लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच से पता चल है कि ये एक 'फिदायीन' (आत्मघाती) हमला था, जिसे एक सुसाइड बॉम्बर ने अंजाम दिया.
Delhi blast case inside story: लाल किले के पास हुए धमाके को लेकर दिल्ली पुलिस की शुरुआती जांच से पता चल है कि ये एक 'फिदायीन' (आत्मघाती) हमला था, जिसे एक सुसाइड बॉम्बर ने अंजाम दिया. सूत्रों के हवाले से मिली जानकारी के मुताबिक संदिग्ध आरोपी जिसने धमाका किया उसने फरीदाबाद मॉड्यूल का भंडाफोड़ होते ही आत्मघाती हमले की योजना बना ली थी. सूत्रों ने न्यूज़ एएनआई को ये भी बताया कि दिल्ली पुलि जांच से संदिग्ध के मकसद का पता चलता है.
पुलिस सूत्रों ने बताया कि जैसे ही उसे फरीदाबाद मॉड्यूल का भंडाफोड़ होने की जानकारी मिली, सुसाइड बॉम्बर ने आत्मघाती हमले की योजना बना ली. उन्होंने आगे कहा, 'सभी संबंधित एजेंसियां धमाके के पीछे के मकसद का पता लगाने के लिए सभी पहलुओं पर काम कर रही हैं.'
सोमवार की देर शाम को लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास एक ट्रैफिक सिग्नल पर एक धीमी गति से चलती कार में एक बेहद शक्तिशाली धमाका हुआ था. दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को इस घातक विस्फोट के संबंध में यूएपीए यानी गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम और विस्फोटक अधिनियम के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की. दिल्ली पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है. दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और हवाई अड्डों, सभी रेलवे स्टेशनों और बस अड्डों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है.
ब्लास्ट के बाद देश के कई राज्यों में अलर्ट है. यूपी के सभी ज़िलों में पुलिस ने पहरा बढ़ाया है. चंडीगढ़ में भी हाईअलर्ट है. पंजाब, जम्मू-कश्मीर, केरल, राजस्थान, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में भी कड़ी चौकसी बरती जा रही है.
