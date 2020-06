Hydroxychloroquine के निर्यात पर पाबंदी हटी, लेकिन एक जरूरी शर्त भी लगाई गई

नई दिल्ली: केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री डी वी सदानंद गौड़ा ने बुधवार को कहा कि औषधि विभाग ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन (Hydroxychloroquine) के निर्यात पर पाबंदी हटाने को अपनी मंजूरी दे दी है.

भारत ने कुछ अपवाद के साथ 25 मार्च को हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर पाबंदी लगायी थी. कुछ तबकों में यह राय थी कि इस दवा का उपयोग कोरोना वायरस (Coronavirus) के इलाज में किया जा सकता है. चार अप्रैल को इसके निर्यात पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगा दी गयी.

गौड़ा ने ट्विटर पर लिखा, 'औषधि विभाग ने हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन के निर्यात पर पाबंदी को हटाने को मंजूरी दे दी है. सेज /निर्यात उन्मुख इकाइयों (ईओयू) को छोड़कर विनिर्माताओं को उत्पादन का 20 प्रतिशत घरेलू बाजार में आपूर्ति करनी होगी.'

Department of Pharmaceuticals has approved the lifting of ban on Export of Hydroxychloroquine API as well as formulations. Manufacturers except SEZ/EOU Units have to supply 20% production in the domestic market. DGFT has been asked to issue formal notification in this regard.

