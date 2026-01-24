रावी नदी की वो सर्द रात और 'पूर्ण स्वराज' की कसम! कैसे 1929 की एक प्रतिज्ञा ने तय किया 26 जनवरी का भविष्य?

Purna swaraj pledge: रावी नदी को लाहौर की जान भी कहा जाता है. 88 साल पहले इस नदी के किनारे एक एतिहासिक घटना घटी थी. जिसका गवाह आज भी रावी नदी है. उस रात दिसंबर 31, 1929 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेताओं ने स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा ली थी. इसे पूर्ण स्वराज कहा गया था. साथ ही फैसला लिया था कि 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा. नदी का ठंडा पानी लोगों के लिए चेतावनी जैसा था. ये लोगों को जगाने का तरीका था ताकि वे विदेशी शासन की नींद से बाहर आएं. रावी नदी केवल उस रात की गवाह नहीं थी, ये नदी ऋग्वेद में बताई गई उस युद्ध की गवाही भी देती है. जिस युद्ध में भरत का कबिला विजयी हुआ था. इसी नदी के किनारे महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी थी. उन्होंने राम की कथा सुनाई, जो आदर्श राजा माने जाते हैं. रावी नदी ने गुरु नानक के अंतिम 17 साल भी देखे. वे रोज नदी में स्नान करते और फिर अपने खेतों में काम करते थे.

गुरु अर्जुन को जब अकबर के शासनकाल में यातनाएं दी गईं, तब भी रावी ने उन्हें शरण दी थी. उनका शरीर नदी में स्नान कर के शुद्ध हुआ था. उस रात 1929 में भी रावी ने एक बार फिर ऐतिहासिक घटना को देखा था. इस प्रतिज्ञा ने आधुनिक भारत के भविष्य को आकार दिया था.

पूर्ण स्वराज का अर्थ सबके लिए अलग

पूर्ण स्वराज का अर्थ हर किसी के लिए अलग था. जवाहरलाल नेहरू, जो उस समय कांग्रेस के युवा अध्यक्ष थे, उनके लिए इसका मतलब था देश की आर्थिक संरचना में बदलाव लाना. उन्होंने रूस में 1917 की बोल्शेविक क्रांति से प्रेरणा ली थी. नेहरू का सपना था जमीन की सुधार, उद्योगों का राष्ट्रीयकरण और अमीरों से लेकर गरीबों तक संसाधनों का वितरण हो जाए.

कम्युनिस्ट पार्टी की अलग सोच

नेहरू के साथ कई युवा कम्युनिस्ट कार्यकर्ता भी थे. वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को क्रांति की पार्टी मानते थे. उनके लिए पूर्ण स्वराज का मतलब था समाजवाद और श्रमिकों का शासन था. भगीर सिंह जैसे युवा क्रांतिकारी उन्हें प्रेरित कर रहे थे. देश के कई हिस्सों में युवाओं में स्वतंत्रता और बदलाव की आग भड़क रही थी.

लेकिन नेहरू के बगल में कुछ प्रमुख उद्योगपति भी थे. उनके लिए पूर्ण स्वराज का मतलब नई आर्थिक संभावनाएं और व्यापार के अवसर थे. मध्य वर्ग के लोग, जो अंग्रेजी शिक्षा से लाभान्वित हुए थे, स्वतंत्र भारत में अच्छे सरकारी पदों की उम्मीद रखते थे. वे चाहते थे कि उनके समुदायों को सही प्रतिनिधित्व मिले. इस वजह से शहरों में, लाहौर सहित, सांप्रदायिक तनाव भी बढ़ रहा था.

हिंदू धर्म में भारत की असली आत्मा

उस समय कई प्रतिनिधि आर्य समाज से भी थे. उनके लिए पूर्ण स्वराज का मतलब था हिंदू संस्कृति और गौरवशाली अतीत की पुनर्स्थापना थी. उनके अनुसार भारत की असली आत्मा हिंदू धर्म में थी. उनके लिए कांग्रेस किसी विचारधारा वाली पार्टी नहीं थी, बल्कि अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने वाली पार्टी थी. इसे सभी विभिन्न समूहों ने मिलकर अपनाया था.

सभी को जोड़ते थे महात्मा गांधी

महात्मा गांधी, जो देश में सबसे लोकप्रिय नेता बन चुके थे, सभी को जोड़ने वाले सूत्र थे. उनके लिए पूर्ण स्वराज केवल राजनीतिक स्वतंत्रता नहीं, बल्कि आत्म-कंट्रोल भी था. उन्होंने यह साबित किया जब चाउरी चौरा में हिंसा होने पर असहमति के बावजूद असहयोग आंदोलन रोक दिया था. 26 जनवरी की पूर्ण स्वारज के प्रतिज्ञा लेने के कारण ही उस दिन को अमर बनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को सविंधान को लागू किया गया था. आज भी भारत का यह विचार विविधताओं में एकजुट होकर आगे बढ़ता है.

