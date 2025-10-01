Rat infestation: कुछ जानवर ऐसे होते हैं जिनसे आम जनता बहुत परेशान रहती है, इन्हीं में एक चूहा भी है. जिस घर में चूहे बस जाते हैं उन्हें निकालना मुश्किल हो जाता है. चूहों के बसने की कई वजह हो सकती हैं. आपने जब भी सुना या देखा होगा तो बहुत छोटे स्तर चूहों के आतंक के बारे सुना होगा, हालांकि भारत का एक पूरा राज्य चूहों से परेशान है. उस राज्य का नाम है मिजोरम. दिलचस्प बात यह है कि चूहों फैलने के पीछे की वजह बांस को माना जा रहा है.

खबरों के मुताबिक मिजोरम में बांस के फूलने से पैदा होने वाले कृंतकों का भयानक असर राज्य को फिर से तबाही की तरफ ले जा रहा है. स्थानीय भाषा में 'थिंगटम' कहे जाने वाले इस कुदरती संकट ने कृषि अर्थव्यवस्था को गहरी चोट पहुंचाई है. 1977 में पिछली बार बांस (बांसबूसा तुलदा) के बड़े पैमाने पर फूलने से चूहों की संख्या में जबरदस्त इजाफा देखने को मिला था. जिसने भुखमरी और फसल विनाश का दंश झेला था. अब 48 वर्ष बाद वही चक्र लौट आया है और 29 सितंबर तक 138 गांवों में 6859 हेक्टेयर कृषि भूमि प्रभावित हो चुकी है. इनमें से 1620 हेक्टेयर पूरी तरह चूहों की भेंट चढ़ गई, जिससे 4,025 परिवार बेघर और भुखमरी के कगार पर हैं.

यह भी पढ़ें:

भारत का इकलौता राज्य, जिसका हल्दी उत्पादन में पूरी दुनिया में है 'दबदबा'; उगाना बंद कर तो भूल जाओगे सब्जी खाना

Add Zee News as a Preferred Source

क्या कह रहे हैं सरकारी विभाग

एग्रिकल्चर डिपार्टमेंट के डायरेक्टर एच लालनुनजिरा का कहना है,'बड़े पैमाने पर चारा डालने की मुहिम चल रही है और गहालात पर कड़ी नजर रखी जा रही है. फिलहाल घबराने की कोई जरूरत नहीं लेकिन सतर्क रहें.' विभाग ने सभी जिलों में ब्रोमैडियोलोन और जिंक फॉस्फाइड जैसे कृंतकनाशकों का भंडार जमा किया था, जिन्हें जिला कृषि अधिकारियों (डीएओ) के जरिए वितरित किया जा रहा है. किसानों को पारंपरिक तरीकों से, वैथांग, मंगख्वांग और थांग चेप जैसे जालों के साथ गुलेल का इस्तेमाल, भी लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है. इसका मकसद रासायनिक दवाओं को पूरक बनाना और बैट शायनेस को रोकना है, जहां चूहे एक ही चारे पर प्रतिक्रिया देना बंद कर देते हैं.

किन-किन फसलों को पहुंचा नुकसान? खावजावल जिले के किसान अब चूहों के हमले से परेशान हैं. राज्य की मुख्य फसल धान पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है. मक्का, गन्ना, अदरक, बैंगन, मिर्च, कद्दू, तिल और खीरा जैसी सब्जियों को भी नुकसान.

खावजावल जिला सबसे ज्यादा प्रभावित, 250 हेक्टेयर से अधिक जमीन बर्बाद.

जिला प्रशासन के अनुसार चूहे रातोंरात खेतों को चट कर जाते हैं.

किसान की फरियाद: 'हमारी मेहनत रात भर में बर्बाद हो जाती है. सरकार की मदद जरूरी है.'

किन-किन फसलों को पहुंचा नुकसान

राज्य की मुख्य फसल धान पर इसका सबसे ज्यादा असर पड़ा है. उसके बाद मक्का, गन्ना, अदरक, बैंगन, मिर्च, कद्दू, तिल और खीरा जैसी सब्जियां. खावजावल जिला सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां 250 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन बर्बाद हो चुकी है. जिला प्रशासन ने बताया कि चूहे रातोंरात खेतों को चट कर जाते हैं, जिससे किसान हताश हैं. एक किसान ने कहा,'हमारी मेहनत रात भर में बर्बाद हो जाती है. सरकार की मदद जरूरी है.'

बड़े स्तर पर बिछाया जा रहा जहर

ग्राम परिषदों (वीसी) को बड़े स्तर पर जहर बिछाने के अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं. निगरानी टीमों ने क्षेत्र सत्यापन तेज कर दिया है और किसानों से अपील की गई है कि फसल क्षति की समय पर सूचना दें. राज्य सरकार ने केंद्रीय सहायता के लिए प्रस्ताव भेजा है, जिसमें क्षतिपूर्ति और बीज वितरण शामिल है.

(इनपुट-IANS)