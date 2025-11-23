हरिद्वार से मिलेगी पाकिस्तान को मुक्ति? 'राम प्रहार' से सेना ने सेट किया टारगेट, वेस्टर्न कमांड से होगा वार!

Lt Gen Manoj Kumar Katiyar: ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना लगातार पाकिस्तान फौज (PAK Army) और उसके पाले आतंकवादी आकाओं समेत हर दुश्मन को लगातार चेता रही है कि किसी भी नापाक हरकत का पहले से ज्यादा बुरा अंजाम भुगतना होगा. सेना की 'राम प्रहार' एक्सरसाइज (Exercise Ram Prahar) के बीच वेस्टर्न कमांड के GOC लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कटियार ने दुश्मनों के दिल में सेना का खौफ बढ़ा दिया है. उन्होंने कहा, 'सेना पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार है. एक इशारे पर हर दुश्मन का नामोनिशान मिटा देंगे'.

'राम प्रहार' से मरेगा पाकिस्तान?

पश्चिमी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार ने कहा, मई में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान दुश्मन को काफी नुकसान पहुंचा था. अगर दुश्मन ने फिर से कोई गलत काम किया, तो जवाब पहले से ज्यादा बुरी मार पड़ेगी. इस बार 'राम प्रहार' तैयार है. हम जानते हैं कि दुश्मन कभी भी कुछ ऐसा कर सकता है जिसके लिए हमें एक और ऑपरेशन चलाना पड़े, लेकिन जैसा हमारी लीडरशिप कह चुकी है, वही बात मैं दोहराता हूं कि दुश्मन ने कोई भी गलत काम किया तो जवाब अकल्पनीय होगा. 'राम प्रहार' की ये तैयारी उसी जवाब के लिए है.

मां गंगा का आशीर्वाद

लेफ्टिनेंट जनरल कटियार ने बड़े पैमाने पर युद्ध की तैयारियों के दौरान 'राम प्रहार' एक्सरसाइज की कामयाबी के लिए मां गंगा का आशीर्वाद लेते हुए कहा, 'गंगा मैया के तट पर खड़ा होना बड़ी प्रसन्नता की बात है. कहा जाता है कि कोई भी काम शुरू करने से पहले गंगा मैया का आशीर्वाद लेना भी जरूरी होता है. इसलिए हमें मां गंगा का जो आशीर्वाद मिला है वो हमारे साथ बना रहेगा.'

इससे पहले, भारतीय सेना की पश्चिमी कमान ने बड़े पैमाने पर युद्ध तत्परता अभ्यास 'राम प्रहार' का आयोजन किया, जो हरिद्वार के पास झिलमिल झील रिजर्व फॉरेस्ट में दुधाला दयालवाला में आयोजित किया गया था. एक महीने के अभ्यास के दौरान, सेना ने दुश्मन को अपनी ताकत दिखाने के लिए अपने सभी हवाई और जमीनी उपकरणों का उपयोग किया. इस बीच, भारतीय सेना ने शुक्रवार को प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के तहत अपने चल रहे स्वदेशीकरण अभियान में महत्वपूर्ण प्रगति की घोषणा की, जो विदेशी रक्षा उपकरणों पर अपनी निर्भरता को कम करने की दिशा में पर्याप्त प्रगति को दिखाती है.

डिफेंस में आत्मनिर्भर!

एडीजी पीआई की एक एक्स पोस्ट के मुताबिक, विदेशी हथियार प्रणालियों के 1,050 से अधिक पुर्जे और 60 से अधिक प्रमुख असेंबलियों का पहले ही स्वदेशीकरण हो चुका है. अब मौजूदा उपकरणों के लिए 3,517 पुर्जों के साथ 1,035 असेंबलियों और उप-असेंबली को सफलतापूर्वक घरेलू स्तर पर विकसित किया गया है.