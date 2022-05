Inspiring: गलवान में 2 साल पहले शहीद हो गए थे पति, टीचर की नौकरी छोड़ लेफ्टिनेंट बनीं रेखा सिंह

वो 15 जून 2020 की तारीख थी, रेखा सिंह आम दिनों की तरह अपने काम में व्यस्त थीं. अचानक उन्हें खबर मिली कि उनके पति दीपक सिंह स्किरमिश में चीनी पीपुल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के साथ झड़प में मारे गए. इस खबर में उन्हें पूरी तरह झकझोर दिया, आंखों से आंसू बहने लगे.