/ऐसा केक खाएंगे तो उल्टी ही आएगी! पेस्ट्री पर दौड़ लगा रहे चूहे, टॉयलेट में रखा है बर्तन...

कॉरपोरेटर हर्षाली गायकवाड़ का आरोप है कि उन्होंने जब बेकरी की जांच की तो वहां बहुत गंदगी मिली. यहां तक कि केक बनाने के बर्तन टॉयलेट कमोड पर रखे हुए दिखाई दिए. टॉयलेट में ही पानी के कई कैंपर भी रखे हुए थे. मामले के बाद स्थानीय FDA ने वायरल वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है. वहीं, बेकरी के खिलाफ कार्रवाई और उसे बंद करने की मांग भी उठ रही है. लोगों का कहना है कि वे केक ये मानकर लाते हैं कि स्वाद अच्छा ही होगा. लेकिन ऐसे वीडियो देखने के बाद उनका भरोसा उठने लगता है.