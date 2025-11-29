Advertisement
दिल्ली में महिला CM, बंद पड़ा हिंसा की शिकार महिलाओं का 'सहारा आयोग', अध्यक्ष की कुर्सी पर क्यों जमी धूल

Delhi Women Commission: आपको दिल्ली की स्वाति मालीवाल याद हैं? वही स्वाति मालीवाल जो दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष थीं. जिन्होंने महिला आयोग की अध्यक्ष रहते हुए अपनी राजनीतिक पहचान बनाई, सांसद भी बन गईं. लेकिन स्वाति के बाद दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन बनी ये आपको पता है? क्या आप जानते हैं कि इस समय दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है?

Written By  Naveen Sheoran|Last Updated: Nov 29, 2025, 12:29 AM IST
Delhi Women Commission Chairperson: आपको नहीं पता होगा, क्योंकि कोई है ही नहीं. 23 महीने से दिल्ली महिला आयोग की कुर्सी खाली है. अध्यक्ष ही नहीं, कोई ऐसा कर्मचारी भी वहां नहीं है, जो किसी महिला की शिकायत सुन सके. ध्यान दीजिएगा, महिला अपराध के मामले में संवेदनशील मानी जाने वाली दिल्ली में महिला आयोग बंद है. सोचिए, जिस महिला आयोग में मुसीबत की मारी महिलाएं इस उम्मीद में पहुंचती थी कि कोई उनकी बात सुनेगा. उनकी घबराहट दूर करेगा, उनकी मदद के लिए आगे आएगा. वो बंद है, वहां वीरानगी छाई हुई है और अध्यक्ष की कुर्सी पर धूल जम गया है.

223 कर्मचारियों को हटाया     
स्वाती मालिवाल राज्यसभा की सदस्य बन गई. उन्होंने जनवरी 2024 में इस्तीफा दे दिया. 4 महीने बाद मई 2024 में दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग ने वहां कंट्रैक्ट पर काम कर रहे 223 कर्मचारियों को भी हटा दिया. आज ये स्थिति है कि दिल्ली महिला आयोग पूरी तरह से निष्क्रीय है. ज़ी की टीम जब महिला आयोग के दफ्तर पहुंची तो वहां पर खाली कुर्सियां दिखी, बंद पड़े ताले दिखे. जहां एक समय में महिलाओं की कतार लगी रहती थी. वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ था. महिला और बाल विकास विभाग में तैनात एक IAS अधिकारी को इसका अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. उनके साथ गिने-चुने कर्मचारी हैं, जो पुराने मामलों की सुनाई में ही उलझे रहते हैं. 

8594 शिकायतें 
दिल्ली में महिला आयोग बंद हो गया तो इसका कारण ये नहीं है कि हिंसा कम हो गई या फिर शिकायतें कम हो गई. दिल्ली में महिलाओं के खिलाफ अपराध  एक गंभीर समस्या बनी हुई है. दिल्ली में 181 महिला हेल्पलाइन पर काफी शिकायतें मिलती हैं. सितंबर 2024 से मार्च 2025 के बीच इस हेल्पलाइन पर 8 हजार 5 सौ 94 मामले दर्ज किए गए. दिल्ली में 181 महिला हेल्पलाइन पर मदद के लिए आने वाली कॉल्स में सबसे ज्यादा घरेलू हिंसा की शिकायतों की होती हैं. शारीरिक और यौन हिंसा के मामले भी टॉप 3 में शामिल हैं.

दिल्ली की  मुख्यमंत्री महिला

एक रिपोर्ट के मुताबिक 2015 से 2018 के बीच तीन साल में 50 हजार से ज्यादा मामले महिला आयोग के जरिए सुलझाए गए. इससे स्पष्ट है कि महिला आयोग मुसीबत की मारी महिलाओं के लिए बहुत बड़ी उम्मीद थी. इसके बावजूद दिल्ली महिला आयोग एक तरह से बंद हो चुका है. महिलाओं के लिए जो उम्मीद थी, वो बंद हो गई है. महिला आयोग में नियुक्ति की पूरी जिम्मेदारी दिल्ली सरकार की होती है. राज्य सरकार की सिफारिश पर उपराज्यपाल उसपर मुहर लगाते हैं. दिल्ली की मुख्यमंत्री स्वयं महिला हैं. इसके बावजूद जब महिला आयोग बंद पड़ा हुआ है तो किस तरह इस पर राजनीति हो रही है. राजनीति अपनी जगह है, सच्चाई अपनी जगह. सच्चाई यही है कि कभी सबसे चर्चित रही दिल्ली की महिला आयोग बंद है और हां ये भी जान लीजिए कि दिल्ली में ही बाल संरक्षण आयोग की कुर्सी पर भी कोई पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं है. 2023 से ये पद भी खाली है. कुल मिलाकर आप सकते हैं कि दिल्ली के महिला एवं बाल विकास विभाग में, महिला और बाल- दोनों का दर्द सुनने वाला कोई नहीं है.

