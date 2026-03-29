कांग्रेस की लिस्ट जारी होते ही बंगाल में भारी बवाल, ऑफिस में जमकर चलीं कुर्सियां

Malda news: पश्चिम बंगाल के मालदा में कांग्रेस की लिस्ट आने के बाद जमकर बवाल मचा. स्थानीय नेताओं ने लिस्ट में आसिफ महबूब का नाम देखकर जमकर बवाल काटा.
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West Bengal elections Congress list: पश्चिम बंगाल में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की सूची आने के बाद कई जिलों में आक्रोश देखा गया है. मालदा में बवाल इतना बढ़ गया कि पार्टी दफ्तर के अंदर नेताओं ने एक दूसरे के ऊपर जमकर कुर्सियां उछालीं. हंगामे के बीच फिलहाल किसी तरह की अनहोनी की खबर नहीं आई. हंगामें की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. दरअसल रविवार की दोपहर कांग्रेस पार्टी ने 284 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की. उसके कुछ मिनटों बाद मालदा में पार्टी दफ्तर पर कांग्रेस के लोकल नेताओं के समर्थकों और कार्यकर्ताओं की भीड़ भड़ने लगी. स्थानीय नेता आसिफ महबूब को कांग्रेस का उम्मीदवार बनाए जाने के बाद भड़क उठे. उसके बाद हालात काबू करने में बहुत दिक्कत आई.
कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ताओं ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के दफ्तर में जमकर तोड़फोड़ भी की. नाराज कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर टायर जलाकर आलाकमान और पश्चिम बंगाल कांग्रेस कमेटी के खिलाफ नाराजगी जाहिर की. कार्यकर्ताओं की भीड़ लोकल उम्मीदवार के चयन के फैसले पर बुरी तरह से आक्रोशित होकर हंगामा कर रही थी.
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पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जिन 284 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है. उनमें प्रमुख चेहरों की बात करें को पार्टी ने अपने कद्दावर और सीनियर लीडर अधीर रंजन चौधरी को बहरामपुर से मौका दिया है. कांग्रेस का मानना है कि अधीर रंजन चौधरी के चुनाव लड़ने से मुर्शिदाबाद, मालदा और नादिया जिले की करीब 50 सीटों पर कांग्रेस के पक्ष में जमीनी माहौल बनेगा. इसके साथ कांग्रेस ने मालतीपुर से मौसम नूर को मैदान में उतारकर मुकाबला दिलचस्प बना दिया है. कांग्रेस ने सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ भी अपना उम्मीदवार उतारा है.
The Central Election Committee of the Congress has selected the following persons as party candidates for the elections to the West Bengal Legislative Assembly pic.twitter.com/8DIjEqNVrR
— Congress (@INCIndia) March 29, 2026
पिछले चुनाव में टीएमसी ने जीत की हैट्रिक लगाई थी. कांग्रेस यहां दशकों से नेपथ्य में है. 2021 में कांग्रेस शून्य हो गई थी. वोट बैंक में कमी आई थी. 2021 के पश्चिम बंगाल चुनावों में, ममता बनर्जी ने TMC को बड़ी जीत दिलाई थी. ममता बनर्जी खुद नंदीग्राम से चुनाव हार गई थीं, लेकिन उन्होंने व्हील चेयर से आक्रामक प्रचार करते हुए बीजेपी को 77 सीटों पर रोक दिया था.
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