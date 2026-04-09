Maharashtra: 'व्हाइट गोल्ड' पर संकट; रत्नागिरी में काजू की फसल चौपट, किसानों ने की सर्वे और मुआवजे की मांग

Cashew Crisis: महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल काजू इस सीजन में बड़े संकट से गुजर रही है. रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में काजू उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे किसानों की आय पर गंभीर असर पड़ा है. काजू को अक्सर 'व्हाइट गोल्ड' कहा जाता है, लेकिन इस बार इसकी चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है.

मौसम की मार और कीटों का प्रकोप

किसानों के मुताबिक, बेमौसम बारिश और तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव ने फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. इसके साथ ही कीटों और बीमारियों का बढ़ता प्रकोप भी बागानों के लिए बड़ा खतरा बन गया है. सीजन की शुरुआत में अपेक्षित फलन नहीं हो पाया, और कई जगहों पर काजू के गुच्छे समय से पहले ही झड़ने लगे, जिससे उत्पादन में और गिरावट आई.

उत्पादन घटा, लागत बढ़ी

हालांकि बाजार में काजू के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन कम उत्पादन के कारण किसान इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. पेस्टिसाइड, स्प्रे, मजदूरी और बागानों के रखरखाव की लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में किसानों को एक तरफ कम पैदावार और दूसरी तरफ बढ़ते खर्च का सामना करना पड़ रहा है. रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कई इलाकों में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं. किसानों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है.

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सरकार से राहत की मांग

किसान संगठनों ने सरकार से तुरंत फसल नुकसान का सर्वे कराने और उचित मुआवजे की घोषणा करने की मांग की है. उनका कहना है कि काजू कोंकण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इस संकट का असर स्थानीय बाजार और रोजगार पर भी पड़ेगा. जानकारों का मानना है कि काजू उत्पादन में गिरावट का सीधा असर निर्यात और स्थानीय व्यापार पर पड़ेगा. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.