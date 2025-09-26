Advertisement
trendingNow12938132
Hindi Newsदेश

दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'... किसकी साजिश? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी

DNA Analysis: झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के पंडाल को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है. ये रांची के RR SPORTING CLUB का दुर्गा पूजा पंडाल है, जो हूबहू ईसाई धर्म के लिए पवित्र माने जाने वाली वेटिकन सिटी की तर्ज पर बनाया गया है. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Sep 26, 2025, 11:15 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुर्गा पूजा पंडाल का 'ईसाईकरण'... किसकी साजिश? यहां 10 साल में 29.75% बढ़ी क्रिश्चियन आबादी

DNA Analysis: गांधीनगर में दंगाइयों की पदयात्रा निकली तो गांधीनगर से एक हजार 6 सौ किलोमीटर दूर झारखंड की राजधानी रांची में दुर्गा पूजा के पंडाल को लेकर नया विवाद शुरू हो गया है. रांची में पूजा पंडाल से जुड़ी इस कंट्रोवर्सी को समझने के लिए आपको रांची से आए एक वीडियो के बारे में जानना चाहिए. ये रांची के RR SPORTING CLUB का दुर्गा पूजा पंडाल है, जो हूबहू ईसाई धर्म के लिए पवित्र माने जाने वाली वेटिकन सिटी की तर्ज पर बनाया गया है. इस पूजा पंडाल में वेटिकन सिटी की ही तरह रोमन निर्माणकला को दर्शाया गया है. और वेटिकन सिटी से जुड़े कई और प्रतीक इस पूजा पंडाल में दर्शाए गए हैं. पंडाल के अंदर ईसा मसीह की प्रतिमा भी है. और MOTHER MAY की तस्वीरें भीं.

अगर आपने कभी टीवी या तस्वीरों में वेटिकन सिटी की तस्वीरें देखी होंगी तो आपने वेटिकन सिटी के प्रसिद्ध सेंट पीटर चर्च को जरूर देखा होगा. इस पंडाल के अंदर का हिस्सा पहली नजर में बिल्कुल सेंट पीटर के चर्च जैसा ही बनाया गया है.

वेटिकन सिटी का यही मॉडल नए विवाद की जड़ बन गया है. विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने इस पंडाल को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट भी किया है, जो आपको भी पढ़ना और समझना चाहिए. एक्स पर किए गए इस पोस्ट में विनोद बंसल ने लिखा है. पूजा दुर्गा की और प्रचार धर्मांतरण कराने वालों का पैसा हिंदुओं का और दर्शन चर्च का भूमंडल भारत मां का और भूखंड वेटिकन का राज्य सरकार तो शायद यही चाहती है. लेकिन क्या मां दुर्गा के भक्त हिंदू जन मानस को भी ये सब स्वीकार्य है.

Add Zee News as a Preferred Source

विश्व हिंदू परिषद ने दुर्गा पूजा पंडाल को झारखंड में धर्मांतरण से जोड़ दिया है. तो विपक्षी बीजेपी ने इसे झारखंड की सोरेन सरकार की तुष्टिकरण से जुड़ी नीति करार दिया है. यानी एक दुर्गा पूजा पंडाल राजनीतिक आरोपों और धर्मांतरण जैसे गंभीर मुद्दे का केंद्रबिंदु बन गया है. धर्मांतरण के आरोपों के सामने आने की वजह है. झाऱखंड में ईसाई आबादी से जुड़ी वृद्धि. अब हम आपको राज्य में इसी ईसाई आबादी से से जुड़े कुछ आंकड़े दिखाने जा रहे हैं. 

झारखंड की ईसाई की कितनी आबादी?

वर्ष 2001 की जनगणना में झारखंड की ईसाई आबादी तकरीबन 11 लाख थी, जो 10 वर्ष बाद यानी 2011 में बढ़कर 14 लाख से ज्यादा हो गई है. यानी 10 वर्षों के अंदर झारखंड की ईसाई आबादी तकरीबन 29.75 प्रतिशत तक बढ़ी है, जो एक बड़ा आंकड़ा है. इतना ही नहीं, इस दौर में झारखंड की आबादी 22.42 प्रतिशत बढ़ी थी जबकि पूरे देश की आबादी में 17.7 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी.  इन्हीं आंकड़ों को विश्व हिंदू परिषद जैसे संगठन अवैध धर्मांतरण से जोड़ते आए हैं. झारखंड में ईसाई धर्म का आगमन अंग्रेजों के साथ ही हुआ था. लेकिन समय के साथ झारखंड में ईसाई धर्म का प्रभाव बढ़ता गया है. इस तथ्य को आप झाऱखंड की डेमोग्राफी से जुड़े कुछ आंकड़ों से बेहतर समझ सकते हैं.

झारखंड में ईसाई धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव

झारखंड में ईसाई धर्म का सबसे बड़ा प्रभाव जनजातियों पर हुआ है. आज झारखंड की जनजातीय आबादी में ईसाई धर्म के अनुयायियों की तादाद तकरीबन 26 प्रतिशत है. जनजातीय आबादी बहुल गुमला जिले में ये आंकड़ा 68.9 प्रतिशत है और सिमडेगा जिले में 51.4 जनजातीय आबादी ईसाई धर्म को मानती है.

मिशनरी संगठन: अवैध धर्मांतरण

झारखंड में ईसाई धर्म के इसी प्रभाव की वजह से लगातार मिशनरी संगठनों पर अवैध धर्मांतरण के आरोप लगते रहे हैं. और धर्मांतरण को लेकर ये तनातनी अब रांची के दुर्गा पूजा पंडाल तक भी पहुंच गई है. हालांकि, हिंदू धर्मगुरुओं और हिंदूवादी संगठनों के विरोध के बाद अब पंडाल आयोजकों ने आश्वासन दिया है कि पंडाल के डिजाइन में कुछ बदलाव किए जाएंगे ताकि ये विवाद आगे ना बढ़े.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

DNA Analysisdurga puja

Trending news

नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेगे माफी?
TRB Raza
नॉर्थ इंडिया वाली... महिलाओं पर ये क्या बोल गए मंत्रीजी! मचा बवाल, अब मांगेगे माफी?
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
russia ukraine war
यूक्रेन से जंग के बीच रूस की सेना में कितने भारतीय हैं? सामने आया आंकड़ा
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
Assam news
BTC चुनाव में बीजेपी को कड़ी टक्कर दे रही ये पार्टी, दांव पर लगी CM हिमंता की साख
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
Ladakh news
'...तो संभालना हो जाएगा मुश्किल', लद्दाख हिंसा पर क्यों बोले पूर्व मंत्री?
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
Harjit Kaur
पानी की जगह बर्फ, कंक्रीट का बिस्तर...अमेरिका से निकाली गईं 73 साल की दादी की कहानी
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
Supreme Court
क्या इस बार दिल्ली-NCR में होगी ग्रीन पटाखों की इजाजत? SC ने दिए नरमी के संकेत
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
Sonam Wangchuk
लद्दाख हिंसा के बाद बड़ा एक्शन,NSA के तहत सोनम वांगचुक को लेह पुलिस ने किया गिरफ्तार
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
Bihar Assembly elections
शेख हसीना को ले आइए सीमांचल हम... ओवैसी ने घुसपैठियों के मुद्दे पर सरकार को घेरा
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
ISI
ISI की यूनिट 412 की खुली पोल, भारत की जासूसी के लिए खर्च करती है 4000 करोड़
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
MIG- 21 Retirement
मिग-21 मेरे जीवन का एक बड़ा हिस्सा रहा है... आखिरी उड़ान पर बोले शुभांशु शुक्ला
;