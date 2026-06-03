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उम्मीद पोर्टल पर खत्म हो गई पंजीकरण की समय सीमा, फिर वक्फ बोर्ड ने एक तिहाई संपत्तियों का क्यों नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन?

Waqf Property Registration News: उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा शुक्रवार रात 12 बजे खत्म हो गई. लेकिन हैरानी की बात है कि वक्फ बोर्ड ने एक तिहाई संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया. आखिर इसकी वजह क्या है? क्या बोर्ड ने उन संपत्तियों पर नाजायज कब्जा किया हुआ था, जिसकी वजह से वह उन संपत्तियों को पंजीकरण करवाने की हिम्मत नहीं जुटा सका.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 06, 2026, 01:23 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 01:25 AM IST
उम्मीद पोर्टल पर खत्म हो गई पंजीकरण की समय सीमा, फिर वक्फ बोर्ड ने एक तिहाई संपत्तियों का क्यों नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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