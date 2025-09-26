दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'... किसकी साजिश? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी

DNA Analysis: गांधीनगर में दंगाइयों की पदयात्रा निकली तो गांधीनगर से एक हजार 6 सौ किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के पंडाल को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है. रांची में पूजा पंडाल से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए आपको रांची से आए एक वीडियो के बारे में जानना चाहिए. ये रांची के RR SPORTING CLUB का दुर्गा पूजा पंडाल है, जो हूबहू ईसाई धर्म के लिए पवित्र माने जाने वाली वेटिकन सिटी की तर्ज पर बनाया गया है. इस पूजा पंडाल में वेटिकन सिटी की ही तरह रोमन निर्माणकला को दर्शाया गया है. और वेटिकन सिटी से जुड़े कई और प्रतीक इस पूजा पंडाल में दर्शाए गए हैं. पंडाल के अंदर ईसा मसीह की प्रतिमा भी है. और MOTHER MAY की तस्वीरें भीं.

अगर आपने कभी टीवी या तस्वीरों में वेटिकन सिटी की तस्वीरें देखी होंगी तो आपने वेटिकन सिटी के प्रसिद्ध सेंट पीटर चर्च को जरूर देखा होगा. इस पंडाल के अंदर का हिस्सा पहली नजर में बिल्कुल सेंट पीटर के चर्च जैसा ही बनाया गया है.

वेटिकन सिटी का यही मॉडल नए विवाद की जड़ बन गया है. विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस पंडाल को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जो आपको भी पढ़ना और समझना चाहिए. एक्स पर किए गए इस पोस्ट में विनोद बंसल ने लिखा है. पूजा दुर्गा की और प्रचार धर्मांतरण कराने वालों का पैसा हिंदुओं का और दर्शन चर्च का भूमंडल भारत मां का और भूखंड वेटिकन का राज्य सरकार तो शायद यही चाहती है. लेकिन क्या मां दुर्गा के भक्त हिंदू जन मानस को भी ये सब स्वीकार्य है.

विश्व हिंदू परिषद ने दुर्गा पूजा पंडाल को झारखंड में धर्मांतरण से जोड़ दिया है. तो विपक्षी बीजेपी ने इसे झारखंड की सोरेन सरकार की तुष्टिकरण से जुड़ी नीति करार दिया है. यानी एक दुर्गा पूजा पंडाल राजनीतिक आरोपों और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दे का केंद्रबिंदु बन गया है. धर्मांतरण के आरोपों के सामने आने की वजह है. झाऱखंड में ईसाई आबादी से जुड़ी वृद्धि. अब हम आपको राज्य में इसी ईसाई आबादी से से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं.

झारखंड की ईसाई की कितनी आबादी?

वर्ष 2001 की जनगणना में झारखंड की ईसाई आबादी तकरीबन 11 लाख थी, जो 10 वर्ष बाद यानी 2011 में बढ़कर 14 लाख से ज्यादा हो गई है. यानी 10 वर्षों के अंदर झारखंड की ईसाई आबादी तकरीबन 29.75 प्रतिशत तक बढ़ी है, जो एक बड़ा आंकड़ा है. इतना ही नहीं, इस दौर में झारखंड की आबादी 22.42 प्रतिशत बढ़ी थी जबकि पूरे देश की आबादी में 17.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी. इन्हीं आंकड़ों को विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन अवैध धर्मांतरण से जोड़ते आए हैं. झारखंड में ईसाई धर्म का आगमन अंग्रेजों के साथ ही हुआ था. लेकिन समय के साथ झारखंड में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ता गया है. इस तथ्य को आप झाऱखंड की डेमोग्राफी से जुड़े कुछ आंकड़ों से बेहतर समझ सकते हैं.

झारखंड में ईसाई धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव

झारखंड में ईसाई धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव जनजातियों पर हुआ है. आज झारखंड की जनजातीय आबादी में ईसाई धर्म के अनुयायियों की तादाद तकरीबन 26 प्रतिशत है. जनजातीय आबादी बहुल गुमला जिले में ये आंकड़ा 68.9 प्रतिशत है और सिमडेगा जिले में 51.4 जनजातीय आबादी ईसाई धर्म को मानती है.

मिशनरी संगठन: अवैध धर्मांतरण

झारखंड में ईसाई धर्म के इसी प्रभाव की वजह से लगातार मिशनरी संगठनों पर अवैध धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं. और धर्मांतरण को लेकर ये तनातनी अब रांची के दुर्गा पूजा पंडाल तक भी पहुंच गई है. हालांकि, हिंदू धर्मगुरुओं और हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद अब पंडाल आयोजकों ने आश्वासन दिया है कि पंडाल के डिजाइन में कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि ये विवाद आगे ना बढ़े.