कर्नाटक संकट: बागी विधायक सोमशेखर बोले, 'हम किसी भी कीमत पर वापस नहीं लेंगे इस्तीफा'

नई दिल्ली: कर्नाटक में जारी राजनीतिक संकट के बीच कांग्रेस के बागी विधायक एसटी सोमशेखर ने प्रदेश सरकार की मुश्किलें और बढ़ी दी हैं. न्यूज एजेंसी एएनआई के अनुसार, बागी विधायक एसटी सोमशेखर ने कहा कि हम किसी भी कीमत पर अपना इस्तीफा वापस नहीं लेंगे. उन्होंने कहा कि विधायक के सुधाकर दिल्ली में हैं और वह भी हमारे समर्थन में हैं. वह जल्द ही मुंबई आकर हमसे मिल सकते हैं. उन्होंने कहा कि बीजेपी नेता आर अशोक का हमसे कोई लेना-देना नहीं हैं. उन्होंने बीजेपी नेता के मुंबई में होने पर अनभिज्ञता जाहिर करते हुए कहा कि मुझे नहीं पता कि वह यहां क्यों हैं.

Rebel K'taka Congress MLA ST Somashekar: We won't take our resignations back at any cost. K Sudhakar is in Delhi & he is also in our support, he may join us here in Mumbai anytime soon. BJP leader R Ashok has nothing to do with us, we are unaware as to why he is here. #Karnataka pic.twitter.com/PiIzNbWd2N

