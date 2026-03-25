असम में मुस्लिम राजनीति में नई चाल! RUC ने बढ़ाई कांग्रेस-AIUDF की टेंशन, 15 मुस्लिम बहुल सीटों पर उतारे उम्मीदवार

असम विधानसभा चुनाव 2026 में एक तरफ जहां कांग्रेस को अपने ही गठबंधन की पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) ने 21 उम्मीदवार उतारकर झटका दिया है, वहीं दूसरी तरफ राज्य में एक और नई पार्टी ने उतरने का ऐलान कर दिया है. इस पार्टी का नाम है राष्ट्रीय उलेमा काउंसिल (RUC). RUC ने राज्य की 15 ऐसी सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं जहां मुस्लिम वोटर्स हार-जीत में बड़ा योगदान देते हैं. पहले से ही कई परेशानियों का सामना कर रही कांग्रेस की मुसीबतों में और इजाफा हो गया है.

RUC पार्टी के असम प्रदेश अध्यक्ष मौलाना उबैदुर रहमान कासमी का कहना है कि उनकी पार्टी ने जिन लोगों को टिकट दिया है, वे ज्यादातर आम लोग हैं और वे पहले सक्रिय राजनीति का हिस्सा भी नहीं रहे हैं. RUC का दावा है कि ये उम्मीदवार जमीनी स्तर पर लोगों की समस्याओं को बेहतर तरीके से समझते हैं, उन्हें विधानसभा में प्रभावी ढंग से उठा सकते हैं.

RUC चुनावी मैदान में क्यों उतरे, क्या है मकसद?

उबैदुर रहमान ने बातचीत में आरोप लगाया कि हाल के समय में राज्य के कुछ इलाकों में प्रशासनिक कार्रवाइयों, खास तौर पर बुलडोजर कार्रवाई, से एक खास समुदाय प्रभावित हुआ है. उन्होंने कहा कि इन मुद्दों को लेकर लोगों में उस समुदाय में गहरी नारागजगी है और इसी को देखते हुए पार्टी ने चुनावी मैदान में उतरने का फैसला किया है. हालांकि, इन आरोपों पर राज्य सरकार या संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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कांग्रेस के साथ-साथ AUIDF के लिए भी बढ़ेंगी मुश्किलें

असम की राजनीति में मुस्लिम वोट बैंक हमेशा से एक अहम भूमिका निभाता रहा है. लंबे समय तक कांग्रेस को इस समुदाय का समर्थन मिलता रहा, लेकिन ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के उभरने के बाद यह वोट बैंक भी बंट गया. अब RUC के चुनावी मैदान में उतरने से मुकाबला और ज्यादा मुश्किल हो गया है. इससे साफ दिखाई दे रहा है कि पहले AIUDF ने कांग्रेस के वोट बैंक में सेंध मारी और अब इन दोनों पार्टियों के लिए RUC मुश्किल बनकर खड़ी हुई है.

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बोडो समुदाय से भी उतारा एक उम्मीदवार

RUC ने यह भी कहा है कि वो वह खुद को सिर्फ एक खास समुदाय तक सीमित नहीं रखेगी. पार्टी ने बोडोलैंड क्षेत्र की एक सीट पर बोडो समुदाय से आने वाले राजेश कुमार ब्रह्मा को भी उम्मीदवार बनाया है. पार्टी का कहना है कि वह संविधान के तहत धर्मनिरपेक्ष मूल्यों में यकीन रखती है और सभी वंचित वर्गों के मुद्दे उठाने की कोशिश करेगी.

'सीमित सीटों पर खेल बदल सकती है RUC'

गुवाहाटी में रहकर असम की राजनीति पर नजर रखने वाले जी मीडिया के संवाददता शरीफुद्दीन से जब हमने इस बारे में जानकारी मांगी तो उन्होंने बताया कि RUC का प्रभाव सीमित सीटों तक रह सकता है, लेकिन यह कुछ क्षेत्रों में वोटों के बंटवारे का कारण बन सकती है. इससे पारंपरिक दलों के समीकरण प्रभावित हो सकते हैं. हालांकि अंतिम तस्वीर 9 अप्रैल को मतदान और उसके बाद आने वाले नतीजों के साथ ही साफ होगी.