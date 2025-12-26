माल्या-ललित मोदी की उल्टी गिनती शुरु? जल्द लौटेंगे भारत, केंद्रीय मंत्री के बाद MEA प्रवक्ता का इशारा

Vijay Mallya Extradition Case: भारत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने ललिति मोदी और विजय माल्या जैसे भगोड़े कारोबारियों के देश वापसी में होने वाली देरी और उन्हें कब वापस लाया जाएगा इस मामले पर जानकारी दी है. बता दें कि जायसवाल से ललित मोदी के उस वायरल वीडियो को लेकर सवाल किया गया था, जिसमें उसने खुद को विजय माल्या के साथ भारत का सबसे बड़ा भगोड़ा बताया था. वीडियो में उनके साथ खुद विजय माल्या और उनकी पार्टनर पिंकी लालवानी देख रहे थे.

भारत को चिढ़ा रहे मोदी-माल्या?

रणधीर जायसवाल से सवाल किया गया कि क्या ललित मोदी और विजय माल्या ऐसा करके जानबूझकर भारतीय एजेंसियों को चिढ़ा रहे हैं. वहीं इस मामले पर क्या स्थिति है और एजेंसियों की ओर से इस मामले पर क्यों ढील दा रही है या फिर देरी की जा रही है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता से इसपर अपडेट भी मांगा गया. रणधीर जायसवाल ने इस सवाल के जवाब में कहा कि भारत सरकार प्रतिबद्ध है, जो भी हमारे कानून से भागे हैं या भागे हुए लोग हैं उनको हम वापस लाएंगे.

रणधीर जायसवाल ने क्या कहा?

रणधीर जायसवाल ने कहा,' हम भारत में कानून द्वारा वांछित और फरार लोगों को देश में वापस लाने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं. इसके लिए हम कई सरकारों से बातचीत कर रहे हैं और प्रक्रियाएं जारी हैं. इसमें कई कानूनी प्रक्रियाएं शामिल हैं, लेकिन हम उन्हें देश में वापस लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं ताकि वे यहां की अदालतों में मुकदमे का सामना कर सकें.' बता दें कि हाल ही में ललित मोदी ने विजय माल्या के जन्मदिन के मौके पर उनकी पार्टी का एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने खुद को भारत के 2 सबसे बड़े भगोड़े बताया था. यह वीडियो खुद ललित मोदी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया था.

जल्द भारत आएंगे दोनों भगोड़े?

इंटरनेट पर वायरल इस वीडियो में ललित मोदी हंसते हुए कहते हैं,' हम भारत के सबसे बड़े भगोड़े हैं.' उन्होंने अपनी इस पोस्ट के कैप्शन में लिखा,'चलिए मैं कुछ ऐसा करता हूं जिससे इंटरनेट पर फिर से तहलका मच जाए. जलन से अपना दिल चीर लो.' बीते दिन केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने संकेत दिया था कि माल्या और ललित मोदी को जल्द ही भारत लाया जाएगा. इसको लेकर उन्होंने साल 2008 के मुंबई आतंकी हमलों के प्रमुख आरोपी तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण का जिक्र करते हुए कहा था,' किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि आतंकवादियों का भी प्रत्यर्पण हो सकता है, लेकिन उनमें से एक को वापस लाया गया.'