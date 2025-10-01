Advertisement
trendingNow12943038
Hindi Newsदेश

Mizoram: इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह

मिजोरम बड़े स्तर चूहों के आतंक से परेशान हैं, राज्य के किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हो रही हैं. किसानों की मुख्य फसलें धान, मक्का, गन्ना, अदरक, बैंगन, मिर्च, कद्दू, तिल जैसी फसलें बुरी तरह बर्बाद हो गई हैं. 

Written By  Zee News Desk|Last Updated: Oct 01, 2025, 07:38 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Mizoram: इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह

Rat infestation: कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे आम जनता बहुत परेशान रहती है, इन्हीं में एक चूहा भी है. जिस घर में चूहे बस जाते हैं उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है. चूहों के बसने की कई वजह हो सकती हैं. आपने जब भी सुना या देखा होगा तो बहुत छोटे स्तर चूहों के आतंक के बारे सुना होगा, हालांकि भारत का एक पूरा राज्य चूहों से परेशान है. उस राज्य का नाम है मिजोरम. दिलचस्प बात यह है कि चूहों फैलने के पीछे की वजह बांस को माना जा रहा है.

खबरों के मुताबिक मिजोरम में बांस के फूलने से पैदा होने वाले कृंतकों का भयानक असर राज्य को फिर से तबाही की तरफ ले जा रहा है. स्थानीय भाषा में 'थिंगटम' कहे जाने वाले इस कुदरती संकट ने कृषि अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है. 1977 में पिछली बार बांस (बांसबूसा तुलदा) के बड़े पैमाने पर फूलने से चूहों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला था. जिसने भुखमरी और फसल विनाश का दंश झेला था. अब 48 वर्ष बाद वही चक्र लौट आया है और 29 सितंबर तक 138 गांवों में 6859 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हो चुकी है. इनमें से 1620 हेक्टेयर पूरी तरह चूहों की भेंट चढ़ गई, जिससे 4,025 परिवार बेघर और भुखमरी के कगार पर हैं.

यह भी पढ़ें:
भारत का इकलौता राज्य, जिसका हल्दी उत्पादन में पूरी दुनिया में है 'दबदबा'; उगाना बंद कर तो भूल जाओगे सब्जी खाना

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कह रहे हैं सरकारी विभाग

एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एच लालनुनजिरा का कहना है,'बड़े पैमाने पर चारा डालने की मुहिम चल रही है और गहालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं लेकिन सतर्क रहें.' विभाग ने सभी जिलों में ब्रोमैडियोलोन और जिंक फॉस्फाइड जैसे कृंतकनाशकों का भंडार जमा किया था, जिन्हें जिला कृषि अधिकारियों (डीएओ) के जरिए वितरित किया जा रहा है. किसानों को पारंपरिक तरीकों से, वैथांग, मंगख्वांग और थांग चेप जैसे जालों के साथ गुलेल का इस्तेमाल, भी लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसका मकसद रासायनिक दवाओं को पूरक बनाना और बैट शायनेस को रोकना है, जहां चूहे एक ही चारे पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं.

किन-किन फसलों को पहुंचा नुकसान?

खावजावल जिले के किसान अब चूहों के हमले से परेशान हैं. राज्य की मुख्य फसल धान पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है.

  • मक्का, गन्ना, अदरक, बैंगन, मिर्च, कद्दू, तिल और खीरा जैसी सब्जियों को भी नुकसान.
  • खावजावल जिला सबसे ज्यादा प्रभावित, 250 हेक्टेयर से अधिक जमीन बर्बाद.
  • जिला प्रशासन के अनुसार चूहे रातोंरात खेतों को चट कर जाते हैं.
  • किसान की फरियाद: 'हमारी मेहनत रात भर में बर्बाद हो जाती है. सरकार की मदद जरूरी है.'

किन-किन फसलों को पहुंचा नुकसान

राज्य की मुख्य फसल धान पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है. उसके बाद मक्का, गन्ना, अदरक, बैंगन, मिर्च, कद्दू, तिल और खीरा जैसी सब्जियां. खावजावल जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 250 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बर्बाद हो चुकी है. जिला प्रशासन ने बताया कि चूहे रातोंरात खेतों को चट कर जाते हैं, जिससे किसान हताश हैं. एक किसान ने कहा,'हमारी मेहनत रात भर में बर्बाद हो जाती है. सरकार की मदद जरूरी है.'

बड़े स्तर पर बिछाया जा रहा जहर

ग्राम परिषदों (वीसी) को बड़े स्तर पर जहर बिछाने के अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. निगरानी टीमों ने क्षेत्र सत्यापन तेज कर दिया है और किसानों से अपील की गई है कि फसल क्षति की समय पर सूचना दें. राज्य सरकार ने केंद्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसमें क्षतिपूर्ति और बीज वितरण शामिल है.

(इनपुट-IANS)

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Zee News Desk

Zee News Desk, रिपोर्टिंग और डेस्क टीम का एक मजबूत हिस्सा है, जो आपके लिए विश्‍वसनीय खबरें पेश करता है.  

...और पढ़ें

TAGS

Mizoram

Trending news

इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
Mizoram
इस राज्‍य में चूहों के आतंक से लोग हुए परेशान, बांस के फूलने की बताई जा रही वजह
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
Omar Abdullah
इस्तीफा दे देंगे... किस बात पर भड़क गए J&K के CM उमर अब्दुल्ला, BJP को भी लपेटा
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
Weather
दबे पैर वापस आया मानसून, झमाझम बरसे बादल, यहां बारिश से पड़ेगी आफत
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
Sonam Wangchuk
सोनम वांगचुक को परेशान करने के आरोप झूठे... प्रशासन ने खोल दिया हिंसा से जुड़ा 'राज'
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
President Murmu
CDS समेत तीनों सेनाओं के प्रमुखों से मिलीं राष्ट्रपति, अंगरक्षकों को किया सम्मानित
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
FCRA
FCRA रिन्यूअल में दिक्कत से बचने के लिए MHA का निर्देश, अब इतने दिन पहले करें आवेदन
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
DNA
ममता का राज.. मां के दर 'नमाज' बंगाल की दुर्गा पूजा में 'इस्लामिक रूल'!
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
DNA
तौकीर रजा के दामाद ने नाला घेरकर बनाया था महल, योगी के बुल्डोजर ने कर दिया साफ
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
DNA Analysis
मुसलमानों का असली खलीफा कौन? I LOVE मोहम्मद कैंपेन कैसे हो गया मुस्लिम Vs मुस्लिम?
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
Tamil Nadu
चेन्नई में थर्मल प्लांट का 30 फीट ऊंचा स्लैब गिरा: 9 मजदूरों की मौत, 1 घायल
;