आतंकवाद-विरोधी अपनी लगातार कोशिशों में एक बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए, स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (SIA), कश्मीर ने हिज़्बुल मुजाहिदीन (HM) के घोषित आतंकवादी इम्तियाज़ अहमद कंडू (उर्फ़ फ़याज़, उर्फ़ सज्जाद) के ख़िलाफ़ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस (RCN) हासिल किया है. यह 2013 के तारज़ू (हाइगाम) आतंकी हमले की जांच में एक अहम पड़ाव है. रेड कॉर्नर नोटिस जारी होना SIA कश्मीर की बारीकी से की गई और पेशेवर जांच का सबूत है. यह एजेंसी के उस संकल्प को दिखाता है कि हिंसा की घिनौनी वारदातों में शामिल आतंकवादियों को, चाहे वे कहीं भी हों, सज़ा दिलाई जाए. यह नोटिस अंतरराष्ट्रीय कानून लागू करने वाली एजेंसियों को आरोपी का पता लगाने, उसे हिरासत में लेने और उसे भारत लाकर मुक़दमा चलाने के लिए प्रत्यर्पण की कानूनी प्रक्रिया शुरू करने में मदद करेगा.
जम्मू-कश्मीर पुलिस के चार जवान हुए थे शहीद
यह मामला 26 अप्रैल 2013 को पीर मोहल्ला, हाइगाम, सोपोर में हुए आतंकी हमले से जुड़ा है. उस समय स्वचालित हथियारों से लैस आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर हमला किया था, जिसमें जम्मू-कश्मीर पुलिस के चार जवान शहीद हो गए थे. यह उस दौर में सुरक्षा बलों पर हुए सबसे गंभीर आतंकी हमलों में से एक था. यह मामला शुरू में तारज़ू पुलिस स्टेशन, सोपोर में दर्ज किया गया था और बाद में 2024 में विस्तृत जांच के लिए SIA कश्मीर को सौंप दिया गया था.
सबूतों को बारीकी से इकट्ठा करने और उनका विश्लेषण करने, गवाहों से पूछताछ करने और साज़िश को फिर से समझने जैसी व्यापक जांच के बाद, SIA कश्मीर ने जांच सफलतापूर्वक पूरी की. नए सबूतों के आधार पर और अपराध भी जोड़े गए और जुलाई 2024 में सक्षम ट्रायल कोर्ट में छह आरोपियों के ख़िलाफ़ एक विस्तृत चार्जशीट दाखिल की गई. जांच और उसके बाद के ऑपरेशन के दौरान, दो आरोपी—हंदवाड़ा के कलामाबाद का तारिक अहमद मीर और सोपोर के बाटापोरा का कयूम नज्जर—सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में मारे गए, जबकि सोपोर के जावेद अहमद मट्टू, सोपोर के रऊफ नज्जर और श्रीनगर के दलाल मोहल्ला के अहमदुल्लाह मल्ला को गिरफ्तार किया गया और उन पर मुकदमा चल रहा है. छठा और मुख्य आरोपी, इम्तियाज अहमद कंडू फरार है और माना जाता है कि वह पाकिस्तान भाग गया है.
इम्तियाज अहमद कंडू
सोपोर के क्रालटंग का रहने वाला इम्तियाज अहमद कंडू 2010 से प्रतिबंधित आतंकवादी संगठन हिज्बुल मुजाहिदीन का सक्रिय सदस्य और कमांडर रहा है. आतंकवादी गतिविधियों में लगातार शामिल रहने के कारण, भारत सरकार ने अक्टूबर 2022 में उसे 'नामित व्यक्तिगत आतंकवादी' घोषित किया था.
SIA कश्मीर की जांच से यह पक्के तौर पर साबित हुआ कि हाइगाम आतंकवादी हमले में कंडू की सक्रिय और मुख्य भूमिका थी और आतंकवादी गतिविधियों के एक बड़े नेटवर्क में उसकी संलिप्तता का भी पता चला. इस मामले के अलावा, वह कम से कम दस अन्य आतंकी मामलों में वांछित है, जिनमें आतंकवादी हमले, लक्षित हत्याएं (जिनमें 15 से अधिक लोगों की मौत हुई), हथियार और गोला-बारूद की तस्करी और नार्को-टेरर फाइनेंसिंग शामिल हैं.
कानून लागू करने वाली एजेंसियों की लगातार कोशिशों के बावजूद, वह गिरफ्तारी से बचता रहा.
ऐसे आतंकवादी के खिलाफ इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस जारी होना SIA कश्मीर के लिए एक बड़ी ऑपरेशनल और जांच संबंधी उपलब्धि है. यह जटिल आतंकी मामलों की जांच करने, लंबे समय से लंबित मामलों को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने, अंतरराष्ट्रीय अधिकार क्षेत्रों में भगोड़ों का पीछा करने और आतंकवाद के दोषियों को जवाबदेह ठहराने के लिए वैश्विक पुलिसिंग तंत्र का लाभ उठाने में एजेंसी की बढ़ती क्षमता को उजागर करता है.
SIA के अधिकारी ने कहा कि इस कदम का मकसद आतंकवादी नेटवर्क को खत्म करना, फरार आतंकवादियों और उनके मददगारों का पता लगाना और यह सुनिश्चित करना है कि आतंकी गतिविधियों के लिए ज़िम्मेदार लोगों को सभी उपलब्ध कानूनी और अंतरराष्ट्रीय तरीकों से सज़ा दिलाई जाए.