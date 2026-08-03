DNA: रांची में 10 दिन से डटे छात्र, मूसलाधार बारिश में आमरण अनशन; सोरेन सरकार और 'आंदोलनजीवियों' ने क्यों साधी चुप्पी?

पटना से रांची की दूरी सिर्फ 325 किलोमीटर है. कभी दोनों शहरों का एक ही राज्य हुआ करता था..लेकिन बंटवारे के बाद रांची को झारखंड की राजधानी बनाया गया.
इस समय रांची छात्र आंदोलन की वजह से चर्चा में है. वहां एक बड़ी विचित्र सी खगोलीय घटना हुई है. रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम..अचानक से अदृश्य हो गया है. शहर के बीचोंबीच होने के बाद भी..ये स्टेडियम ऐसे गायब हो गया है कि कुछ लोगों को यहां तक आने का रास्ता ही नहीं मिल रहा. यहां तक सिर्फ झारखंड के छात्र ही पहुंच पा रहे हैं. बाकी कोई नहीं. ना आंदोलनजीवी पहुंच पा रहे. ना So Called छात्र नेता और राजनेता पहुंच पा रहे.
हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो लोग आज से कुछ दिन पहले तक दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठकर छात्र हित की बात कर रहे थे..उनमें से कोई भी यहां तक नहीं आया. रांची के इस स्टेडियम में पिछले 10 दिनों से छात्र आंदोलन चल रहा है. लेकिन जंतर मंतर वाले कोई नहीं आए. आपको ये जानना चाहिए कि धूप और बारिश में 10 दिनों से खड़े इन छात्रों को झारखंड सरकार नजरअंदाज क्यों कर रही है और सरकार के इस रवैये के बाद छात्रों का ये आंदोलन कैसे आगे बढ़ेगा. लेकिन सबसे पहले आपको देखना चाहिए कि दिल्ली में आंदोलन के जरिये इंस्टैंट नेता बने कुछ लोग यहां पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं.
आप समझ गए होंगे कि हम किनकी बात कर रहे हैं.. कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने अपने X अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया.. जिसमें वो रांची के आंदोलनकारी छात्रों से संवाद कर रहे हैं.. अभिजीत दीपके ने छात्रों के साथ वीडियो कॉल का 1 मिनट 11 सेकंड का अंश पोस्ट किया है.. इस वीडियो में अभिजीत दीपके इस आंदोलन को नैतिक समर्थन दे रहे हैं. दीपके कह रहे हैं कि छात्रों के साथ खड़े हैं. लेकिन इसी संवाद का एक दूसरा एंगल आपको देखना चाहिए जिसमें छात्र अभिजीत दीपके को अपने साथ बैठने की विनती कर रहे हैं. रांची में बैठे छात्र अभिजीत दीपके से रांची आने का आग्रह कर रहे हैं.. लेकिन अभिजीत दीपके कह रहे हैं कि उनकी तबीयत बिगड़ी हुई है.. मित्रो, उनकी तबीयत बिगड़ी है.. उन्हें आराम करने की जरूरत है.. लेकिन उन्हें उस वक्त भी आराम करने की जरूरत है जब वो बैक टू बैक इंटरव्यू दे रहे हैं.
इसी वीडियो कॉल पर दीपके के साथी अशुतोष रांका भी मौजूद थे.. जंतर मंतर पर आंदोलन के बाद रांका भी एक बड़ा चेहरा बन गए हैं. क्या आशुतोष रांका को रांची जाकर छात्रों का हौसला नहीं बढ़ाना चाहिए. क्या सौरभ दास को रांची के छात्रों का दर्द जानने के लिए तुरंत रवाना नहीं होना चाहिए. हम दिल्ली से रांची की इसी दूरी का जिक्र कर रहे हैं.. जो वीडियो कॉल के जरिये तो तय कर ली जा रही है.. लेकिन वहां कोई जा नहीं पा रहा है. कॉकरोच जनता पार्टी के इस नैतिक समर्थन पर रांची में बैठे आंदोलनकारी छात्र क्या कह रहे हैं. आपको ये देखना चाहिए.
सोचिए, खुद को छात्रों का प्रतिनिधि कहने वाले लोग इंटरव्यू के लिए तो फिट हैं और आंदोलन के लिए अनफिट हैं. कॉकरोच जनता पार्टी के सूरमाओं के साथ साथ देश की राजनीतिक पार्टियों के लिए भी रांची का जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम मानो अदृश्य हो गया है.. जो नेता जंतर मंतर पर जमावड़ा लगाकर बैठे रहते थे.. वो इन छात्रों की सुध तक लेने नहीं आ रहे हैं.. लेकिन आपको देखना चाहिए कि छात्र अकेले अपने दम पर कैसे डटे हुए हैं.. कल रात से रांची में रुक रुक कर बारिश हो रही है.. लेकिन छात्र टस से मस नहीं हुए हैं.. स्थिति ये है कि छात्रों को यहां टेंट बनाने की परमिशन तक नहीं दी गई है.
छात्र मूसलाधार बारिश में तिरपाल पकड़ के खड़े थे... आंदोलन के दसवें दिन आज यहां एक बार फिर छात्रों की भारी भीड़ जमा है.. और ये भीड़ हर गुजरते दिन बढ़ती जा रही है. आज इस आंदोलन से एक बड़ा अपडेट ये है कि सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए एक छात्र नेता आमरण अनशन पर बैठ गए हैं.. छात्र नेता देवेंद्र महतो ने सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि जब तक छात्रों की मांगें नहीं मानी जाएंगी तब तक उनका आमरण अनशन जारी रहेगा.
रांची में छात्र 10 दिनों से डटे हुए हैं.. लेकिन सरकार ने अभी तक इनकी कोई सुध नहीं ली है.. जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से सिर्फ 5 किलोमीटर दूर मुख्यमंत्री आवास है. लेकिन इनकी आवाज वहां तक पहुंच ही नहीं रही है.. या फिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी इन आवाजों को अनदेखा कर रहे हैं.. सवाल उठता है कि क्या हेमंत सोरेन इस इंतजार में हैं कि ये आंदोलन दम तोड़ देगा.. क्या झारखंड सरकार इस इंतजार में है कि छात्र धूप, बारिश और मच्छरों से लड़ते-लड़ते खुद ही हार मान लें और एक दिन चुपचाप अपनी किताबें उठाकर वापस अपने 10 बाइ 10 के कमरों में लौट जाएं.