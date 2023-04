Atiq- Ashraf Ahmed Murder: अतीक की हत्या पर भड़के अखिलेश, कहा- UP में जंगलराज, योगी के मंत्री ने बताया 'आसमानी फैसला'

Reaction of Politicians on Murder of Atiq Ahmed and Ashraf Ahmed: दर्जनों लोगों की जमीनें कब्जाकर और मर्डर करके खरबपति बना अतीक अहमद और उसका भाई अशरफ अहमद अब अतीत बन गए हैं. मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाते समय तीन हमलावरों में अस्पताल परिसर में उन पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दोनों भाइयों का मर्डर कर दिया. इस घटना के बाद से यूपी की राजनीति का पारा गरम है और राजनेताओं के रिएक्शन आने लगे हैं.

'ये एक आसमानी फैसला' यूपी सरकार में वरिष्ठ मंत्री सुरेश खन्ना ने इस घटना को आसमानी फैसला बताया है, उन्होंने कहा, 'जब जुर्म लगातार बढ़ता है तो कुदरत भी सक्रिय हो जाती है, अपने तरीके से फैसला करने के लिए. इसलिए इनके बारे (अतीक-अशरफ) में जो कुछ भी अब तक सामने आया है. इन पर संगीन अपराधों के दर्जनों केस थे लेकिन उनके खिलाफ किसी भी केस में गवाही नहीं मिलती थी, तो मैं समझता हूं कि ये एक आसमानी फैसला है.' 'पाप पुण्य का हिसाब इसी जन्म में' वहीं उन्हीं के सहयोगी और योगी कैबिनेट में वरिष्ठ मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने ट्विटर पर रिएक्शन देते हुए लिखा, 'पाप- पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है.' पाप-पुण्य का हिसाब इसी जन्म में होता है… — Swatantra Dev Singh (@swatantrabjp) April 15, 2023 'राक्षसों का संहार होने से पृथ्वी का बोझ कम' बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और मध्य प्रदेश बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने भी अतीक अहमद की हत्या पर अपनी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने ट्विटर पर लिखा, 'भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है जब राक्षसों का संहार होता है तब पृथ्वी का भार कम होता है.' भगवान श्रीकृष्ण ने गीता में कहा है, "जब राक्षसों का संहार होता है तब पृथ्वी का भार कम होता है।" — Kailash Vijayvargiya (@KailashOnline) April 15, 2023 'यूपी में अपराध की पराकाष्ठा' उधर दोनों बाहुबली माफियाओं की हत्या (Atiq Ashraf Ahmed Murder Case) के बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने घटना की कड़ी निंदा की है. अखिलेश ने कहा, 'उप्र में अपराध की पराकाष्ठा हो गई है और अपराधियों के हौसले बुलंद है. जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसी की हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या. इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है, ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं.' उप्र में अपराध की पराकाष्ठा हो गयी है और अपराधियों के हौसले बुलंद है। जब पुलिस के सुरक्षा घेरे के बीच सरेआम गोलीबारी करके किसीकी हत्या की जा सकती है तो आम जनता की सुरक्षा का क्या। इससे जनता के बीच भय का वातावरण बन रहा है, ऐसा लगता है कुछ लोग जानबूझकर ऐसा वातावरण बना रहे हैं। — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) April 15, 2023 'योगी के कानून व्यवस्था की नाकामी' वहीं माफिया सरगना अतीक और अशरफ की हत्या (Atiq Ashraf Ahmed Murder Case) के बाद देश में मुस्लिम राजनीति करने वाले AIMIM के अध्यक्ष असुद्दीन ओवैसी ने भी प्रतिक्रिया दी है. ओवैसी ने कहा, 'जिस समाज में हत्यारे हीरो होते हैं, उस समाज में कोर्ट और इंसाफ़ के सिस्टम का क्या काम? अतीक़ और उनके भाई पुलिस की हिरासत में थे. उन पर हथकड़ियां लगी हुई थीं. JSR के नारे भी लगाये गए. दोनों की हत्या योगी के कानून व्यवस्था की नाकामी है. एनकाउंटर राज का जश्न मनाने वाले भी इस हत्या के ज़िम्मेदार हैं.'