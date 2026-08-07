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क्षेत्रीय दलों ने कॉर्पोरेट घरानों से जमकर बंटोरा पैसा, इस पार्टी को मिला सबसे ज्यादा चंदा; ADR रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा

Corporate funding for political parties: देश में क्षेत्रीय राजनीतिक दलों की फंडिंग के लिए कॉर्पोरेट घराने बड़े तारणहार बने हुए हैं. पिछले 2 साल में महज 5 क्षेत्रीय दलों ने उद्योगपतियों से 800 करोड़ रुपये से ज्यादा का चंदा बंटोरा. यह खुलासा ADR की ताजा रिपोर्ट में हुआ है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 07, 2026, 01:40 AM IST|Updated: Aug 07, 2026, 01:42 AM IST
क्षेत्रीय दलों ने कॉर्पोरेट घरानों से जमकर बंटोरा पैसा, इस पार्टी को मिला सबसे ज्यादा चंदा; ADR रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा
Image Credit: प्रतीकात्मक

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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