'वो अपना आपा खो...' केंद्रीय मंत्री रवनीत बिट्टू ने अमृतसर से खोली पंजाब कांग्रेस की कलई, राहुल गांधी को भी लपेटा

Ravneet Bittu recalls Rahul Gandhi: दिल्ली के बाद अमृतसर से राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने संसद भवन में राहुल गांधी से हुई झड़प का वाकया याद किया. बिट्टू ने कहा, 'उनके अंदर का गुब्बारा फूट चुका था. बहुत बड़े परिवार का आदमी, देखो क्या कह रहा था, ये सोचकर कि वो 'शहंशाह' हैं'. आगे उन्होंने पूरी कांग्रेस को अकेले घेर लिया.
Union Minister Ravneet Singh Bittu: केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने दिल्ली के बाद अमृतसर से कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है. 7 फरवरी शनिवार को संसद परिसर के मकर द्वार पर राहुल गांधी और उनके बीच की गहमागहमी (BJP MP Ravneet Singh Bittu on Rahul Gandhi) को याद करते हुए बिट्टू ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी अपना आपा खोने के बाद असंसदीय शब्द बोलते हुए उनकी ओर तेजी से बढ़े थे. केंद्रीय रेलवे और फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज राज्य मंत्री बिट्टू ने पूरे एपिसोड को लेकर प्रधानमंत्री मोदी और BJP नेताओं को उनका साथ देने के लिए आभार जताया.
'वो आपा खो चुके थे...'
बिट्टू ने कहा, 'वो आपा खोते हुए बढ़ा. हाथ मिलाने का भाव जताते हुए गलत शब्दों का इस्तेमाल किया. मानो बहुत बड़ी फैमिली वाला खुद को शहंशाह मानकर आगे बढ़ रहा था. भगवान जाने वह उस दिन क्या करता'.
राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान पर बिट्टू ने न सिर्फ राहुल गांधी बल्कि पूरी पंजाब कांग्रेस को लपेटते हुए सभी को आईना दिखाते हुए उनका सच से सामना कराया. बिट्टू ने कहा, ' मैनें कांग्रेस पार्टी का साथ बीच में नहीं छोड़ा, टर्म पूरा करने के बाद कांग्रेस से इस्तीफा दिया और तब बीजेपी में शामिल हुआ. कांग्रेस छोड़ने के लिए मुझे कुछ भी कहने वालों से मैं पूछना चाहता हूं कि जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया था, तब वो किस पार्टी से थे और जब नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रमुख बनाया गया था, तो वह किस पार्टी से थे'.
'पंजाब के कांग्रेस सांसदों को सुनाई खरी-खरी'
बिट्टू ने संसद में हुई घटना के बाद उनकी आलोचना करने के लिए अमरिंदर सिंह राजा वारिंग, सुखजिंदर सिंह रंधावा और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी सहित पंजाब कांग्रेस के नेताओं पर भी निशाना साधा. रंधावा और वारिंग दोनों उपचुनावों में अपनी पत्नियों को चुनाव नहीं जिता पाए. सुखजिंदर रंधावा की पत्नी को आंटी और वारिंग की पत्नी को 'परजाई' बताते हुए बिट्टू ने कहा दोनों अपने-अपने उपचुनाव हारीं.
कांग्रेस के कल्चर पर बरसे बिट्टू
बिट्टू ने अपने दादा और पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह को भारत रत्न न देने के लिए भी कांग्रेस पार्टी की पुरानी केंद्र सरकारों और कांग्रेस आलाकमान पर निशाना साधा, जिनकी 1995 में हत्या कर दी गई थी. उन्होंने कहा कि उन लोगों ने पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और राजीव गांधी को भारत रत्न दिया था. लेकिन देश के लिए जान देने वाले कांग्रेस पार्टी के नेताओं के नहीं दिखाई देते हैं.
क्या हुआ था संसद में?
बिट्टू संसद सत्र के दौरान 'मकर' द्वार से संसद के अंदर जा रहे थे, वहीं पर निलंबित सांसद धरना दे रहे थे. इसी दौरान राहुल गांधी ने उन्हें गद्दार कहा, जिसके जवाब में केंद्रीय मंत्री बिट्टू ने राहुल गांधी को देश का दुश्मन बताया था.
