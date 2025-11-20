Advertisement
देश

Red Fort Blast Case: चार डॉक्टर समेत आरोपी 10 दिन की NIA कस्टडी में, तीन मुस्लिम देशों तक जांच का दायरा!

Delhi Bomb Blast Latest News: दिल्ली बम धमाका मामले में NIA ने जिन 4 आरोपियों को जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार किया था. उनकी 10 दिनों की रिमांड एनआईए को मिल गई है. इसके साथ ही इस आतंकी वारदात के तार विदेशों से जुड़ते हुए भी नजर आ रहे हैं.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Devinder Kumar|Last Updated: Nov 20, 2025, 06:32 PM IST
Red Fort Blast Latest Updates: दिल्ली में 10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके की जांच अब और सघन होती जा रही है. गहरी हो गई है. गुरुवार को पटियाला हाउस कोर्ट ने जम्मू कश्मीर से गिरफ्तार चार आरोपियों को 10 दिनों के लिए NIA की कस्टडी में भेज दिया. इन चारों पर धमाके की साजिश को तैयार करने, लॉजिस्टिक सपोर्ट देने और इसे अंजाम तक पहुंचाने में अहम भूमिका निभाने का आरोप है.

इन 4 आरोपियों का मिला रिमांड

NIA को आज कोर्ट से जिन 4 आरोपियों की रिमांड मिली है. उनमें 3 डॉक्टर और एक मस्जिद का मुफ्ती है. इनके नाम पुलवामा निवासी डॉ. मुजम्मिल शकील गनई, अनंतनाग निवाली डॉ. अदील अहमद राथर (सहारनपुर में प्रैक्टिस), लखनऊ निवासी डॉ. शाहीन सईद और शोपियां निवासी मुफ्ती इरफान अहमद वागे शामिल हैं. चारों को श्रीनगर से अदालत के प्रोडक्शन वारंट पर गिरफ्तार कर दिल्ली लाया गया था.

जांच एजेंसी का दावा है कि इन चारों ने धमाके के लिए जरूरी मदद, योजना और ग्राउंड सपोर्ट उपलब्ध कराया. इससे पहले ये जम्मू-कश्मीर पुलिस की कस्टडी में थे, जहां प्रारंभिक पूछताछ जारी थी. इसके बाद मामला एनआईए के सुपुर्द होने पर उन्हें राष्ट्रीय जांच एजेंसी के सुपुर्द कर दिया गया.

ब्लास्ट में अब तक 15 लोगों की मौत

10 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके में अब तक 15 लोगों की मौत हो चुकी है और कई लोग घायल हैं. पिछले सप्ताह केंद्र सरकार ने इस हमले को आधिकारिक तौर पर घृणित आतंकी हमला करार देते हुए कहा था कि दोषियों को सबसे कठोर सजा दिलाई जाएगी.

NIA के मुताबिक, अब तक 73 गवाहों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं, जिनमें कई घायल भी शामिल हैं. एजेंसी दिल्ली पुलिस, जम्मू-कश्मीर पुलिस, हरियाणा और उत्तर प्रदेश पुलिस सहित कई अन्य एजेंसियों के साथ मिलकर नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है.

मिले तकनीकी और लॉजिस्टिक लिंक

इससे पहले NIA ने इस मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इनमें एक आमिर राशिद अली था, जिसके म पर वह वाहन रजिस्टर्ड था जो धमाके में इस्तेमाल हुआ. जबकि दूसरे का नाम जासिर बिलाल वानी उर्फ दानिश था, जिसने मॉड्यूल को तकनीकी सपोर्ट मुहैया कराया. दोनों से अभी पूछताछ चल रही है और NIA मान रही है कि इससे धमाके की साजिश का बड़ा हिस्सा खुल सकता है.

विदेशों तक पहुंची जांच

धमाके की गूंज अब भारत की सीमाओं से बाहर भी पहुंच चुकी है. NIA ने जांच का दायरा बढ़ाते हुए सऊदी अरब, मालदीव, तुर्की सहित कई देशों से भी इनपुट जुटाने शुरू कर दिए हैं. एजेंसी को शक है कि साजिश के कुछ हिस्से विदेश में बैठे नेटवर्क से जुड़े हो सकते हैं.

NIA के अधिकारियों का कहना है कि यह आतंकी मॉड्यूल केवल दिल्ली या जम्मू-कश्मीर तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके तार कई राज्यों में फैले हुए हैं. ऐसे में आने वाले दिनों में और गिरफ्तारियां और खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

अगले 10 दिन होंगे अहम

कोर्ट द्वारा दी गई 10 दिन की कस्टडी को जांच का सबसे निर्णायक चरण माना जा रहा है. इन आरोपियों से पूछताछ के जरिए NIA धमाके की पूरी साजिश, फंडिंग, विदेशी लिंक और नेटवर्क में शामिल बाकी लोगों की पहचान करने की कोशिश करेगी.

लाल किला जैसे अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र के पास हुए इस धमाके ने सुरक्षा एजेंसियों को पूरी तरह अलर्ट कर दिया है, और केंद्र सरकार साफ कर चुकी है कि देश की सुरक्षा के खिलाफ ऐसी साजिशें किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएंगी.

 

Syed Khalid Hussain

delhi bomb blast news

