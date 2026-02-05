Advertisement
अब तक राहुल गांधी-प्रियंका सस्पेंड हो जाते... 'गद्दार' से 'देश के दुश्मन' तक जुबानी जंग के बाद रवनीत सिंह बिट्टू ने कांग्रेस की खोल दी पोल?

संसद परिसर में राहुल गांधी और केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के बीच तीखी नोकझोंक अब संसद के बाहर आ गई है. राहुल के ‘गद्दार’ कहने पर बिट्टू ने एक बार फिर कांग्रेस पर हमला बोला है. दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं ने गद्दार कहने पर सिख समुदाय का अपमान करार दिया है. अब जानते हैं आखिर बिट्टू ने क्यों कहा अब तक राहुल गांधी-प्रियंका सस्पेंड हो जाते.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Feb 05, 2026, 01:51 PM IST
संसद के बाहर कल जो कुछ हुआ, वो देखकर लगता है राजनीति का पारा अब चरम पर पहुंच गया है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने यूनियन मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू को 'गद्दार दोस्त' कहकर पुकारा, हाथ मिलाने की कोशिश की, लेकिन बिट्टू ने ठुकरा दिया और सीधे 'देश के दुश्मन' बोलकर जवाब दे दिया. ये नोकझोंक निलंबित कांग्रेस सांसदों के प्रदर्शन के दौरान मकर द्वार के पास हुई, और वीडियो सोशल मीडिया पर आग की तरह फैल गया. अब इसके आगे रवनीत सिंह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा है. जानते हैं पूरी कहानी.

सबसे पहले पूरा मामला समझें
मामला सब मकर द्वार के पास हुआ, जहां निलंबित कांग्रेस सांसद विरोध प्रदर्शन कर रहे थे. बिट्टू वहां से गुजर रहे थे. उन्होंने मजाक में कहा, "ये लोग ऐसे बैठे हैं जैसे कोई जंग जीत आए हों." बस यहीं से आग भड़क गई. राहुल गांधी ने तुरंत इशारा करते हुए बोले, "देखो, एक गद्दार गुजर रहा है, चेहरा तो देखो!" फिर हाथ बढ़ाकर बोले, "हैलो भाई, मेरे गद्दार दोस्त... चिंता मत करो, तुम वापस कांग्रेस में आ जाओगे." बिट्टू ने हाथ मिलाने से साफ मना कर दिया और मुस्कुराते हुए पलटवार किया, "देश के दुश्मन!"  दोनों के बीच कुछ सेकंड की तीखी बहस चली, और ये सब कैमरों में रिकॉर्ड हो गया.

‘गद्दार’ सुनकर बिट्टू भड़के, हाथ ठुकराया
राहुल का 'गद्दार' शब्द सुनते ही बिट्टू रुक गए.उन्होंने हाथ नहीं मिलाया और सीधे 'देश के दुश्मन' कहकर जवाब दे दिया. बिट्टू ने बाद में कहा कि राहुल उनकी बीजेपी में आने से इतने बौखलाए हैं कि ऐसी भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं. 

बिट्टू ने ANI से खोली कांग्रेस की पूरी पोल
ANI से बात करते हुए रवनीत सिंह बिट्टू ने खुलासा किया कि उन्होंने कांग्रेस इसलिए छोड़ी क्योंकि वो अब 'असली कांग्रेस' नहीं रही. उन्होंने कहा, "जब हम कांग्रेस में थे, तब पार्टी के लिए सीटें जीतते थे, बोझ नहीं थे. लेकिन जब साफ हो गया कि पार्टी अब सिर्फ एक परिवार का कारोबार बन गई है, गांधी परिवार की जागीर है, तो सब छोड़कर चले गए. अगर ये असली कांग्रेस होती, तो लोग कभी न छोड़ते. मैंने तो कहा था – अगर असली होती तो राहुल गांधी और प्रियंका गांधी खुद सबसे पहले टेबल पर चढ़कर सस्पेंड हो जाते!"

बीजेपी का तगड़ा हमला: सिख समुदाय का अपमान
बीजेपी ने राहुल के बयान को पूरे सिख समुदाय का अपमान बताया. सांसद जगदंबिका पाल बोले, "राहुल के ऐसे शब्दों से संसद की गरिमा गिरी है, लोकतंत्र को ठेस पहुंची है. उनकी जिद से राष्ट्रपति अभिभाषण पर चार दिन की चर्चा बेकार हो गई." बीजेपी के सिख नेता जैसे हरदीप सिंह पुरी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर राहुल पर निशाना साधा, कहा कि ये पूरे समुदाय को दुख पहुंचाने वाला है.

2024 का पुराना घाव फिर हरा
रवनीत बिट्टू 2024 लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में शामिल हुए थे. तब से दोनों पार्टियों के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है. बिट्टू पूर्व पीएम बेअंत सिंह के पोते हैं, और उनका स्विच पंजाब कांग्रेस के लिए बड़ा झटका था. अब पंजाब में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं, ऐसे में ये विवाद और गरमाएगा. राहुल और बिट्टू के बीच तल्खी बढ़ती जा रही है, जो अब खुले टकराव में बदलती दिख रही है.

