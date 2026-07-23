/अस्पताल में इलाज कराने गई महिला को चूहे ने काटा, कुतर दिया पैर का अंगूठा; प्रशासन पर उठे सवाल

घटना को लेकर मरीजों ने बताया कि अस्पताल के मेडिकल वार्ड में पिछले कुछ दिनों से लगातार चूहों की आवाजाही देख रही थी. उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी. गुरुवार ( 23 जुलाई 2026) की सुबह 5 बजे एक चूहा महिला के बिस्तर पर चढ़ा और उसके पैर के अंगूठे काट लिए. महिला को डायबिटिक न्यूरोपैथी की बीमारी है, जिसमें पैरों का निचला हिस्सा सुन्न रहता है. इसी के चलते उसे तुरंत चूहे के काटने का ऐहसास नहीं हुआ. परिजनों ने महिला के पैर में चोट देखने के बाद ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ को इसकी जानकारी दी. इसके बाद महिला को उपचार दिया गया.