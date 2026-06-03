/उम्मीद पोर्टल पर खत्म हो गई पंजीकरण की समय सीमा, फिर वक्फ बोर्ड ने एक तिहाई संपत्तियों का क्यों नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन?

Why one-third of Waqf properties have not been registered: आपको याद होगा कि हमारे देश में कुछ समय पहले वक्फ बिल के विरोध में शहर-शहर सड़कों पर भीड़ उतार कर हिंसा की गई थी. कहा गया था कि वक्फ की सारी संपत्ति छिनने वाली है. उसके बाद वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने उम्मीद नाम का पोर्टल लॉन्च किया था. इस पोर्टल पर सभी वक्फ बोर्ड्स को अपनी संपत्तियों का पंजीकरण करना था. शुक्रवार को पंजीकरण का आखिरी दिन है. यानी उम्मीद की समय सीमा की समाप्त हो गई. उम्मीद पोर्टल पर वक्फ पंजीकरण का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा. सबसे पहले इस बात को समझिए.