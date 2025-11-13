Advertisement
Hindi Newsदेश

‘हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...’ दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया CM उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन

Delhi Blast: जम्मू-कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि राज्य का हर नागरिक आतंकवादियों से जुड़ा नहीं है और लोगों को संदेह की नजर से देखना सही नहीं है.

 

Written By  Syed Khalid Hussain|Edited By: Shashank Shekhar Mishra|Last Updated: Nov 13, 2025, 08:30 PM IST
Delhi Blast: मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुरुवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर का हर नागरिक आतंकवादियों से जुड़ा नहीं है और दुर्भाग्य से जब हम हर कश्मीरी को संदेह की नजर से देखने लगते हैं, तो लोगों को सही रास्ते पर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. जम्मू में पत्रकारों से बात करते हुए, सीएम उमर ने कहा कि उन्होंने पहले ही दिन अपनी पहली प्रतिक्रिया दी. उन्होंने कहा कि इस घटना की जितनी भी निंदा की जाए, कम है. इस तरह से निर्दोष लोगों की नृशंस हत्या अस्वीकार्य है; कोई भी धर्म इसकी इजाजत नहीं देता. जांच जारी है और सभी दोषियों को सजा मिलनी चाहिए. उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर का हर व्यक्ति आतंकवादी नहीं है या आतंकवादियों से जुड़ा नहीं है. उन्होंने कहा कि ये बस कुछ लोग हैं जिन्होंने हमेशा यहां शांति और भाईचारे को बिगाड़ने की कोशिश की है. दुर्भाग्य से, जब हम जम्मू-कश्मीर के हर व्यक्ति और हर कश्मीरी मुसलमान को संदेह की नजर से देखने लगते हैं और हर कश्मीरी मुसलमान को आतंकवादी बताने लगते हैं, तो लोगों को सही रास्ते पर रखना बहुत मुश्किल हो जाता है. उन्होंने कहा कि इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन निर्दोष लोगों को इससे दूर रखा जाना चाहिए. उन्होंने यह भी कहा कि कई बार पढ़े-लिखे लोग भी इन कृत्यों में शामिल पाए जाते हैं, लेकिन निर्दोष लोगों को इससे दूर रखा जाना चाहिए. समाज को आतंकवाद समर्थकों के खिलाफ खड़ा होना होगा.

आतंकवाद शांति और प्रगति के लिए खतरा: मनोज सिन्हा

इस बीच, उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि सुरक्षा बल आतंकवादी तंत्र को ध्वस्त करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन समाज को भी इस लड़ाई में शामिल होकर अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना होगा. उन्होंने कहा कि समाज को आतंकवाद का सक्रिय रूप से मुकाबला करना चाहिए क्योंकि यह एक बहुआयामी चुनौती है और संदिग्ध आतंकवादी गतिविधियों की पहचान करने, उनकी सूचना देने तथा कट्टरपंथी के प्रयासों का मुकाबला करने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका है. उपराज्यपाल ने कहा कि मैं प्रबुद्ध लोगों से अनुरोध करना चाहता हूं कि आतंकवादियों को पनाह देने वालों और चरमपंथी आख्यान रचने वालों को बेनकाब करना समय की मांग है. आपको ऐसे तत्वों के खिलाफ खड़ा होना होगा.

उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आतंकवाद शांति और प्रगति के लिए एक बुनियादी खतरा है और जम्मू कश्मीर के लोग तीन दशकों से भी अधिक समय से इसका दंश झेल रहे हैं. उपराज्यपाल ने कहा कि लेकिन अब यहां के युवा देश के बाकी हिस्सों की तरह ही लक्ष्यों के सपने देख रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं, और बेहतर जीवन और करियर की चाहत रखते हैं. उन्होंने आगे कहा कि सुरक्षा बल आतंकी तंत्र को खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन समाज को भी इस लड़ाई में शामिल होना चाहिए और अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना चाहिए. सिन्हा ने कहा कि समाज को आतंकवाद का सक्रिय रूप से मुकाबला करना चाहिए क्योंकि यह एक बहुआयामी चुनौती है और संदिग्ध आतंकी गतिविधियों की पहचान करने, उनकी सूचना देने और कट्टरपंथी के प्रयासों का मुकाबला करने में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है. उपराज्यपाल ने कहा कि अगर समाज आतंकवादियों के खिलाफ मजबूती से खड़ा नहीं होता है, तो यह समाज के लिए अस्तित्व का खतरा बन जाएगा और इसकी स्थिरता, शांति और प्रगति को नष्ट कर देगा. आतंकवाद शांति और प्रगति के लिए एक बुनियादी खतरा है, और जम्मू कश्मीर के लोग तीन दशकों से भी अधिक समय से इसका दंश झेल रहे हैं. लेकिन अब यहां के युवा देश के बाकी हिस्सों की तरह ही लक्ष्यों के सपने देख रहे हैं और उनके लिए काम कर रहे हैं और बेहतर जीवन और करियर की चाहत रखते हैं.

Syed Khalid Hussain

Delhi blast

'हर कश्मीरी आतंकवादी नहीं...' दिल्ली ब्लास्ट मामले में आया उमर अब्दुल्ला का रिएक्शन
