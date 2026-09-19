बंगाल उपचुनाव: ममता बनर्जी के प्रत्याशी का यू-टर्न, पहले कहा था- 'वापस लूंगा नामांकन', अब लड़ेंगे चुनाव

Rabiul Alam nomination: पश्चिम बंगाल के रेजिनगर विधानसभा उपचुनाव में ममता बनर्जी के खेमे वाले कैंडिडेट रबीउल आलम चौधरी ने नामांकन वापस लेकर चुनाव नही लड़ने का मन बदल दिया है. नाम वापसी का ऐलान करने के महज तीन घंटे बाद उन्होंने फैसला वापस लेते हुए पूरे दमखम से चुनाव लड़ने की हुंकार भरी है. पुराने फैसले से पलटी मारते हुए आलम ने कहा है नजीता चाहे जो भी हो वो मुकाबला बीच में छोड़कर मैदान से नहीं भागेंगे.
इससे पहले शनिवार की सुबह नामाकंन वापसी के आखिर दिन शुक्रवार रात को हुई ममता बनर्जी से बातचीत का हवाला देते हुए आलम ने कहा था कि पार्टी प्रमुख ने चुनाव लड़ने या न लड़ने का फैसला उनके ऊपर छोड़ा है.
आलम के इस ऐलान के साथ ही रेजिनगर में उम्मीदवार को लेकर ममता खेमे के समर्थकों में उत्साह दिखा है. इससे पहले आलम ने सत्ताधारी बीजेपी पर सत्ता के दुरुपयोग का आरोप लगाकर उनके समर्थकों को परेशान करने और कुछ दिन के लिए शहर के बाहर भगा देने के आरोप लगाए थे. अपनी चुनौतियों का हवाला देते हुए उन्होंने यह भी कहा था कि मेरे पास प्रचार तक के लिए लोग नहीं है.
टूटे मनोबल से परेशान रबीउल को पार्टी के बड़े नेताओं ने समझाया और कहा कि पूरी पार्टी उनके साथ चुनाव लड़ेगी. उन्हें ये भी समझाया गया कि नामांकन वापसी की अंतिम तारीख आज शनिवार ही है, ऐसे में उनकी जगह ममता गुट नया प्रत्याशी नहीं उतार सकता. इसके बाद रबीउल ने पार्टी के हित में अपना फैसला वापस लेते हुए कहा कि वो रेजिनगर से चुनाव लड़ेंगे.
रेजिनगर विधानसभा सीट पर हुमायूं कबीर के इस्तीफे के बाद उपचुनाव हो रहा है. यहां से ममता खेमे ने पूर्व विधायक रबीउल आलम चौधरी को कैंडिडेट बनाया था. अब रेजिनगर का मुकाबला बहुकोणीय हो गया है. यहां अब बीजेपी, कांग्रेस, हुमायूं कबीर की पार्टी एजेयूपी के अलावा टीएमसी के दोनों धड़ों के कैंडिडेट चुनावी समर में अपना भाग्य आजमाएंगे. भारतीय जनता पार्टी ने रेजीनगर उपचुनाव के लिए शाश्वर सरकार को टिकट दिया है.
गौरतलब है कि शुक्रवार को नंदीग्राम से टीएमसी के ममता खेमे की कैंडिडेट संचिता ने नाम वापस लेकर ममता खेमे की मुश्किलें बढ़ा दी थीं. वहीं नंदीग्राम से बीजेपी ने हसीरानी रथ को टिकट दिया है. हसीरानी रथ चंद्रनाथ रथ की मां है. जिनकी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के ठीक दो दिन बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई थी.