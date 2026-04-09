Advertisement
trendingNow13171954
Hindi NewsदेशMaharashtra: व्हाइट गोल्ड पर संकट; रत्नागिरी में काजू की फसल चौपट, किसानों ने की सर्वे और मुआवजे की मांग

Maharashtra: 'व्हाइट गोल्ड' पर संकट; रत्नागिरी में काजू की फसल चौपट, किसानों ने की सर्वे और मुआवजे की मांग

Maharashtra News: महाराष्ट्र के रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग में काजू की फसल पर मौसम और कीटों के कारण भारी संकट आ गया है, जिससे उत्पादन घटा है. लागत बढ़ने और पैदावार कम होने से किसान दोहरी मार झेल रहे हैं. हालांकि कीमतें ऊंची हैं, लेकिन लाभ नहीं मिल रहा. किसान सरकार से नुकसान का आकलन और मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

Written By  Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Apr 09, 2026, 11:25 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

महाराष्ट्र
महाराष्ट्र

Cashew Crisis: महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र की प्रमुख नकदी फसल काजू इस सीजन में बड़े संकट से गुजर रही है. रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में काजू उत्पादन में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे किसानों की आय पर गंभीर असर पड़ा है. काजू को अक्सर 'व्हाइट गोल्ड' कहा जाता है, लेकिन इस बार इसकी चमक फीकी पड़ती नजर आ रही है.

मौसम की मार और कीटों का प्रकोप

किसानों के मुताबिक, बेमौसम बारिश और तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव ने फसल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया है. इसके साथ ही कीटों और बीमारियों का बढ़ता प्रकोप भी बागानों के लिए बड़ा खतरा बन गया है. सीजन की शुरुआत में अपेक्षित फलन नहीं हो पाया, और कई जगहों पर काजू के गुच्छे समय से पहले ही झड़ने लगे, जिससे उत्पादन में और गिरावट आई.

उत्पादन घटा, लागत बढ़ी

हालांकि बाजार में काजू के दाम रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए हैं, लेकिन कम उत्पादन के कारण किसान इसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं. पेस्टिसाइड, स्प्रे, मजदूरी और बागानों के रखरखाव की लागत लगातार बढ़ रही है. ऐसे में किसानों को एक तरफ कम पैदावार और दूसरी तरफ बढ़ते खर्च का सामना करना पड़ रहा है. रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग के कई इलाकों में हालात अब भी गंभीर बने हुए हैं. किसानों का कहना है कि अगर यही स्थिति बनी रही तो उनकी आर्थिक स्थिति और बिगड़ सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार से राहत की मांग

किसान संगठनों ने सरकार से तुरंत फसल नुकसान का सर्वे कराने और उचित मुआवजे की घोषणा करने की मांग की है. उनका कहना है कि काजू कोंकण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, और इस संकट का असर स्थानीय बाजार और रोजगार पर भी पड़ेगा. जानकारों का मानना है कि काजू उत्पादन में गिरावट का सीधा असर निर्यात और स्थानीय व्यापार पर पड़ेगा. यदि समय रहते ठोस कदम नहीं उठाए गए, तो यह संकट क्षेत्र की अर्थव्यवस्था के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
Shashank Shekhar Mishra

शशांक शेखर मिश्रा ज़ी न्यूज में बतौर सब एडिटर काम कर रहे हैं. इन्हें पत्रकारिता में करीब 5 वर्षों का अनुभव है. इन पांच सालों में देश की राजनीति से लेकर देश-दुनिया में बनते-बिगड़ते सत्ता समीकरणों एव...और पढ़ें

TAGS

Maharashtracashew

Trending news

Maharashtra: रत्नागिरी में काजू की फसल चौपट, किसानों ने की सर्वे और मुआवजे की मांग
Maharashtra
Maharashtra: रत्नागिरी में काजू की फसल चौपट, किसानों ने की सर्वे और मुआवजे की मांग
यौन शोषण, धर्म परिवर्तन और...नासिक में नौकरी करने वाली लड़कियों पर अत्याचार
Maharashtra news
यौन शोषण, धर्म परिवर्तन और...नासिक में नौकरी करने वाली लड़कियों पर अत्याचार
'खेड़ा को पेड़ा, इतना पे..गा' क्या यह सही है? भाजपा अध्यक्ष बोले, मर्यादा जरूरी है
Assam assembly election 2026
'खेड़ा को पेड़ा, इतना पे..गा' क्या यह सही है? भाजपा अध्यक्ष बोले, मर्यादा जरूरी है
SIR के बावजूद वोटर लिस्‍ट में लिखा- जुबीन गर्ग अमर रहें, असम का प्रेम 'जिंदा' है
Assam assembly election 2026
SIR के बावजूद वोटर लिस्‍ट में लिखा- जुबीन गर्ग अमर रहें, असम का प्रेम 'जिंदा' है
ममता बनर्जी की भी सीट फंस गई? टीएमसी नेताओं की बढ़ीं धड़कनें, भाजपा खुश तो बहुत होगी
West Bengal Election 2026
ममता बनर्जी की भी सीट फंस गई? टीएमसी नेताओं की बढ़ीं धड़कनें, भाजपा खुश तो बहुत होगी
Kerala Assembly Election 2026 LIVE: केरल में त्रिकोणीय मुकाबला, LDF-UDF या फिर NDA कौन मारेगा बाजी? सुबह 9 बजे तक 16.23% मतदान दर्ज
kerala election 2026
Kerala Assembly Election 2026 LIVE: केरल में त्रिकोणीय मुकाबला, LDF-UDF या फिर NDA कौन मारेगा बाजी? सुबह 9 बजे तक 16.23% मतदान दर्ज
Puducherry Assembly Election 2026 LIVE: दोनों सीटों से जीतूंगा चुनाव...पुडुचेरी के CM ने जताया जनता पर भरोसा
puducherry election 2026 live updates
Puducherry Assembly Election 2026 LIVE: दोनों सीटों से जीतूंगा चुनाव...पुडुचेरी के CM ने जताया जनता पर भरोसा
Assam Assembly Election 2026 LIVE: आप वोट करिए, चुनाव आयोग संभालेगा आपके छोटे बच्चे; असम में महिला वोटर के लिए खास इंतजाम
assam election 2026
Assam Assembly Election 2026 LIVE: आप वोट करिए, चुनाव आयोग संभालेगा आपके छोटे बच्चे; असम में महिला वोटर के लिए खास इंतजाम
बंगाल में पीएम की रैली से पहले बड़ा कांड, खून से लथपथ मिला BJP कार्यकर्ता का शव
West Bengal
बंगाल में पीएम की रैली से पहले बड़ा कांड, खून से लथपथ मिला BJP कार्यकर्ता का शव
चुनाव हारने का डर या सत्ता से बेदखल होने का खतरा? वोटिंग से पहले क्यों बौखला रही TMC
DNA
चुनाव हारने का डर या सत्ता से बेदखल होने का खतरा? वोटिंग से पहले क्यों बौखला रही TMC