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रणबीर के लिए तो खूब बजा ली ताली, अब भारत के उस धुरंधर के बारे में जानिए, जो पाकिस्तान से लौट न सका

Dhurandhar 2: धुरंधर-2 का जादू लोगों के सिर चढ़कर बोल रहा है. हमजा अली मजारी की कहानी दर्शकों को खूब पसंद आई. अब आपको जिस रियल धुरंधर की कहानी बताने जा रहे हैं, जो धुरंधर के रणबीर (हमजा) की तरह जांबाज तो था, पर उसके जितना भाग्यशाली नहीं था. वो पाकिस्तान जाकर देश के काम तो आया, लेकिन खुद लौटकर न आ सका.

Written By  Shwetank Ratnamber|Last Updated: Mar 24, 2026, 02:43 AM IST
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रणवीर और रविद्र (फोटो सोशल मीडिया)
रणवीर और रविद्र (फोटो सोशल मीडिया)

Ravindra Kaushik: 'धुरंधर: द रिवेंज' की आंधी देशभर में चल रही है. आदित्य धर की फिल्म लोग खूब पसंद कर रहे हैं. इसके कुछ सीन सच्ची घटनाओं से प्रेरित हैं. फिल्म मेकर्स ने डिस्क्लेमर दिया है कि फिल्म फिक्शन है. ऐसे में लोग सर्च कर रहे हैं कि क्या हमजा जैसे किसी भारतीय जासूस ने पाकिस्तान में जाकर वैसी ही तबाही मचाई है. अगर ऐसा सवाल आपके मन में भी आया हो, तो इसका जवाब 'हां' है. थियेटर में हमजा अली मजारी का किरदार निभा रहे रणबीर के लिए आपने मल्टीप्लेक्स में तालियां बजाई होंगी. लेकिन अब आपको जिस रियल धुरंधर के बारे में बताने जा रहे हैं, उसके बारें में जानकर हर हिंदुस्तानी का सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा.

रविंद्र कौशिक- द रियल स्पाई!

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहानी है भारत के असली 'धुरंधर' रवींद्र कौशिक की, जिन्होंने कॉलेज में पढ़ाई से लेकर थिएटर में एक्टिंग और RAW के एजेंट तक का किरदार पूरी शिद्दत से निभाया. कौशिक ने भी पाकिस्तान की आर्मी में सॉलिड घुसपैठ करके जगह बनाईं. उन्होंने PAK फौज की सेना की मूवमेंट और इस्लामाबाद के न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में जरूरी खबरें जुटाकर भारत भेजीं. हालांकि पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसाई के ट्रैफ में पकड़े जाने के बाद उनका अंत बुरा हुआ. वो देश के काम तो आ गए, लेकिन कभी देश में दोबारा न लौट सके.

 

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Shwetank Ratnamber

श्वेतांक रत्नाम्बर पत्रकारिता जगत में 21 साल से ज्यादा का अनुभव रखते हैं. देश-दुनिया की ख़बरों को आसान भाषा में बताने में महारत रखने वाले श्वेतांक को राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय खबरों की गहरी समझ है...और पढ़ें

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