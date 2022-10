Ravishankar Prasad का महबूबा मुफ्ती पर पलटवार, पूछा- कश्मीर में स्वीकार करेंगी अल्पसंख्यक सीएम?

Ravishankar Prasad's Statement: ऋषि सुनक (Rishi Sunak) को यूनाइटेड किंगडम (UK) के प्रधानमंत्री के रूप में चुन लिया गया है. जिसके बाद पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) ने तंज कसा कि यूनाइटेड किंगडम में अल्पसंख्यक ऋषि सुनक को प्रधानमंत्री बना दिया गया, लेकिन हम भारत में सीएए-एनआरसी से बंधे हुए हैं. इस बीच, बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद (Ravi Shankar Prasad) ने महबूबा मुफ्ती पर पलटवार करते हुए पूछा कि क्या वो जम्मू-कश्मीर में अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री स्वीकार करेंगी?

कश्मीर में अल्पसंख्यक सीएम स्वीकार करेंगी महबूबा?

पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ट्वीट किया कि ऋषि सुनक के यूके के पीएम के रूप में चुने जाने के बाद भारत में अल्पसंख्यकों के अधिकारों पर महबूबा मुफ्ती का ट्वीट देखा. महबूबा मुफ्ती, क्या आप जम्मू-कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक को राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी?

Saw Mahbooba Mufti’s tweet commenting on the rights of minorities in India after the election of Rishi Sunak as PM of UK. @MehboobaMufti Ji! Will you accept a minority in Jammu and Kashmir as Chief Minister of the state? Please be frank enough to reply.

कलाम को रविशंकर प्रसाद ने किया याद

अपने अगले ट्वीट में रविशंकर प्रसाद ने लिखा कि ब्रिटेन के पीएम के रूप में ऋषि सुनक के चुनाव के बाद कुछ नेता बहुसंख्यकवाद के खिलाफ हाइपर एक्टिव हो गए हैं. उन्हें एपीजे अब्दुल कलाम की असाधारण अध्यक्षता और 10 वर्षों के लिए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की याद दिलाना चाहूंगा. एक प्रतिष्ठित आदिवासी नेता द्रौपदी मुर्मू अभी हमारी राष्ट्रपति हैं.

प्रसाद ने की ऋषि सुनक की तारीफ

बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने एक अन्य ट्वीट में लिखा कि भारतीय मूल के एक काबिल नेता ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन रहे हैं. इस असाधारण सफलता के लिए हम सभी को उनकी तारीफ करने की जरूरत है. यह दुखद है कि कुछ भारतीय नेता दुर्भाग्य से इस अवसर पर राजनीतिक ब्राउनी पॉइंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं.

A competent leader of Indian origin Rishi Sunak is becoming the Prime Minister of UK. We all need to compliment him on this extraordinary success. It is tragic that some Indian politicians are unfortunately trying to make a political brownie point on this occasion.

— Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) October 25, 2022