/क्षेत्रीय दलों ने कॉर्पोरेट घरानों से जमकर बंटोरा पैसा, इस पार्टी को मिला सबसे ज्यादा चंदा; ADR रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

रिपोर्ट के अनुसार, देश में ऐसे कुछ दानदाता हैं, जो सभी दलों को चंदा बांटते हैं. वर्ष 2025 में टॉप-10 दानदाताओं की ओर से सामूहिक फंडिंग 2024-25 में काफी बढ़ी है. वर्ष 2023-24 में उन दानदाता कंपनियों ने 31 दानों के जरिए 238.50 करोड़ रुपये बांटे थे. जबकि अगले साल 43 दानों के जरिे 594 करोड़ रुपये राजनीतिक दलों को दिए गए. इससे दान के मूल्य में 149 प्रतिशत और दान की संख्या में 45 प्रतिशत की वृद्धि का पता चलता है.