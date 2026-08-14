/भारत में ही बनेगा AMCA का जेट इंजन; रिलायंस और Rolls-Royce की ऐतिहासिक डील, जानिए क्या-क्या फायदा होगा?

भारत को जल्द ही अपना स्वदेशी फाइटर जेट इंजन मिल सकता है. देश की सबसे बड़ी निजी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज (RIL) और ब्रिटेन की दिग्गज इंजीनियरिंग कंपनी रोल्स-रॉयस (Rolls-Royce) ने भारत में ही लड़ाकू विमानों का इंजन तैयार करने के लिए एक बड़ी रणनीतिक साझेदारी का ऐलान किया है. रोल्स-रॉयस को आम तौर पर लोग सिर्फ लग्जरी कारों के लिए जानते हैं, लेकिन असल में यह कंपनी दुनिया भर के कमर्शियल विमानों और फाइटर जेट्स के सबसे आधुनिक जेट इंजन बनाने के लिए पहचानी जाती है.
इस डील के तहत दोनों कंपनियां मिलकर भारत में एक समर्पित 'एयरोस्पेस गैस टर्बाइन कॉम्प्लेक्स' स्थापित करेंगी, जो भारत में पावर और प्रोपल्शन (जेट प्रणोदन) तकनीक के लिए एक प्रमुख केंद्र बनेगा. यहां फाइटर जेट इंजन के डिजाइन, डेवलपमेंट, मैन्युफैक्चरिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस से जुड़े सभी काम पूरी तरह देश के भीतर ही किए जाएंगे.
एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट यानी AMCA भारतीय वायुसेना का 5वीं पीढ़ी का अत्याधुनिक स्टील्थ फाइटर जेट है. किसी भी आधुनिक लड़ाकू विमान की जान उसका 'एयरो-इंजन' होता है, भारत अब तक जेट इंजन की क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के लिए विदेशी कंपनियों और उनकी शर्तों पर निर्भर रहा है. रिलायंस और रोल्स-रॉयस की यह डील भारत के सामने दशकों से खड़ी इंजन टेक्नोलॉजी की कमी को दूर करेगी, इससे भारत को भविष्य में लड़ाकू विमानों के लिए विदेशी सप्लाई चेन पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
AMCA (एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट) भारत का अपना 5वीं पीढ़ी (5th Generation) का सुपर-एडवांस्ड लड़ाकू विमान है. यह एक 'स्टील्थ' फाइटर जेट है, यानी यह दुश्मन के रडार की पकड़ में नहीं आता और छिपकर हमला करने में सक्षम है. इसे भारत की सरकारी रिसर्च एजेंसी DRDO (ADA) डिजाइन कर रही है और देश की दिग्गज एविएशन कंपनी HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) इसका निर्माण करेगी. यह वायुसेना की सबसे बड़ी हवाई ताकत बनेगा.
पूरी तरह स्वदेशी तकनीक: भारत को लड़ाकू विमानों के इंजन के लिए किसी दूसरे देश की शर्तों या पाबंदियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा.
हाई-टेक डिफेंस हब बनेगा भारत: देश में न केवल रक्षा विमानों, बल्कि भविष्य में सिविल एविएशन और नई प्रोपल्शन तकनीकों के विकास के रास्ते भी खुलेंगे.
लाखों रोजगार और बड़ा निवेश: अत्याधुनिक गैस टरबाइन कॉम्प्लेक्स से भारत में रक्षा विनिर्माण क्षेत्र में भारी निवेश और उच्च-तकनीकी नौकरियों के नए अवसर पैदा होंगे.
रिलायंस इंडस्ट्रीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर अनंत अंबानी ने इस डील को लेकर कहा कि 'भारत की रणनीतिक संप्रभुता के लिए क्रिटिकल टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर होना जरूरी है. रोल्स-रॉयस की एडवांस्ड प्रोपल्शन एक्सपर्टीज और रिलायंस की मैन्युफैक्चरिंग व टेक्नोलॉजी क्षमता मिलकर देश में स्वदेशी एयरो-इंजन इकोसिस्टम तैयार करेंगे, यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'आत्मनिर्भर और विकसित भारत' के विजन को समर्पित हमारा योगदान है.'
रोल्स-रॉयस के CEO तुफान एरगिनबिलगिक ने कहा, 'रिलायंस इंडस्ट्रीज के साथ जुड़ना भारत के रक्षा और एयरोस्पेस इकोसिस्टम के लिए एक मील का पत्थर है, हमारी सदी पुरानी इंजीनियरिंग महारत और रिलायंस का मजबूत औद्योगिक आधार मिलकर भारत को इस क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाएंगे.'