चूहों ने कुतर दिए रिश्वत वाले नोट... बिहार के इस केस से सुप्रीम कोर्ट के जज भी हैरान, महिला आरोपी को मिली जमानत

Bihar Corruption: बिहार में करप्शन के मामले में सबूत के तौर पर जब्त किए गए करेंसी नोट चूहे खा गए. एक महिला अधिकारी की जमानत याचिका पर सुनवाई करते सुप्रीम कोर्ट में जब यह दावा किया गया तो जज भी हैरान रह गए. कोर्ट ने कहा कि ऐसे तो न जाने कितने मामलों में जब्त किए करेंसी नोट सुरक्षित न रखें जाने के चलते खत्म हो जाते होंगे. यह राजस्व के लिए बड़े नुकसान की वजह है. हालांकि, कोर्ट नोटों के चूहे द्वारा कुतरने की इस सफाई से बहुत संतुष्ट नजर नहीं आया. कोर्ट ने कहा कि वो आगे इस मामले की समीक्षा करेगा.

कोर्ट के सामने मामला क्या था

सुप्रीम कोर्ट में यह मामला करप्शन में दोषी ठहराई गई महिला अधिकारी की याचिका से जुड़ा था. महिला पर आरोप था कि 2014 में बाल विकास कार्यक्रम अधिकारी के पद पर सेवारत रहने के दौरान उन्होंने एक शिकायतकर्ता से 10,000 की रिश्वत ली थी. इस मामले में ट्रायल कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था, लेकिन बाद में विभाग की ओर से अपील पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने दोषी ठहराते हुए चार साल की सजा सुनाई. महिला ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.

हाई कोर्ट का आदेश देखकर जज भी हैरान

सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच का ध्यान हाई कोर्ट के आदेश के एक हिस्से( पैराग्राफ 53 ) पर गया. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा था कि अभियोजन पक्ष आरोपी से ज़ब्त किए नोटों को कोर्ट में पेश नहीं कर पाया क्योंकि मालखाने में सही तरह से रख-रखाव न चलते वो नोट चूहों ने खा लिए. हालांकि, मालखाने के रजिस्टर में इनकी एंट्री दर्ज थी. हाई कोर्ट ने अपने आदेश में माना था कि सबूतों के खत्म होने के चलते नोटों की बरामदगी तो इस केस में साबित नहीं होती लेकिन हाई कोर्ट ने फिर भी केस से जुड़े दूसरे तथ्यो के आधार पर दोषी करार दिया और चार साल की सजा तय की थी.

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चूहों के नोट कुतरने की सच्चाई तक जाएगा कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि हाई कोर्ट ने जो अपने आदेश में कहा है, उसको हम नजरंदाज नहीं कर सकते. हम इस दावे से हैरान है कि नोटों को चूहे खा गए. ऐसे तो इस तरह के मामलों में बरामद गया न जाने कितना पैसा बर्बाद हो जाता होगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसे सुरक्षित नहीं रखा गया।इस लापरवाही से राजस्व को नुकसान पहुंचता है. कोर्ट ने साथ में यह भी जोड़ा कि नोटों के चूहों द्वारा कुतरने की यह सफाई भरोसे लायक नहीं लगती. कोर्ट ने कहा कि वो आगे जब अगली सुनवाई पर महिला की अर्जी पर सुनवाई करेगा तो इस पहलू पर भी गौर करेगा. कोर्ट ने साथ में महिला को फौरी राहत देते हुए जमानत भी दे दी.