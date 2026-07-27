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ऐसा केक खाएंगे तो उल्टी ही आएगी! पेस्ट्री पर दौड़ लगा रहे चूहे, टॉयलेट में रखा है बर्तन...

महाराष्ट्र में एक बेकरी शॉप में काउंटर के अंदर पेस्ट्री पर चूहों के दौड़ने का एक वीडियो वायरल हो रहा है. दावा किया गया है कि बेकरी से मंगाए गए केक को खाने के बाद एक महिला की तबीयत भी खराब हुई.

Written ByRahul Vishwakarma
Published: Jul 27, 2026, 07:08 PM IST|Updated: Jul 27, 2026, 07:09 PM IST
ऐसा केक खाएंगे तो उल्टी ही आएगी! पेस्ट्री पर दौड़ लगा रहे चूहे, टॉयलेट में रखा है बर्तन...

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Rahul Vishwakarma

Rahul Vishwakarma

इलाहाबाद विश्व विद्यालय से ग्रेजुएशन के बाद जर्नलिज्म में मास्टर की डिग्री ली. 'अमर उजाला', 'दैनिक भास्कर' और फिर 'हिंदुस्तान' में 10 साल काम करते हुए जम्मू-कश्मीर, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में रहकर वहां की सियासी और सामाजिक नब्ज को समझने का मौका मिला. 2015 में डिजिटल मीडिया का रुख करते हुए 'Network18', 'आजतक' होते हुए अब 'जी न्यूज' का हिस्सा हैं. गुजरे 20 वर्षों में सभी संस्थानों में कई पुरस्कारों से नवाजा गया है. rahul.vishwakarma@india.com पर इनसे संपर्क किया जा सकता है. नई विधाओं को सीखने की प्रक्रिया अनवरत जारी है...

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