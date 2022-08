Bihar: JDU नेता आरसीपी सिंह की मुश्किलें बढ़ीं, अपनी ही पार्टी में घिरे; बेहिसाब संपत्ति का लगा आरोप

JDU RCP Singh: जनता दल (यूनाइटेड) ने शनिवार को पार्टी नेता आरसीपी सिंह को 'अचल संपत्तियों में विसंगतियों' को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किया और उन्हें जल्द से जल्द अपना जवाब दाखिल करने के लिए कहा है. सिंह ने छह जुलाई को केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया था. आरसीपी सिंह के खिलाफ नालंदा में जनता दल (यू) के दो सहयोगियों से साक्ष्य के साथ शिकायत की है. जिसमें यह उल्लेख किया गया था कि उनके (आरसीपी सिंह) और उनके परिवार के नाम पर 2013-2022 से दर्ज अचल संपत्तियों में विसंगतियां हैं. जदयू नेता राकेश कुमार ने अपने प्रदेश नेतृत्व को लिखा है कि आरसीपी सिंह नालंदा के अस्थावां ब्लॉक में 40 बीघा, इस्लामपुर ब्लॉक में 30 बीघा, राजगीर और बिहार ब्लॉक में भी इनके नाम या इनके परिवार के नाम पर जमीन वर्ष 2010 से 2022 के बीच खरीदी गई है. इस शिकायत पर पार्टी ने आरसीपी को नोटिस जारी किया है.

सीएम नीतीश का भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस

नोटिस में लिखा है कि आपने (आरसीपी सिंह) लंबे समय तक पार्टी के नेता नीतीश कुमार के साथ एक अधिकारी और पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कार्य किया. माननीय नेता ने आपको दो बार राज्यसभा सांसद, पार्टी महासचिव (संगठन), राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में मंत्री बनाया. आप इस तथ्य से अवगत हैं कि नेता (नीतीश कुमार) भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस रखते हैं. इतने वर्षों तक सार्वजनिक जीवन में रहने के बावजूद, उनके खिलाफ कोई आरोप नहीं है.

JD(U) issues notice to party leader RCP Singh over "discrepancies in immovable properties registered from 2013-2022 in his name and that of his family." The party has asked him to file his reply at the earliest. pic.twitter.com/bpbYinBQ99

