महाराष्ट्र में समंदर के जरिए न आ पाएंगे घुसपैठिए, फौरन रेड अलर्ट देगा ये स्मार्ट ऐप

Marine Domain Awareness App: महाराष्ट्र पुलिस के मरीन डोमेन अवेयरनेस प्रोग्राम का मकसद समुद्री तटों की मौजूदा निगरानी प्रणाली की बेसिक खामियों को दूर करना है. अजमल कसाब जैसे पाकिस्तानी घुसपैठिए भविष्य में कभी 26/11 जैसा मुंबई हमला न कर सकें, इसलिए पुलिस ने दिग्गज तकनीकि संस्थान और दुनिया की सबसे मजबूत नौसेनाओं में से एक इंडियन नेवी की मदद ली है.
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Maharashtra’s new app for coastal security: देश की तटीय सुरक्षा को अभेद करने के लिए महाराष्ट्र की पुलिस ने खास ऐप लॉन्च किया है. नौसेना और आईआईटी मद्रास के सहयोग से महाराष्ट्र पुलिस ने जो नई पहल शुरू की है, उसके जरिए पालघर से सिंधुदुर्ग तक के तटीय इलाके में हर समय संदिग्ध नावों पर नजर रखी जा सकेगी. इसका मकसद मौजूदा तटीय निगरानी प्रणाली की खामियों को दूर करना है, जो फिलहाल स्वचालित पहचान प्रणाली (AIS) पर काफी हद तक निर्भर है.
ऑटोमेटेड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम, बड़े कारोबारी जहाजों पर प्रभावी तरीके से नजर रखता है, लेकिन मछली पकड़ने वाली छोटी नावों और यात्री नौकाओं की मॉनिटरिंग यानी निगरानी करने में असमर्थ है. क्योंकि अक्सर ये नावें बिना किसी खास रिकॉर्ड और रजिस्ट्रेशन के समंदर में मूवमेंट करती हैं. आईआईटी मद्रास के प्रोफेसर द्वारा बनाए गए एमडीए ऐप ने उस बुनियादी दिक्कत को दूर करने की कोशिश की है.
महाराष्ट्र की तटीय सीमा 877 किलोमीटर लंबे समुद्री क्षेत्र तक फैली है. यहां से करीब 32,000 नौकाएं संचालित होती हैं. सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक इनमें करीब 28,000 मछली पकड़ने वाली और 4,000 यात्री नौकाएं हैं. इंडियन कोस्ट गार्ड से लेकर अन्य विभागों से जुड़े सुरक्षा अधिकारियों को लंबे समय से भारतीय और संभावित संदिग्ध नौकाओं के बीच अंतर करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा था, अब इस ऐप के जरिए संदिग्ध नाव दिखते ही फौरन एक रेड अलर्ट भेजा जाएगा.
नई व्यवस्था के तहत अब मछुआरों और नाविकों को MDA ऐप वाले मोबाइल फोन दिए जाएंगे, ये लोग अपनी नाव पर ही इस ऐप का इस्तेमाल करेंगे. पायलट प्रोजेक्ट कामयाब रहा. अब उम्मीद है कि अगर ये निगरानी तंत्र देशभर के तटीय इलाकों में लागू हो जाए तो भारत के दुश्मन समुद्री रास्ते से घुसपैठ नहीं कर सकेंगे, बिना ऐप से चल रही नावों को ट्रेस करना आसान होगा. ट्रायल के दौरान 100 नावों पर एक महीने तक इसे टेस्ट किया गया और यह काफी सफल रहा.
सभी नावों की गतिविधि एक कंट्रोल रूम से देखी जाएगी. आगे 7 तटीय जिलों में और कंट्रोल रूम बनाए जाएंगे. इससे समुद्री सीमा में मौजूद सभी नौकाओं की रियल-टाइम निगरानी हो सकेगी और संदिग्ध नाव चला रहे लोगों को फौरन दबोचा जा सकेगा. सभी भारतीय नावें अपनी पहचान के साथ ग्रीन सिग्नल भेजेंगी. अगर कोई संदिग्ध या बिना पहचान की नाव आएगी तो फौरन रेड अलर्ट जारी होगा.
इसके लिए मछुआरों को खास ट्रेनिंग दी जाएगी. वो भी अपने आस-पास की संदिग्ध नौकाओं की जानकारी दे सकेंगे. वे संदिग्ध गतिविधियों की पहचान कर पुलिस और जांच एजेंसियों की मदद करेंगे.
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