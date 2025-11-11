Advertisement
Delhi Blast: ‌ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास दिखी i20 कार, फिर लिया यूटर्न... CCTV फुटेज में दिल्ली धमाके पर बड़ा खुलासा

Delhi Blast News: 11 नवंबर 2025 को दिल्ली के लाल किले इलाके में हुए धमाके ने पूरे शहर को हिला दिया है. 10 नवंबर शाम करीब 6:52 बजे चांदनी चौक के पास नेहरू सुभाष मार्ग पर एक सफेद रंग की हुंडई i20 कार में जबरदस्त विस्फोट हुआ, जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत हो गई और 20 से ज्यादा घायल हुए है. यह घटना रेड फोर्ट मेट्रो स्टेशन के गेट नंबर 1 के नजदीक हुई, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों से हमेशा गुलजार रहता है. अब इस मामले में  CCTV फुटेज ने कई खुलासे किए हैं. जानें पूरी बात.

 

Written By  krishna pandey |Last Updated: Nov 11, 2025, 07:15 AM IST
Delhi Blast: ‌ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास दिखी i20 कार, फिर लिया यूटर्न... CCTV फुटेज में दिल्ली धमाके पर बड़ा खुलासा

देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को हुए धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है.  घटना पर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है. वहीं कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. अब तक इस घटना में जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल होने की बात कही जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच हो रही है. दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है और विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं.

Delhi blast

Trending news

