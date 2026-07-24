/केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू का इस्तीफा मंजूर, रेल राज्यमंत्री के पद की थी जिम्मेदारी; आगे क्या?

Ravneet Singh Bittu resigned from Modi cabinet: केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. उनके इस्तीफे को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकार कर लिया है. राष्ट्रपति के कार्यालय से मिली जानकारी में बताया गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी की सलाह पर मंत्री परिषद से रवनीत सिंह का इस्तीफा स्वीकार किया गया है. उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार हुआ है. सूत्रों से जानकारी मिली है कि वह पंजाब के विधानसभा चुनाव में उतर सकते हैं.
पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत बेअंत सिंह के पोते बिट्टू को अब भारतीय जनता पार्टी उन्हें आगामी पंजाब विधानसभा चुनावों में अहम भूमिका दे सकती है. बिट्टू एक कद्दावर जमीनी नेता है. इसलिए वो खुद भी किसी अहम सीट से उतर सकते हैं. लंबे समय से इसकी चर्चा थी कि रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी से हटाकर पंजाब भेजने पर विचार चल रहा है. आज के इस फैसले से ऐसी अटकलों को बल मिला है.
कांग्रेस से तीन बार सांसद रहे रवनीत सिंह बिट्टू, पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय बेअंत सिंह के पोते हैं. बिट्टू ने 2024 के लोकसभा चुनावों से पहले कांग्रेस का हाथ छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था. बिट्टू के दादा बेअंत सिंह की खालिस्तानियों ने बम से उड़ा कर हत्या कर दी थी. राहुल गांधी के करीबी माने जाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू जब बीजेपी में शामिल हुए थे, वो पंजाब कांग्रेस के लिए सबसे बड़ा सेट बैक थआ.
रवनीत सिंह बिट्टू पहली बार आनंदपुर साहिब से 2009 में चुनाव जीते थे. उसके बाद 2014 में सीट बदल कर लुधियाना आ गए. क्योंकि इस सीट से सीटिंग सांसद मनीष तिवारी ने चुनाव नहीं लड़ा था. उसके बाद वह लगातार दो बार से सांसद चुने जा रहे थे. बेअंत सिंह परिवार को सदैव हिंदू मतदाताओं का समर्थन मिलता रहा है. इसलिए भाजपा ने रवनीत बिट्टू पर दांव खेला है. रवनीत बिट्टू के भाई गुरकिरत कोटली पंजाब की पूर्व चरणजीत चन्नी सरकार में में मंत्री रहे हैं. हालांकि 2022 में गुरकिरत कोटली चुनाव हार गए थे.
बिट्टू लुधियाना से 2019 लोकसभा चुनाव में चुने 70,000 से अधिक मतों के अंतर से जीते थे. वहीं 2014 में उन्होंने 20 हजार मतों से जीत हासिल की थी. बिट्टू 2024 में लुधियाना से लोकसभा चुनाव हार गए थे. उन्हें कांग्रेस उम्मीदवार अमरिंदर सिंह राजा वारिंग ने 20,942 वोटों के अंतर से हराया था.
चुनाव हारने के बावजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार में रवनीत सिंह बिट्टू को केंद्रीय राज्य मंत्री (रेलवे और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) बनाया गया था. इस पद से उनका इस्तीफा हुआ जो 24 जुलाई 2026 को मंजूर हो गया.