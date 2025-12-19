Advertisement
आतंकी हमले की खाई थी सौगंध...दिल्ली बम हादसे में NIA का बड़ा एक्शन, सुसाइड बॉम्बर यासिर को पकड़ा; डॉ उमर उन का था करीबी

Delhi Blast Case: दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA ने शोपियां के रहने वाले यासीर अहमद डार को गिरफ्तार किया है. जो आत्मघाती उमर-उन-नबी का करीबी सहयोगी है. यह इस मामले में नौवीं गिरफ्तारी है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: krishna pandey |Last Updated: Dec 19, 2025, 09:42 AM IST
Delhi Blast Case Another Terrorist Arrested: दिल्ली ब्लास्ट केस में NIA ने शोपियां के रहने वाले यासीर अहमद डार को गिरफ्तार किया है. एजेंसी के मुताबिक यासीर ने आतंकी हमले की सौगंध ली थी और हमलावर की मदद की थी. यह इस मामले में नौवीं गिरफ्तारी है. जांच एजेंसी पूरे आतंकी नेटवर्क की परतें खोलने में जुटी है. एक बयान के अनुसार, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) ने पिछले महीने दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के आसपास हुए बम धमाके के सिलसिले में एक और मुख्य आरोपी को गिरफ्तार किया है, जिसमें 11 लोग मारे गए थे और कई अन्य घायल हो गए थे. इस मामले में गिरफ्तार किया गया नौवां व्यक्ति यासिर अहमद डार शोपियां, श्रीनगर (J&K) का रहने वाला है.

हमले के लिए खाई थी कसम
बयान में आगे कहा गया, "उसे NIA ने नई दिल्ली से पकड़ा और केस RC-21/2025/NIA/DLI में UA(P) एक्ट 1967 और BNS 2023 के संबंधित प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया गया है. NIA की जांच में 10 नवंबर को राष्ट्रीय राजधानी में हुए कार बम धमाके की साजिश में यासिर की सक्रिय भूमिका का पता चला है. साजिश में सक्रिय रूप से शामिल होने के अलावा, उसने आत्मघाती आतंकी हमले वाले ऑपरेशन करने के लिए शपथ ली थी.

दिल्ली कार धमाके में यासीर का हाथ 
आतंकवाद विरोधी एजेंसी की जांच से यह भी पता चला है कि यासिर इस मामले में अन्य आरोपियों के साथ करीबी संपर्क में था, जिसमें उमर उन नबी (बम धमाके का मृत अपराधी) और मुफ्ती इरफान शामिल हैं. विभिन्न केंद्रीय और राज्य एजेंसियों के साथ मिलकर काम करते हुए, NIA आतंकी हमले के पीछे की पूरी साजिश का पता लगाने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है. इस महीने की शुरुआत में, इसने J&K और उत्तर प्रदेश में कई आरोपियों और संदिग्धों के ठिकानों पर बड़े पैमाने पर तलाशी ली थी और विभिन्न डिजिटल डिवाइस और अन्य आपत्तिजनक सामग्री जब्त की थी. इससे पहले, मुख्य आरोपी डॉ. मुज़म्मिल शकील गनी और डॉ. शाहीन सईद के फरीदाबाद (हरियाणा) में अल फलाह यूनिवर्सिटी कॉम्प्लेक्स और अन्य जगहों पर इसी तरह की तलाशी ली गई थी. 

Syed Khalid Hussain

Delhi Blast 2025

