/Ranchi Protest में लाठी चली, पानी की बौछार पड़ी… फिर ‘पुष्पा’ ने मारी एंट्री, रांची में गूंजा- झुकेगा नहीं

झारखंड की राजधानी रांची में जारी छात्रों का प्रदर्शन हर गुजरते दिन के साथ तेज होता जा रहा है. सोमवार को छात्रों ने विधानसभा का घेराव करने की कोशिश तो, उनपर लाठियां चला दी गईं, साथ ही वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है. इस सबके बावजूद छात्रों के समर्थन में बड़ी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं. सोमवार को प्रदर्शन से एक दिलचस्प मंजर सामने आया, यहां एक शख्स फिल्मी किरदार 'पुष्पा' के अंदाज में युवा छात्रों का समर्थन करने आ गया.
पुष्पा का किरदार अपनाने वाले यवक ने बिल्कुल उसी तरह के कपड़े और दाढ़ी-बाल रखे हुए हैं. उसने फिल्म के अंदाज में सरकार को संदेश देते हुए कहा,'झारखंड के स्टूडेंट्स झुकेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं, जब तक न्याय मिलेगा नहीं.' युवक ने बताया कि उसने ऐसा इसलिए किया ताकि छात्रों का प्रदर्शन राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंचे. उसने कहा कि दूसरे छात्र आंदोलनों में बड़े अभिनेता और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर समर्थन के लिए पहुंचे थे. उसके मुताबिक,'ये लोग भी छात्र हैं, इनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए.'
#WATCH | JPSC-JSSC aspirants' protest in Ranchi (Jharkhand) | A man dressed up as film character 'Pushpa' and joining 'Vidhan Sabha Gherao' march, says, "..Jharkhand ke students jhukenge nahi, rukenge nahi, jab tak nyay milega nahi..."
"I have come to protest in 'Pushpa style'.… pic.twitter.com/96TfwsXuvb
— ANI (@ANI) August 10, 2026
रांची में प्रदर्शन के दौरान सिर्फ ‘पुष्पा’ ही नहीं स्पाइडर-मैन भी देखने को मिला. इन अनोखे किरदारों में पहुंचे प्रदर्शनकारियों का मकसद छात्रों के लंबे समय से चल रहे आंदोलन की ओर ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान खींचना माना जा रहा है. छात्रों का यह आंदोलन दो हफ्ते से ज्यादा समय से जारी है.
झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित धांधली के खिलाफ रांची में 18 दिनों से जारी छात्र आंदोलन थमने का नाम नहीं ले रहा. सोमवार सुबह 9 बजे से विधानसभा मार्च के लिए इकट्ठा हुए हजारों छात्र शाम चार बजे के बाद भी डटे हुए हैं. पिछले सात घंटों से जारी प्रदर्शन के दौरान वाटर कैनन की बौछारों, आंसू गैस के गोलों और लाठीचार्ज के बावजूद आंदोलित युवा पीछे हटने का नाम नहीं ले रहे हैं.
तमाम बंदिशों को दरकिनार कर बड़ी तादाद में छात्र खेतों और कच्चे रास्तों से होते हुए दोपहर दो बजे तक नए विधानसभा भवन से महज 200 मीटर के फासले तक जा पहुंचे. इस बेहद संवेदनशील मोड़ पर जेएलकेएम विधायक जयराम महतो ने मौके पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से बातचीत की. उनके समझाने के बाद छात्र सड़क पर ही धरना देकर बैठ गए और लगातार नारेबाजी करने लगे. हालांकि, घेराव स्थल पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती और गतिरोध बरकरार रहने के बीच अब यह महाआंदोलन एक नया रूप लेता दिख रहा है.