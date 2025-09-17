बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम-24 घंटे में आरोपी हो गिरफ्तार, वरना...
Advertisement
trendingNow12925650
Hindi Newsदेश

बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम-24 घंटे में आरोपी हो गिरफ्तार, वरना...

Paint thrown on statue of Meenatai Thackeray: मुंबई के शिवाजी पार्क में बालासाहेब ठाकरे की पत्नी मीना ताई ठाकरे की प्रतिमा पर अज्ञात व्यक्ति ने लाल रंग फेंक दिया. गया. जिसके बाद शिवसैनिक इकट्ठा हो गए, रंग साफ कर दिया गया है, लेकिन निशान बाकी हैं. पुलिस सीसीटीवी से आरोपी ढूंढ रही है. जानें पूरी बात.  

Written By  krishna pandey |Last Updated: Sep 17, 2025, 02:36 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम-24 घंटे में आरोपी हो गिरफ्तार, वरना...

Raj Thackeray On Meenatai Statue: मुंबई के दादर इलाके में शिवाजी पार्क, जो शिवसेना का गढ़ माना जाता है, वहां एक सनसनीखेज घटना ने सबको चौंका दिया है. शिवसेना के संस्थापक बालासाहेब ठाकरे की पत्नी मीना ताई ठाकरे की प्रतिमा पर किसी अज्ञात शख्स ने लाल रंग फेंक दिया. यह प्रतिमा शिवाजी पार्क के मुख्य द्वार पर स्थापित है और शिवसैनिकों के लिए भावनात्मक महत्व रखती है. घटना बुधवार सुबह की है, जब कुछ स्थानीय लोगों ने देखा कि प्रतिमा पर लाल रंग उछाला गया है. खबर फैलते ही शिवसेना (उद्धव बालासाहेब ठाकरे) के कार्यकर्ता और समर्थक मौके पर इकट्ठा हो गए. गुस्साए शिवसैनिकों ने इसे अपनी भावनाओं पर हमला बताया. पुलिस को तुरंत सूचना दी गई, और मौके पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया. 

खबर फैलते ही महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के प्रमुख राज ठाकरे तत्काल मिनाताई प्रतिमा का जायजा करने के लिए राज ठाकरे शिवाजी पार्क पहुंचे, राज ठाकरे ने पुलिस से आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करने के लिए कहा है. उन्होंने कहा, "24 घंटे में आरोपी को पकड़ो, वरना हम सड़कों पर उतर आएंगे."

क्या हुआ, कैसे हुआ?
पुलिस के मुताबिक, सुबह के समय किसी ने चुपके से प्रतिमा पर लाल रंग फेंका और फरार हो गया.आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस को बुलाया.पुलिस ने आनन-फानन में प्रतिमा को साफ करवाया, लेकिन जमीन पर रंग के कुछ निशान अब भी बाकी हैं. इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं ताकि आरोपी की पहचान हो सके. अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन जांच तेजी से चल रही है.  शिवसेना यूबीटी के नेताओं ने इसे सुनियोजित साजिश करार दिया है.उनका कहना है कि यह शिवसेना की विरासत को बदनाम करने की कोशिश हो सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

मीना ताई ठाकरे, जिन्हें शिवसैनिक ‘माँ साहेब’ कहकर बुलाते हैं उन्होंने बालासाहेब के साथ मिलकर शिवसेना को मजबूत करने में अहम भूमिका निभाई थी.उनकी प्रतिमा पर यह हमला शिवसैनिकों के लिए गहरी चोट की तरह है. पुलिस और शिवसैनिकों की प्रतिक्रियाघटना के बाद पुलिस ने शिवाजी पार्क और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी बढ़ा दी है.

सड़कों पर गश्त तेज कर दी गई है और संदिग्धों पर नजर रखी जा रही है. शिवसैनिकों से शांति बनाए रखने की अपील की गई है, लेकिन कार्यकर्ताओं का गुस्सा साफ दिख रहा है.शिवसेना यूबीटी ने चेतावनी दी है कि अगर आरोपी जल्द नहीं पकड़ा गया तो वे सड़कों पर उतर सकते हैं. पार्टी ने एफआईआर दर्ज करने की बात भी कही है.

राजनीतिक माहौल गर्म
इस घटना ने महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मचा दी है.शिवसेना के दोनों गुटों उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे गुटके बीच पहले से ही तनाव है.ऐसे में यह घटना और विवाद को हवा दे सकती है.सोशल मीडिया पर लोग इस मामले में अपनी-अपनी राय दे रहे हैं.कुछ इसे राजनीतिक साजिश बता रहे हैं, तो कुछ इसे असामाजिक तत्वों की शरारत मान रहे हैं. 

Breaking News in Hindi और Latest News in Hindi सबसे पहले मिलेगी आपको सिर्फ Zee News Hindi पर. Hindi News और India News in Hindi के लिए जुड़े रहें हमारे साथ.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय, ज़ी न्यूज़ डिजिटल में चीफ सब-एडिटर के रूप में कार्यरत हैं. वह राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामलों, क्राइम, और फीचर जैसे कई बीट्स पर काम करते हैं. इनकी खासियत है इन-डेप्थ एक्सप्लेनर और संवे...और पढ़ें

TAGS

Bal Thackeray

Trending news

असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
Assam BJP AI Video
असम बीजेपी के AI वीडियो पर भड़के ओवैसी! कहा- 'मुस्लिम-मुक्त भारत है भाजपा का सपना'
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
Bal Thackeray
बालासाहेब ठाकरे की पत्नी की प्रतिमा पर फेंका गया लाल रंग, राज ठाकरे का अल्टीमेटम
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
Raj Thackeray
भारत-PAK मैच से खफा राज ठाकरे ने शेयर किया कार्टून, फोटो में जय-अमित शाह को देखिए
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
Politics
जिन राज्‍यों में चुनाव, वहां NDA के सहयोगी दलें भी सीटों के लिए BJP पर बना रहे दबाव
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
india us trade deal
थक-हार कर ट्रंप को करना पड़ा PM मोदी को जन्मदिन पर फोन? जानें इसके असल मायने
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
Maoist
हम हथियार छोड़ने को तैयार... भारत में माओवादियों के इतिहास का सबसे बड़ा ऐलान
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
Mata Vaishno Devi yatra
22 दिनों बाद वापस शुरू हुई माता वैष्णो देवी यात्रा, आपदा के कारण लगी थी रोक
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
17th sep pm modi birthday
PM Modi Birthday Live Updates: 'उनका दृढ़ संकल्प प्रेरणा का स्रोत...', जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को दी शुभकामनाएं
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
Weather
बादल मचाने वाले हैं तांडव, मूसलाधार बारिश लाएगी बड़ी आफत, इन राज्यों में हाई अलर्ट!
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
DNA Analysis
अब नहीं बख्शे जाएंगे खूंखार कुत्ते, दो बार काटा तो होगी सीधे होगी उम्रकैद
;