बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम-24 घंटे में आरोपी हो गिरफ्तार, वरना...

Raj Thackeray On Meenatai Statue: मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहां एक सनसनीखेज घटना ने सबको चौंका दिया है. शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की पत्नी मीना ताई ठाकरे की प्रतिमा पर किसी अज्ञात शख्स ने लाल रंग फेंक दिया. यह प्रतिमा शिवाजी पार्क के मुख्य द्वार पर स्थापित है और शिवसैनिकों के लिए भावनात्मक महत्व रखती है. घटना बुधवार सुबह की है, जब कुछ स्थानीय लोगों ने देखा कि प्रतिमा पर लाल रंग उछाला गया है. खबर फैलते ही शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर इकट्ठा हो गए. गुस्साए शिवसैनिकों ने इसे अपनी भावनाओं पर हमला बताया. पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया.

खबर फैलते ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे तत्काल मिनाताई प्रतिमा का जायजा करने के लिए राज ठाकरे शिवाजी पार्क पहुंचे, राज ठाकरे ने पुलिस से आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा, "24 घंटे में आरोपी को पकड़ो, वरना हम सड़कों पर उतर आएंगे."

क्या हुआ, कैसे हुआ?

पुलिस के मुताबिक, सुबह के समय किसी ने चुपके से प्रतिमा पर लाल रंग फेंका और फरार हो गया.आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया.पुलिस ने आनन-फानन में प्रतिमा को साफ करवाया, लेकिन जमीन पर रंग के कुछ निशान अब भी बाकी हैं. इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की पहचान हो सके. अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच तेजी से चल रही है. शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है.उनका कहना है कि यह शिवसेना की विरासत को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है.

मीना ताई ठाकरे, जिन्हें शिवसैनिक ‘माँ साहेब’ कहकर बुलाते हैं उन्होंने बालासाहेब के साथ मिलकर शिवसेना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी.उनकी प्रतिमा पर यह हमला शिवसैनिकों के लिए गहरी चोट की तरह है. पुलिस और शिवसैनिकों की प्रतिक्रियाघटना के बाद पुलिस ने शिवाजी पार्क और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है.

सड़कों पर गश्त तेज कर दी गई है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है. शिवसैनिकों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ दिख रहा है.शिवसेना यूबीटी ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी जल्द नहीं पकड़ा गया तो वे सड़कों पर उतर सकते हैं. पार्टी ने एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही है.

राजनीतिक माहौल गर्म

इस घटना ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है.शिवसेना के दोनों गुटों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटके बीच पहले से ही तनाव है.ऐसे में यह घटना और विवाद को हवा दे सकती है.सोशल मीडिया पर लोग इस मामले में अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.कुछ इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, तो कुछ इसे असामाजिक तत्वों की शरारत मान रहे हैं.