तो मेरा शहर भी ऐसा ही माना गया है. वे जो चाहें कर सकते हैं, हमें सहना होगा. रुकना है तो झेलना पड़ेगा.

#WATCH | I'm a criminal, I accept... so my city has also been presumed to be the same. They can do whatever they want, we have to endure. If I want to stay, I have to endure: SP leader Azam Khan, after claiming police violence on the night of Lok Sabha by-polls pic.twitter.com/Xq14HDRwr3

