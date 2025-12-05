सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग; 1 महीने के लिए लगा ताला

5 eggs of rock eagle owl: तेलंगाना के विकाराबाद जिले की खदान में रॉक चील उल्लू के 5 अंडों की सुरक्षा के लिए माइनिंग एक महीने के लिए बंद कर दी गई है. वन विभाग और खदान मालिक मिलकर पक्षी और चूजों की निगरानी कर रहे हैं.
5 eggs of rock eagle owl: बस 5 अंडों के लिए तेलंगाना के विकाराबाद जिले में स्थित एक खदान को महीने भर के लिए बंद कर दिया गया है. दरअसल, इस खदान में पत्थर तोड़ने का काम होता है, कहा जा रहा है कि यहां पर एक दुर्लभ रॉक चील उल्लू ने 5 अंडें दिए थे, और ये प्रजाति काफी रेयर माने जाते हैं. जिसको बचाने के लिए वन्यजीव फोटोग्राफरों और संरक्षण कार्यकर्ताओं ने इसकी जानकारी वन विभाग के अधकारियों को दे दी.
वन अधिकारियों ने तुरंत की कार्रवाई
विकाराबाद जिला वन अधिकारी ज्ञानेश्वर ने बताया कि वन्यजीव फोटोग्राफर मनोज कुमार विट्टापु ने करीब छह दिन पहले येनकथला घास के मैदान का दौरा किया और रॉक चील उल्लू के पांच अंडों की उपस्थिति दर्ज की थी. इसके बाद विट्टापु ने प्रधान मुख्य वन संरक्षक सी सुवर्णा को इस बारे में सूचित किया गया. पीसीसीएफ ने विकाराबाद जिले के वन अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
चूजों के उड़ने तक बंद रहेगा खदान
वन विभाग के कर्मियों ने मौके पर जाकर खदान के मालिक लक्ष्मण रेड्डी को पक्षी और उसके अंडों के बारे में जानकारी दी है. इसके बाद मालिक ने चूजों के उड़ने योग्य होने तक माइनिंग रोकने और पक्षी को परेशान न करने पर सहमति दी है. तब से वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी पक्षी पर लगातार नजर रख रहे हैं.
रॉक चील उल्लू दक्षिण-पूर्व एशिया में पाया जाने वाला एक दुर्लभ प्रजाति का पक्षी है. यह मुख्य रूप से चट्टानी इलाकों में रहता है और कीड़े, चूहे और अन्य छोटे जीवों का शिकार करता है. हालांकि यह विलुप्त नहीं हुआ है, लेकिन इसे देखना काफी दुर्लभ माना जाता है. अधिकारियों के मुतबिक, उम्मीद है कि चूजे अगले 15 दिनों में अंडों से बाहर निकल आएंगे और 20-25 दिनों की देखभाल के बाद उड़ने में सक्षम हो जाएंगे.
वन्यजीव फोटोग्राफर विट्टापु ने बताया कि यह एक चमत्कार है कि वे उस समय मैदान में पहुंचे, अगर खनन जारी रहता, तो अंडे टूट सकते थे. WWF और अन्य पशु कार्यकर्ताओं ने वन विभाग से संपर्क कर इस दुर्लभ पक्षी और अंडों की सुरक्षा के लिए उपाय दिया.
मालिक की इस पहल की लोगों ने की सराहना
वन विभाग और खदान के मालिक की इस पहल की लोगों ने सराहना की है. अधिकारियों का कहना है कि इस तरह के संरक्षण कार्य न केवल दुर्लभ प्रजातियों के लिए जरूरी हैं, बल्कि प्राकृतिक पर्यावरण को बचाने में भी मदद करते हैं. अब खदान में माइनिंग बंद है और रॉक चील उल्लू और उसके चूजों को सुरक्षित रखा जा रहा है.
