/उम्मीद पोर्टल पर खत्म हो गई पंजीकरण की समय सीमा, फिर वक्फ बोर्ड ने एक तिहाई संपत्तियों का क्यों नहीं करवाया रजिस्ट्रेशन?

Why one-third of Waqf properties have not been registered: आपको याद होगा कि हमारे देश में कुछ समय पहले वक्फ बिल के विरोध में शहर-शहर सड़कों पर भीड़ उतार कर हिंसा की गई थी. कहा गया था कि वक्फ की सारी संपत्ति छिनने वाली है. उसके बाद वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए सरकार ने उम्मीद नाम का पोर्टल लॉन्च किया था. इस पोर्टल पर सभी वक्फ बोर्ड्स को अपनी संपत्तियों का पंजीकरण करना था. शुक्रवार को पंजीकरण का आखिरी दिन है. यानी उम्मीद की समय सीमा की समाप्त हो गई. उम्मीद पोर्टल पर वक्फ पंजीकरण का रिपोर्ट कार्ड क्या रहा. सबसे पहले इस बात को समझिए.
देश के अलग-अलग राज्यों में वक्फ की तकरीबन 8 लाख 72 हजार संपत्तियां बताई जाती हैं. इनमें से 5 लाख 17 हजार संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल पर आवेदन किया गया था. रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन यानी आज की तारीख तक लगभग 2 लाख 16 हजार संपत्तियों को वेरिफाई कर दिया गया है. तकरीबन 2 लाख 13 हजार संपत्तियों का वेरिफिकेशन अभी बाकी है. 80 हज़ार से ज़्यादा संपत्तियों का वेरिफिकेशन अभी प्रोसेस में है. लगभग ढाई से साढ़े तीन लाख ऐसी संपत्तियां हैं जिनके पंजीकरण के लिए पोर्टल पर आवेदन ही नहीं किया गया.
यहां हम आपको बताना चाहते हैं, ये आंकड़े डेडलाइन खत्म होने से कुछ घंटे पहले के हैं. पूरे आंकड़े पोर्टल पर जानकारी अपडेट होने के बाद ही सामने आएंगे. वक्फ की जितनी संपत्तियों के पंजीकरण का आवेदन नहीं किया गया उनका कुल भू-भाग देखकर आप भी चौंक जाएंगे.
पोर्टल से मिली जानकारी के आधार पर वक्फ की तकरीबन 33 प्रतिशत संपत्तियों के लिए आवेदन नहीं किया गया है. भारत में कुल 39 लाख एकड़ जमीन पर वक्फ संपत्तियां बताई जाती हैं. इस हिसाब से तकरीबन 13 लाख एकड़ में फैली संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन का प्रयास नहीं किया गया.
ये इतनी जमीन है कि दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता जैसे बड़े शहरों को मिला जाए, तब भी उनका भू-भाग वक्फ की इस गैर-रजिस्टर्ड जमीन से कम बैठेगा. अगर औसत अनुमान निकालें तो इतनी बड़ी संपत्ति की कीमत हजारों करोड़ बैठेगी.
हमारे देश में एक गज जमीन के लिए लोग अदालत में मुकदमा कर देते हैं. तो फिर इतनी बड़ी संपत्ति का मौका मिलने पर भी पंजीकरण की कोशिश क्यों नहीं की गई. वो भी तब जब उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन के लिए 6 महीनों का वक्त दिया गया था. इसी वजह से कुछ गंभीर सवाल उठते हैं.
क्या इन संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन ना करने की वजह दस्तावेज हैं. क्या वक्फ के प्रबंधकों के पास संपत्ति के कागज नहीं थे और इसी वजह से उन्होंने पंजीकरण की कोशिश नहीं की. एक और बड़ा सवाल ये है कि क्या ये संपत्तियां विवादित थीं या गैर कानूनी तरीके से कब्जाई गई थीं और कानूनी कार्रवाई के डर से संपत्तियों की डीटेल उम्मीद पोर्टल पर अपलोड नहीं की गईं.
वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की कोशिश ना करने के पीछे कुछ लोग दलीलें भी दे रहे हैं. कहा ये भी जा रहा है कि लापरवाही की वजह से ऐसा हुआ. कोई तकनीकी दिक्कतों का हवाला दे रहा है लेकिन सवाल अब भी वही है. क्या कोई शख्स लापरवाही या तकनीकी दिक्कत की वजह से जमीन का पंजीकरण नहीं कराएगा. संपत्ति से जुड़ी कागजी कार्रवाई तो हर शख्स पुख्ता रखता है. फिर ढाई से साढ़े तीन लाख वक्फ संपत्तियों के मामले में ऐसा क्यों नहीं हुआ.
ढाई से साढ़े तीन लाख वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण का आवेदन ही नहीं किया गया लेकिन देश के कुछ ऐसे राज्य हैं जहां बड़े पैमाने पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए रजिस्ट्रेशन कराया गया है.
इनमें सबसे ऊपर है जम्मू-कश्मीर. राज्य के वक्फ बोर्ड ने अपनी 98 प्रतिशत से ज्यादा संपत्तियों के लिए पंजीकरण करा दिया है. रात 12 बजे तक की डेडलाइन है, शायद तब तक ये आंकड़ा 100 प्रतिशत भी हो जाए. आंध्र प्रदेश में भी 90 प्रतिशत से ज्यादा वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के आवेदन हुए हैं. हिमाचल प्रदेश में भी ये आंकड़ा 90 प्रतिशत से ज्यादा है.
भारत में सबसे ज्यादा वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में हैं. ऐन वक्त पर काम करना हमारे समाज की पुरानी आदत है. मुसलमानों का एक ऐसा वर्ग भी है, जो निराशा महसूस कर रहा है. वर्ष 2025 के मार्च, अप्रैल और मई के महीने में वक्फ बिल का विरोध किया गया था. वक्फ बोर्ड की अपील पर मुस्लिम समुदाय के हजारों लोग सड़कों पर उतर आए थे. कोलकाता में तो पूरी सड़क ही जाम हो गई थी. इस आंदोलन को क़रीब से देखने वाले लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब पंजीकरण का वक्त आया तो वक्फ बोर्ड अपनी जिम्मेदारी क्यों भूल गया.
एक शायर ने लिखा है कि वो बातें तो बहुत बनाते हैं लेकिन असल काम करने में जी चुराते हैं . वक्फ पंजीकरण का मुद्दा देखते हुए इसमें थोड़ा संशोधन कर देते हैं. वक्फ के नाम पर शोर तो खूब मचाते हैं. लोगों को सड़क पर भी लाते हैं लेकिन लाखों संपत्तियों के लिए आवेदन क्यों नहीं हुआ. इसकी वजह नहीं बताते हैं.