जेल में गांधी के विचार पढ़े, किताबों का किया अध्ययन, लिखे निबंध… बॉम्बे हाई कोर्ट ने POCSO दोषी की घटा दी उम्रकैद, 5 साल बच्ची का है मामला

Bombay high court cuts POCSO convict life: बॉम्बे हाईकोर्ट ने POCSO एक्ट के तहत दोषी एक शख्स की उम्रकैद को 12 साल की सजा में बदल दिया. जिसके पीछे जो वजह है वह बहुत हैरान करने वाली है. आरोपी ने जेल में महात्मा गांधी के विचार पढ़े, किताबों का विश्लेषण किया और निबंध लिखे. जानें पूरी रिपोर्ट.
POCSO convict life term for writing essays: मुंबई के घाटकोपर इलाके की एक चॉल में रहने वाला 20 साल का युवक दिसंबर 2016 में अपनी पड़ोस की 5 साल की छोटी बच्ची पर गंभीर यौन हमला कर बैठा. ये मामला इतना संगीन था कि स्पेशल POCSO कोर्ट ने 2020 में उसे उम्रकैद की सजा सुना दी. लेकिन अब बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस सजा में बड़ा बदलाव कर दिया है. जस्टिस सरंग कोटवाल और संदेश पाटिल की बेंच ने कन्विक्शन को सही ठहराया है, मगर सजा को घटाकर 12 साल कर दिया है. इसके पीछे जो जज ने तर्क दिए हैं, उसे पढ़कर हर कोई हैरानी जरूर कर रहा है. समझते हैं पूरी बात. हिंदुस्तान टाइम्स में छपी रिपोर्ट के मुताबिक, बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में POCSO कानून के तहत दोषी ठहराए गए एक व्यक्ति की उम्रकैद की सजा घटाकर 12 साल कर दी है.
5 साल की बच्ची से किया था अपराध
यह मामला दिसंबर 2016 का है. आरोपी मुंबई के घाटकोपर इलाके की एक चॉल में रहता था. उस समय उसकी उम्र 20 साल थी.उसने अपने पड़ोसी की 5 साल की बेटी के साथ गंभीर यौन अपराध किया था. मामले की सुनवाई के बाद साल 2020 में POCSO की विशेष अदालत ने उसे दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
हाईकोर्ट ने क्यों घटाई सजा?
इस फैसले को चुनौती देते हुए आरोपी ने बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया. जस्टिस सारंग कोतवाल और जस्टिस संदेश पाटिल की डिवीजन बेंच ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा, लेकिन सजा की अवधि पर पुनर्विचार किया. कोर्ट ने कहा कि अपराध गंभीर है, इसलिए न्यूनतम सजा से ज्यादा दंड जरूरी है, लेकिन आरोपी के सुधारात्मक प्रयासों को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता.
क्या था कोर्ट का मुख्य आधार?
कोर्ट ने कई बातें ध्यान में रखीं. जिसमें सबसे पहले, अपराध के समय दोषी के पास कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था. दूसरा, कोविड-19 के दौरान भी उसे बेल नहीं मिली और वो लगातार जेल में रहा. लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये कि जेल में उसने खुद को सुधारने की पूरी कोशिश की.
गांधी के विचार पढ़े, किताबों का किया अध्ययन, लिखे निबंध…
उसके वकीलों ने तीन सर्टिफिकेट पेश किए. जिसमें तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे से किताबों के विश्लेषण कार्यक्रम में भागीदारी सर्टिफिकेट. रामचंद्र प्रतिष्ठान, मुंबई की निबंध प्रतियोगिता का सर्टिफिकेट और तीसरा मुंबई सर्वोदय मंडल द्वारा महात्मा गांधी के विचारों का अध्ययन का सर्टिफिकेट. जजों ने अपने फैसले में लिखा, "ये सब फैक्टर मिलाकर हम सजा के मामले में थोड़ी नरमी दिखा रहे हैं." उन्होंने ये भी साफ कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए न्यूनतम 10 साल से ज्यादा की सजा दी है."हमारी राय में 12 साल की सजा न्याय की मांग को पूरा करती है."
