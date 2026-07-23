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अस्पताल में इलाज कराने गई महिला को चूहे ने काटा, कुतर दिया पैर का अंगूठा; प्रशासन पर उठे सवाल

Rat Bites Woman Toe In Hospital: तमिलनाडु के एक अस्पताल में इलाज कराने आई महिला को एक चूहे ने काट दिया. महिला अपने वार्ड के बिस्तर में लेटी थी कि तभी उसके पैर के एक अंगूठे पर चूहे ने काट दिया.

Written ByShruti Kaul
Published: Jul 23, 2026, 07:19 PM IST|Updated: Jul 23, 2026, 07:19 PM IST
अस्पताल में इलाज कराने गई महिला को चूहे ने काटा, कुतर दिया पैर का अंगूठा; प्रशासन पर उठे सवाल

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Shruti Kaul

Shruti Kaul

ज़ी न्यूज में सब एडिटर. वनस्थली विद्यापीठ यूनिवर्सिटी, राजस्थान से जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन. ये राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय मुद्दो से जुड़े विषयों पर लिखती हैं. लिखने के अलावा श्रुति को नई जगहों पर घूमना, संगीत सुनना, फिल्में देखना और फूड एक्सप्लोर करने का बेहद शौक है. 

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