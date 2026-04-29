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Hindi Newsदेशधर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे

धर्म पूछकर हमला करने लोन वुल्‍फ के नोट्स को पढ़ेंगे तो कांप जाएंगे, खौफनाक थे इरादे

मीरा रोड की एक आम-सी लगने वाली शाम अचानक दहशत में बदल गई, जब चाकूबाजी की सनसनीखेज घटना ने पूरे इलाके को हिला दिया था. अब इस मामले में जैसे-जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे-वैसे चौंकाने वाले खुलासे सामने आ रहे हैं. क्या सच में धर्म पूछकर हमला किया गया? या इसके पीछे कोई और वजह है? 

 

Written By  Ankur Tyagi |Last Updated: Apr 29, 2026, 03:00 PM IST
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हमलावर जुबैर की तस्वीर
हमलावर जुबैर की तस्वीर

मुंबई के मीरा रोड इलाके में हुई चाकूबाजी की घटना ने पूरे क्षेत्र में दहशत फैला दी है. जैसे-जैसे पुलिस की जांच आगे बढ़ रही है, मामले से जुड़े कई चौंकाने वाले पहलू सामने आ रहे हैं. आरोपी जैब जुबैर अंसारी को जांच एजेंसियां फिलहाल एक 'लोन वुल्फ' यानी अकेले काम करने वाला हमलावर मानकर चल रही हैं. शुरुआती जांच में यह भी संकेत मिले हैं कि वह इंटरनेट, कुछ किताबों और कट्टरपंथी सामग्री के संपर्क में आकर धीरे-धीरे चरमपंथी सोच की ओर बढ़ा. ATS से जुड़े सूत्रों के मुताबिक मीरा रोड के नयानगर में दो लोगो को कलमा ना पढ़ने के चलते चाकू से गोदने वाले ज़ुबैर अंसारी ने जो अपने हाथ से नोट्स लिखे है उनमें बेहद डराने वाली बातें लिखी है. 

जुबैर ने इंग्लिश में एक संदेश लिखा था जिसका हिन्दी अनुवाद करने पर ये संदेश सामने आया. 'मैंने नोट पर ISIS का झंडा बनाया और लिखा, अकेले भेड़िये तुम पर झपटेंगे. तुम मुशरिक अब से बिलाद अल-हिंद में असली जिहाद देखोगे. हम अल्लाह से सभी मुसलमानों को रास्ता दिखाने और युवाओं से अपने परिवारों की चिंता किए बिना इस्लामिक स्टेट में शामिल होने के लिए कहते हैं. अल्लाह एक दिन उन्हें रास्ता दिखाए; आज वे समझ नहीं पा रहे हैं. आज हम अकेले हैं और सभी ने हमें ठुकरा दिया है, लेकिन हम गुरबा लोग हैं. परिवार, पत्नियां, माता-पिता तुम्हें छोड़ देंगे; अल्लाह उन्हें रास्ता दिखाए. गाजा सिर्फ खिलाफत से ही आजाद होगा! खिलाफत (अल्लाह के बाद) सुन्नियों की एकमात्र उम्मीद है!'

हमले में 2 सुरक्षा गार्ड हुए थे घायल

जुबैर के इस हमले में दो सुरक्षा गार्ड घायल हुए थे. घटना के बाद का मंजर वहां मौजूद वॉचमैन हरी सिंह ने अपनी आंखों से देखा. उनके मुताबिक, हमला करने के बाद आरोपी उनके पास आया. वह बेहद बेचैन लग रहा था और उसने पानी मांगा. इसी दौरान उसने अपने हाथों पर लगे खून को खुद ही साफ करना शुरू कर दिया. हरी सिंह ने बताया कि इसी बीच आरोपी ने अचानक उनसे पूछा, 'क्या तुम हिंदू हो?' यह सवाल सुनकर वहां मौजूद लोग कुछ पल के लिए सहम गए. जब हरी सिंह ने शांत भाव से जवाब दिया कि 'हम सब अपने हैं', तो आरोपी ने कहा, 'मैं तुम्हें नहीं मारूंगा' और वहां से चला गया.

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हमला योजनाबद्ध था या भड़की मानसिकता का नतीजा?

हाल ही में सुरक्षा एजेंसियों के सामने एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जिसमें एक व्यक्ति ने खुद को कट्टरपंथी विचारधारा से प्रभावित बताते हुए खतरनाक बयान लिखे. उसने कथित तौर पर एक नोट पर आतंकी संगठन का झंडा बनाकर धमकी भरे संदेश लिखे.इस पूरी घटना के बाद आरोपी के व्यवहार और मानसिक स्थिति को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस अब यह समझने की कोशिश कर रही है कि वह किन परिस्थितियों और किस मानसिक प्रभाव में आकर इतनी हिंसक वारदात तक पहुंचा और क्या यह सब पहले से योजनाबद्ध था या फिर अचानक भड़की मानसिक स्थिति का नतीजा. 

 मैसेज में लोन वुल्फ हमलों की दी थी चेतावनी

उस संदेश में 'लोन वुल्फ' हमलों की चेतावनी दी गई थी और भारत (जिसे कट्टरपंथी भाषा में 'बिलाद अल-हिंद' कहा गया) में तथाकथित 'जिहाद' की बात कही गई थी. इसके साथ ही युवाओं को अपने परिवारों की परवाह किए बिना आतंकी संगठन से जुड़ने के लिए उकसाने की कोशिश भी की गई.  नोट में यह भी लिखा गया कि जो लोग इस विचारधारा का पालन नहीं करते, वे एक दिन समझ जाएंगे. खुद को गुरबा (यानी समाज से अलग-थलग पड़े लोग) बताते हुए उसने यह दावा किया कि उनके रास्ते में परिवार, रिश्तेदार और समाज भी बाधा बन सकते हैं. सबसे चिंताजनक बात यह रही कि इसमें गाजा जैसे संवेदनशील मुद्दे का हवाला देकर 'खिलाफत' की स्थापना को समाधान के रूप में पेश किया गया, जो कि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रतिबंधित और हिंसक विचारधारा से जुड़ा हुआ है.

यह भी पढ़ेंः  क्या मुंबई में 'पहलगाम पार्ट-2' की साजिश; क्या है लोन वुल्फ, जिसकी जांच में जुटी ATS

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