115 साल में पहली बार जम्मू में 'कलेजा' फाड़ देने वाली रिकॉर्ड बारिश, हिमाचल में हजारों की अटकी सांसें, 10 प्वाइंट्स में जानें अब तक के अपडेट्स
Advertisement
trendingNow12899757
Hindi Newsदेश

115 साल में पहली बार जम्मू में 'कलेजा' फाड़ देने वाली रिकॉर्ड बारिश, हिमाचल में हजारों की अटकी सांसें, 10 प्वाइंट्स में जानें अब तक के अपडेट्स

Jammu Kashmir-Himachal Weather Updates: जम्मू-कश्मीर और हिमाचल में भारी बारिश और भूस्खलन ने ऐसा कोहराम मचाया है. जिसके बाद दोनों राज्यों में कोहराम मचा हुआ है. नदियां उफान पर हैं सड़कें-पुल बह गए. सेना, NDRF राहत कार्य में जुटें हैं. ट्रेनें रद्द करके यात्रा रोक दी गई है. जानें ताजा की अपडेट. 

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Aug 28, 2025, 12:48 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

115 साल में पहली बार जम्मू में 'कलेजा' फाड़ देने वाली रिकॉर्ड बारिश, हिमाचल में हजारों की अटकी सांसें, 10 प्वाइंट्स में जानें अब तक के अपडेट्स

Jammu Kashmir-Himachal Weather News: जम्मू-कश्मीर और हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश और बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है. जम्मू में 115 साल पुराना बारिश का रिकॉर्ड टूट गया है, वहीं हिमाचल के चंबा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू में सड़कें और दूरसंचार सेवाएं पिछले तीन दिन से ठप हैं. आइए, 10 प्वाइंट्स में जानें ताजा हालात.

जम्मू में रिकॉर्ड तोड़ बारिश: जम्मू में 24 घंटे में 380 मिमी बारिश ने 115 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया. 1910 के बाद यह सबसे भारी बारिश है, जिसने 1988 के 270.4 मिमी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा.

41 लोगों की मौत: जम्मू में बाढ़ और भूस्खलन से अब तक 41 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं. कटरा में 34, डोडा में 4, आरएस पुरा और कठुआ में 1-1, और एक बीएसएफ जवान की मौत हुई.

Add Zee News as a Preferred Source

नदियों का उफान: तवी नदी 34 फीट (खतरे का निशान 14 फीट) और चेनाब नदी 49 फीट (खतरे का निशान 35 फीट) तक उफनी. कठुआ में रावी नदी को छोड़कर अब ज्यादातर नदियां खतरे के निशान से नीचे हैं.

हिमाचल में सड़क-दूरसंचार ठप: चंबा, लाहौल-स्पीति और कुल्लू में तीन दिन से सड़कें और फोन नेटवर्क बंद हैं. ब्यास नदी के उफान से सड़कें-पुल बह गए.

श्रद्धालु-सैलानी फंसे: चंबा के भरमौर में मणिमहेश यात्रा के हजारों श्रद्धालु और लाहौल में सैलानी-ट्रक ड्राइवर फंसे हैं. कटरा में माता वैष्णो देवी यात्रा स्थगित.

बादल फटने की घटनाएं: किश्तवाड़, डोडा, और कटरा में बादल फटने से भारी तबाही हुई. उधमपुर में 12 घंटे में 540 मिमी बारिश ने सारे रिकॉर्ड तोड़े.

जम्मू-श्रीनगर NH बंद: जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जखेनी और चेनानी के बीच क्षतिग्रस्त होने से बंद है. सिन्थन रोड भी बंद, जबकि मुगल रोड पर सावधानी के साथ यातायात.

राहत-बचाव में जुटी टीमें: भारतीय सेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपीएफ, पुलिस और स्थानीय लोग राहत कार्यों में जुटे हैं. लगभग 4000 लोगों को सुरक्षित निकाला गया.

विशेष ट्रेन की व्यवस्था: फंसे पर्यटकों के लिए जम्मू से दिल्ली के लिए 28 अगस्त को सुबह 11:30 बजे एक विशेष ट्रेन चलाई गई.

मौसम की चेतावनी: मौसम विभाग ने 29 अगस्त से 4 सितंबर तक उत्तर भारत में भारी बारिश की चेतावनी दी है. कश्मीर में बाढ़ का खतरा कम, लेकिन जम्मू में सतर्कता बरतने की सलाह. आपात स्थिति में हेल्पलाइन 112 डायल करें.

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

#Jammu Kashmir

Trending news

115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
#Jammu Kashmir
115 साल में पहली बार 'कलेजा' फाड़ देने वाली बारिश,‌10 प्वाइंट्स में जानें ताजा अपडेट
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
Jammu and Kashmir
Jammu Kashmir: LoC के पास आतंकियों के घुसपैठ की कोशिश नाकाम, जवानों ने 2 को किया ढेर
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
;