/मंदिर फिर से बनाओ, दोषियों पर कार्रवाई करो... पाकिस्तान में 100 साल पुराना मंदिर गिराने पर भारत की दो टूक

पाकिस्तान के पंजाब राज्य में 100 साल से ज्यादा पुराने हिंदू मंदिर को लेकर विवाद खड़ा हो गया है. नारोवाल के सिराज गांव में में मौजूद इस पुराने मंदिर को लेकर स्थानीय लोगों और अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों का आरोप है कि इसे जानबूझकर गिराया गया और मंदिर की जमीन का इस्तेमाल पास में मौजूद एक मदरसे के लिए किया जाना था. पाकिस्तान के अधिकारियों का कहना है कि मंदिर को किसी ने नहीं गिराया, बल्कि भारी बारिश के कारण पुरानी इमारत अपने आप ढह गई. अब इस मामले में पर भारतीय सरकार का बयान भी आ गया है.
भारत ने पाकिस्तान से पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि भारत ने मंदिर के नष्ट होने की खबरों को बेहद गंभीरता से लिया है. उन्होंने इसे 100 साल पुराने अल्पसंख्यक पूजा स्थल के साथ चिंताजनक और निंदनीय घटना बताया. भारत ने पाकिस्तान से मामले की तुरंत और पारदर्शी जांच करने की मांग की है. साथ ही जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने को कहा है.
भारत ने यह भी कहा कि पाकिस्तान की सरकार की जिम्मेदारी है कि वह वहां रहने वाले अल्पसंख्यक समुदायों की सुरक्षा को यकीनी बनाए और उनके धार्मिक, सांस्कृतिक स्थलों की हिफाजत करे. भारत ने मंदिर को फिर से बहाल करने की दिशा में तत्काल कदम उठाने की भी मांग की है.
पाकिस्तान की मसीहा मिल्लत पार्टी (PMMP), हिंदू समुदाय के प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने दावा किया है कि मंदिर को कुछ कट्टरपंथियों ने जानबूझकर गिराया. PMMP के अध्यक्ष असलम परवेज साहोत्रा ने आरोप लगाया कि इस घटना में तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान (TLP) से जुड़े लोग शामिल हो सकते हैं. उन्होंने कहा कि मंदिर गिराए जाने के बाद उसके शिखर के धातु के हिस्से, ईंटें और निर्माण से जुड़ी अन्य सामग्री भी हटा दी गई.
साहोत्रा का यह भी दावा है कि मंदिर से लगी जमीन को पहले एक मदरसे के लिए Evacuee Trust Property Board (ETPB) ने लीज पर दिया था. हालांकि बाद में किराया नहीं मिलने और जमीन का तय मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होने की वजह से यह लीज रद्द कर दी गई थी.
हालांकि ETPB के सीनियर अफसर राणा इफ्तिखार ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि मंदिर भारी बारिश की वजह से ढह गयाय उन्होंने माना कि मंदिर 100 से 125 साल से भी ज्यादा पुराना था. उनका कहना है कि मंदिर का नाम उनके रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है और मंदिर की अपनी जमीन मदरसे के लिए लीज पर नहीं दी गई थी.