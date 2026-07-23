/अस्पताल में इलाज कराने गई महिला को चूहे ने काटा, कुतर दिया पैर का अंगूठा; प्रशासन पर उठे सवाल

Rat Bite In Tamil Nadu Hospital : लोग अस्पताल अपना इलाज कराने जाते हैं, लेकिन कई अस्पतालों में व्यवस्था का अभाव मरीजों के लिए और मुसीबत खड़ी कर देता है. ऐसा ही एक मामला तमिलनाडु में देखने को मिला है.
तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में एक सरकारी अस्पताल की साफ-सफाई को लेकर तब सवाल खड़े हो गए, जब यहां इलाज के लिए आई एक महिला को वार्ड में आराम करते समय चूहे ने पैर में काट लिया. चूहे ने महिला के पैर का अंगूठा काट लिया. इसको लेकर डॉक्टरों ने तुरंत इलाज शुरू कर उसे टीके लगाए.
महिला की पहचान 60 साल की तमिल कोडी के रूप में हुई है. बताया जा रहा है कि वह पोनमलाई के पास स्थित अलाथुर गांव की रहने वाली गै. वह जोड़ों और हड्डी से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए लगभग एक हफ्ते पहले तिरुचिरापल्ली सरकारी अस्पताल में भर्ती हुई थी. वह गुरुवार ( 23 जुलाई 2026) की सुबह वार्ड में बिस्तर पर आराम कर रही थी कि तभी चूहे ने उनका अंगूठा काट लिया.
घटना को लेकर मरीजों ने बताया कि अस्पताल के मेडिकल वार्ड में पिछले कुछ दिनों से लगातार चूहों की आवाजाही देख रही थी. उनकी संख्या भी दिन प्रतिदिन बढ़ रही थी. गुरुवार ( 23 जुलाई 2026) की सुबह 5 बजे एक चूहा महिला के बिस्तर पर चढ़ा और उसके पैर के अंगूठे काट लिए. महिला को डायबिटिक न्यूरोपैथी की बीमारी है, जिसमें पैरों का निचला हिस्सा सुन्न रहता है. इसी के चलते उसे तुरंत चूहे के काटने का ऐहसास नहीं हुआ. परिजनों ने महिला के पैर में चोट देखने के बाद ड्यूटी पर तैनात मेडिकल स्टाफ को इसकी जानकारी दी. इसके बाद महिला को उपचार दिया गया.
घटना के बाद अस्पताल में मरीजों की सुरक्षा और साफ-सफाई को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं. AIADMK महासचिव एडप्पादी के. पलानीस्वामी ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए इस घटना को बेहद चौंकाने वाला बताया. उन्होंने कहा कि यह घटना मौजूदा सरकार के दौरान तमिलनाडु के सरकारी अस्पतालों के हालातों को दिखाती है. पलानीस्वामी ने आरोप लगाया कि एक तरफ लोग िस तरह की परेशानियों का सामना कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर संबंधित डिपार्टमेंट के मंत्री फिल्म जननायकन का पहला शो देखने और सेल्फी पोस्ट करने में बिजी है.