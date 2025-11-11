Delhi Blast: ‌ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास दिखी i20 कार, फिर लिया यूटर्न... CCTV फुटेज में दिल्ली धमाके पर बड़ा खुलासा

Delhi Blast News: 11 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले इलाके में हुए धमाके ने पूरे शहर को हिला दिया है. 10 नवंबर शाम करीब 6:52 बजे चांदनी चौक के पास नेहरू सुभाष मार्ग पर एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हुए है. यह घटना रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक हुई, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों से हमेशा गुलजार रहता है. अब इस मामले में CCTV फुटेज ने कई खुलासे किए हैं. जानें पूरी बात.
देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को हुए धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है. घटना पर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है. वहीं कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. अब तक इस घटना में जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल होने की बात कही जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच हो रही है. दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है और विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं.
