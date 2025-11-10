Lal Qila Blast:धमाके से मैं सिर्फ 100 मीटर दूर कार में था... Zee News के रिपोर्टर ब्लास्ट वाली जगह पर सबसे पहले पहुंचे, सुनिए आपबीती

Lal Qila Blast Video: जब चश्मदीदों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिंदगी में ऐसा हादसा उन्होंने कभी नहीं देखा. सड़कों पर पड़ी लाशें देखकर उनके होश उड़ गए. दिल्ली में धमाके की खबर मिलते ही पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया.
Trending Photos
Red Fort Blast: चारों तरफ बिखरी लाशें, टूटे शीशे और चीखें. दिल्ली के लाल किले के पास सोमवार को जब जोरदार ब्लास्ट हुआ तो हालात ऐसे ही थे. लेकिन जिस वक्त ब्लास्ट हुआ, तब उस जगह से महज 100 मीटर की दूरी पर था आपका पसंदीदा न्यूज चैनल Zee News. संवाददाता नीरज गौड़ ने अपनी आंखों से यह हादसा होते देखा और सबसे पहले दिल्ली ब्लास्ट की खबर दर्शकों को दी. तब वह अपनी कार में मौजूद थे. जब नीरज पहुंचे तो उसके कुछ ही मिनटों बाद वहां ब्लास्ट हो गया और गाड़ियां धू-धूकर जलने लगीं.
गाड़ियों में कई बार ब्लास्ट हुए
इसके बाद उनके ही सामने ऑन कैमरा कई बार गाड़ियों में ब्लास्ट हुए, जिसकी आवाज साफ तौर से सुनाई दी. नीरज गौड़ के कैमरे पर घटनास्थल पर गाड़ियों के टूटे पार्ट्स और कई चीजें नजर आईं. मांस के लोथड़े सड़कों पर पड़े थे. जैन मंदिर प्रांगण में भी गाड़ियों के हिस्से 50 मीटर दूर नजर आए और वहां भी मंदिर में एक शीशा था, जो टूट गया. अगर उसके नीचे कोई उस वक्त बैठा होता तो उसे गंभीर चोट आ सकती थी.
जब चश्मदीदों से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिंदगी में ऐसा हादसा उन्होंने कभी नहीं देखा. सड़कों पर पड़ी लाशें देखकर उनके होश उड़ गए. दिल्ली में धमाके की खबर मिलते ही पूरा सिस्टम एक्टिवेट हो गया. घटनास्थल से लोगों को हटाया जाने लगा. दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और उन्होंने आग पर काबू पाया. इसके बाद पुलिसबलों की संख्या बढ़ने लगी. बड़े अधिकारी पहुंच गए. एनआईए और राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड्स ने भी मोर्चा संभाल लिया और जांच शुरू हो गई.
Delhi Red Fort Blast : ZEE NEWS रिपोर्टर के सामने 'दिल्ली ब्लास्ट'
दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके के बाद देश के कई राज्यों को हाई अलर्ट पर रखा गया है. बिहार में सुरक्षा एजेंसियों को सतर्क कर दिया गया है और सभी प्रमुख स्थानों पर जांच बढ़ा दी गई है. चंडीगढ़ में भी पुलिस को… pic.twitter.com/LpEfGdh1G2
— Zee News (@ZeeNews) November 10, 2025
इसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने बताया कि एक धीमा वाहन लाल बत्ती पर करीब 6 बजकर 55 मिनट पर रुका और उसमें जोरदार धमाका हुआ. उसमें कोई ज्वलनशील पदार्थ था, जिससे आग तेजी से फैल गई और बाकी गाड़ियों को भी चपेट में ले लिया. शायद विस्फोट किसी तरह के कैमिकल को मिलाकर किया गया था. इस हादसे के तार फरीदाबाद में पकड़े गए मॉड्यूल से जुड़ते नजर आ रहे हैं. शुरुआती जांच में यह आतंकी हमला लग रहा है. लेकिन बाद में ही इसकी पुष्टि हो पाएगी. बताया जा रहा है कि ब्लास्ट में इस्तेमाल गाड़ी कई बार बेची गई थी.
मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर थी गाड़ी
गुरुग्राम में यह किसी मोहम्मद सलमान के नाम पर रजिस्टर थी, जिसे हिरासत में ले लिया गया है. उसने गाड़ी ओखला के देवेंद्र को बेची. उसने अंबाला के नदीम को बेची. अब इसमें नया खुलासा यह सामने आया है कि यह गाड़ी पुलवामा के तारिक को बेची गई है. आपके पसंदीदा चैनल जी न्यूज ने इस ब्लास्ट के हर एंगल की खबर आप तक पहुंचाई. घटनास्थल के मंजर से लेकर हर रिएक्शन आप तक सबसे पहले पहुंचाया, जो हम हमेशा आपके लिए ग्राउंड जीरो से करते रहेंगे.
Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.