रेप मामले में देशभर में गुस्सा, हरकत में आई सरकार; कानून मंत्री बोले- 2 महीने में पूरी हो जांच

नई दिल्ली: हैदराबाद में महिला डॉक्टर की गैंगरेप के बाद हत्या और उन्नाव में दुष्कर्म पीड़िता को जलाकर मार देने की घटनाओं के बाद केंद्र सरकार हरकत में आ गई है. केंद्रीय कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने कहा है कि वह सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्याययलयों के मुख्य न्यायाधीशों को पत्र लिखने जा रहा हूं कि नाबालिगों से बलात्कार के मामलों की जांच 2 महीने के भीतर पूरी हो.

प्रसाद ने कहा कि नाबालिगों से दुष्कर्म मामले में दो माह के भीतर जांच पूरी होनी चाहिए. इस संबंध में उन्होंने अपने विभाग को भी आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं.

Union Law Minister Ravi Shankar Prasad: I am going to write to Chief Ministers of all states and Chief Justices of High Courts to appeal that investigation in rape cases involving minors should complete within 2 months. I have issued necessary directions to my department as well. https://t.co/sSTJV4UCr6

— ANI (@ANI) December 7, 2019