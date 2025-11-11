Delhi Blast: ‌ब्लास्ट से पहले सुनहरी मस्जिद के पास दिखी i20 कार, फिर लिया यूटर्न... CCTV फुटेज में दिल्ली धमाके पर बड़ा खुलासा

देश की राजधानी दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास सोमवार शाम को हुए धमाके के बाद पूरे देश में अलर्ट जारी कर दिया गया है. घटना पर पीएम मोदी, गृहमंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं ने दुख व्यक्त किया है. वहीं कई राज्यों में हाई अलर्ट जारी किया गया है. अब तक इस घटना में जिसमें कम से कम 9 लोगों की मौत और 20 से ज्यादा घायल होने की बात कही जा रही है. गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि सभी पहलुओं की जांच हो रही है. दिल्ली में हाई अलर्ट जारी है और विस्फोट के बाद दिल्ली पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां मामले की जांच कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source