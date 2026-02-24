क्या एयर एंबुलेंस सिर्फ ट्रांसपोर्ट है या उड़ता हुआ ICU? उस छोटे से हेलीकॉप्टर में क्या-क्या होता है?

Air Ambulance Facilities: रांची में एक एयर एंबुलेंस क्रैश हो गया. जिसमें 7 लोगों की जान चली गई. एयर एंबुलेंस कई सुविधाओं से लैस होता है. जिससे उड़ान के दौरान भी मरीजों को सुविधाएं मिलती है.
Air Ambulance: कहते हैं कि जब मौत सामने खड़ी हो तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं बचा सकती है. झारखंड के चतारा जिले में भी कुछ ऐसा ही हुआ. रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही एयर एंबुलेंस क्रैश हो गया, विमान में सवार मरीज सहित 7 लोगों की मौत हो गई. आमतौर पर एयर एंबुलेंस का इस्तेमाल लोग तब करते हैं जब गंभीर रूप से बीमार लोगों को कम समय में एक ऐसी जगह पर पहुंचना होता है जहां उन्हें अच्छा इलाज मिल सके. कभी सोचा है कि एयर एंबुलेंस में क्या-क्या सुविधाएं मिलती है, क्या एयर एंबुलेंस वेंटिलेटर के साथ उड़ता है?
वेंटिलेटर के साथ उड़ता है एयर एंबुलेंस?
एयर एंबुलेंस में वेंटिलेटर भी होता है और ये हमेशा एयर एंबुलेंस के साथ होता है. एयर एंबुलेंस को उड़ता हुआ ICU (फ्लाइंग इंटेंसिव केयर यूनिट) कहा जाता है. इसमें अस्पताल से जुड़ी हुई लगभग सभी सुविधाएं होती है. मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एयर एंबुलेंस में इस्तेमाल होने वाले वेंटिलेटर पोर्टेबल होते हैं.
स्ट्रेचर की सुविधा
एयर एंबुलेंस एक उड़ता हुआ ICU होता है, इसमें एक स्ट्रेचर होता है. जो उड़ान के दौरान खराब मौसम में भी मरीजों के लिए सहायक होता है. अलग-अलग मेडिकल कंडीशन के लिए भी एडजस्टेबल होता है. साथ ही मेडिकल बेड भी होता है.
ऑक्सीजन सिलेंडर
इसमें फ्लो रेगुलेटर के साथ हाई-कैपेसिटी वाले ऑक्सीजन सिलेंडर भी होते हैं. जरूरत के हिसाब से नेजल कैनुला और ऑक्सीजन मास्क मिलते हैं. जो सांस की दिक्कत वाले या फि वेंटिलेटर पर रहने वाले मरीजों के लिए जरूरी होते हैं.
कार्डियक मॉनिटर और डिफाइब्रिलेटर
पूरी उड़ान के दौरान मरीज के दिल की धड़कन, ऑक्सीजन लेवल और ब्लड प्रेशर पर बारीकी से नजर रखी जाती है. इसके लिए एंबुलेंस में इमरजेंसी कार्डियक सपोर्ट के लिए ऑनबोर्ड डिफाइब्रिलेटर होता है. जो अचानक होने वाले उतार-चढ़ाव का आसानी के साथ पता लगाता है. ऑक्सीजन सपोर्ट, डिफाइब्रिलेटर, कार्डियक मॉनिटर के अलावा ये कई सारी सुविधाओं से लैस होता है और इसमें इमरजेंसी दवाएं भी होती हैं.
ऐसे हालात में मरीज लेते हैं सहारा
लोगों के मन में बार-बार सवाल आता है कि आखिर एयर एंबुलेंस का प्रयोग कब किया जाता है? जब कोई मरीज हार्ट अटैक, स्ट्रोक, गंभीर चोट, सिर में चोट, या ऑर्गन फेलियर जैसी जानलेवा बीमारियों से जूझ रहा होता है तो उसके लिए एक-एक पल मायने रखता है. ऐसे में वो एयर एंबुलेंस का सहारा लेता है.
एडवांस्ड हॉस्पिटल के लिए किया जाता है उपयोग
मरीजों को एडवांस सर्जरी या ICU केयर के लिए किसी छोटे या कम सुविधाओं वाले हॉस्पिटल से दूसरे शहर के किसी एडवांस्ड हॉस्पिटल में ले जाने की जरूरत पड़ सकती है. जो एयर एंबुलेंस के जरिए आसानी से संभव हो जाता है. एयर एंबुलेंस के जरिए सैकड़ों किलोमीटर का सफर मिनटों में तय हो जाता है.
