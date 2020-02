जज मुरलीधर के ट्रांसफर पर मचा बवाल, रविशंकर बोले- कॉलेजियम की सिफारिश से हुआ तबादला

नई दिल्ली: दिल्ली हिंसा की सुनवाई करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर के ट्रांसफर को केंद्र सरकार और कांग्रेस के नेताओं में तकरार शुरु हो गई है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस की तरफ से जस्टिस एस. मुरलीधर के ट्रांसफर पर उठाए जा रहे सवालों पर ट्विटर के माध्यम से कड़ा जवाब दिया है. कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने ट्वीट में लिखा, "माननीय जस्टिस एस. मुरलीधर का ट्रांसफर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अध्यक्षता में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम की 12 फरवरी 2020 को की गई सिफारिश के आधार पर हुआ है. जज का ट्रांसफर करते समय जज की सहमति ली जाती है. अच्छी तरह से तय प्रक्रिया का पालन किया गया है."

Transfer of Hon’ble Justice Muralidhar was done pursuant to the recommendation dated 12.02.2020 of the Supreme Court collegium headed by Chief Justice of India. While transferring the judge consent of the judge is taken. The well settled process have been followed. — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 27, 2020

कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने अपने अगले ट्वीट में लिखा, "एक नियमित ट्रांसफर पर राजनीति करके कांग्रेस ने दिखा दिया है कि वो न्यायपालिका का कितना सम्मान करती है. भारत की जनता कांग्रेस की जनता को नकार चुकी है इसीलिए कांग्रेस भारत को पोषित करने वाले संस्थानों पर लगातार करके उनको खत्म कर देना चाहती है."

By politicising a routine transfer, Congress has yet again displayed its scant regard for the judiciary. People of India have rejected Congress Party and hence it is hell bent on destroying the very institutions India cherishes by constantly attacking them. — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 27, 2020

क्या राहुल गांधी खुद को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर मानते हैं?

जस्टिस लोया पर ट्वीट करने पर कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी को आड़े हाथों लिया. उन्होंने लिखा, "सुप्रीम कोर्ट जस्टिस लोया पर ठीक से फैसला सुना चुका है. जो अभी भी सवाल उठा रहे हैं वो लोग विस्तृत तर्कों के बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान नहीं करते हैं. क्या राहुल गांधी खुद को सुप्रीम कोर्ट से भी ऊपर मानते हैं?"

The Loya judgement has been well settled by the Supreme Court.

Those raising questions do not respect the judgment of the Apex Court pronounced after elaborate arguments. Does Rahul Gandhi consider himself above even the Supreme Court? — Ravi Shankar Prasad (@rsprasad) February 27, 2020

क्या है पूरा मामला

दिल्ली हिंसा की सुनवाई करने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के जज एस. मुरलीधर का ट्रांसफर करके पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट कर दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने 12 फरवरी को बैठक में दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस एस. मुरलीधर का ट्रांसफर पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में करने की सिफारिश की थी.